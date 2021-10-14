Трудно быть убийцей-националистом. О тайной жизни тех, чей праздник отмечают в Украине

В четверг, 14 октября, в Украине - день не рабочий, можно даже сказать, выходной. Уже шестой год подряд, с 2015 года. Потому что праздник. Тройной. В первую очередь - День защитников и защитниц Украины, установленный двенадцатью месяцами ранее

Назначение праздника произошло в год государственного переворота, поименованного «революцией достоинства на евромайдане».

Горячий октябрь

Но все в этом деле так непросто. Главный государственный бенефициар этого майданного и постмайданного дела, тогдашний президент Украины Петр Порошенко постарался увековечить всячески себя. Равно как и подчеркнуть, что Украина при нем решительно порывает с «совком». Чтобы отменить старый День защитника Отечества 23 февраля, доставшийся независимой Украине от «угнетателя-СССР», указом Порошенко решено было его праздновать в октябре, 14-го числа. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

До июля 2021 года все было банально. А вот с июля, уже при президенте Владимире Зеленском праздник приобрел еще и европейское, очень модное и продвинутое звучание — гендерное. Чтобы никто не сомневался, куда идет Украина — в европейское лоно, где с этим строго и равенство полов вынь да положь в любом случае, решили, что праздновать надо день не только защитников, но еще и защитниц. Женщина-де — тоже человек!

И день выбран, как вы догадываетесь, не случайно: 14 октября — это еще и День Украинского казачества. Потому что украинские запорожские казаки в этот день издревле почитали религиозный праздник — Покрова Пресвятой Богородицы, считая ее своей покровительницей в ратных делах во благо Родины.

Кроме прочего, хитрый Порошенко решил своими указами ублажить и главную политическую силу, на которую собрался опираться — различных украинских националистов. Они тогда только начинали окончательно переформатироваться в неонацистов, но 14 октября отмечали, как формальный день создания Украинской повстанческой армии (УПА), боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН). Так их и слили в один день воедино — защитников, казаков и неонацистов.

А еще октябрь — это можно даже сказать, персонально «революционный» месяц двух человек, которые вошли в историю Украины как знаменитые убийцы во имя Родины. Первый их них — Михаил Стахур — 24 октября 1949 года гуцульским топориком якобы зарубил известного украинского писателя и публициста Ярослава Галана, яростно и бескомпромиссно критиковавшего украинских националистов. И согласно официальной биографии через два года, почти 70 лет назад, 16 октября Стахур был за это повешен в Львовской тюрьме. Многие биографы утверждают, что случилось это двумя годами позже, но все равно в октябре.

Второй — Богдан Сташинский — 62 года назад, 15 октября 1959 года в Мюнхене застрелил одного из видных лидеров ОУН-УПА Степана Бандеру. А за два года до этого, 12 октября 1957 года, убил еще одного видного деятеля ОУН-УПА Льва Ребета, который страшно оппонировал Бандере из-за идеологических разногласий. А 8 октября 1962 года в Федеральном верховной суде в Карлсруэ (ФРГ) начался процесс над Сташинским, и уже 19 октября того же года он были признан виновным в убийства двух человек и осужден к 8 годам тюрьмы. Западная Украина со 2 по 8 октября. В Львовской области 2022-ой объявили «годом УПА*», а в Тернополе обнаружена сибирская язва

Из националистов — в предатели



И Стахур, и Сташинский начинали как потомственные и ортодоксальные украинские националисты, с молоком матери впитавшие «Украина для украинцев!», «Гэть вид Москвы!» («Прочь от Москвы!») и «Украина понад усэ» («Украина прежде всего»). Но фактически предали свои идеалы. Стахур — тем, что, по мнению многих исследователей, взял на себя вину за убийство Галана, которое он не мог совершить, и тем самым навесил преступление на националистов, подставил их под удар. Сташинский — тем, что пошел на сотрудничество с КГБ СССР и перед тем, как убил Ребета и Бандеру, предавал и обрекал на смерть многих других боевиков ОУН-УПА, воевавших с советской властью в подполье. А потом предал и КГБ.

Но обо всем и обо всех по порядку. Мне уже доводилось писать о том, что Стахур в 1932 году родился в крестьянской семье, наследственно отравленной украинским национализмом, и 15-ти лет ушел в лесной отряд боевиков-националистов из бандеровского подполья, которое боролось уже с «совитами». Он сразу же начал с убийства двух колхозников, проявив невиданную практически патологическую жестокость, с которой он потом и орудовал как исполнительный и не думающий ни над чем киллер-палач. Михаил, почему-то получивший у «побратымив» незамысловатую кликуху Стефко, первым своим жертвам отрубил руки и разбросал их по окрестностям, чтобы всем было страшно…

Потом Стефко-Стахура и избрали для убийства Ярослава Галана. Чтобы было понятно, за что убивали Галана, процитирую отрывок из его статьи «Чему нет названия» о буднях украинских националистов в подполье, в котором обретался и Стахур: «Четырнадцатилетняя девочка не может спокойно смотреть на мясо. Когда в ее присутствии собираются жарить котлеты, она бледнеет и дрожит, как осиновый лист. Несколько месяцев назад в Воробьиную ночь к крестьянской хате недалеко от города Сарны пришли вооруженные люди и закололи ножами хозяев. Девочка расширенными от ужаса глазами смотрела на агонию своих родителей. Один из бандитов приложил острие ножа к горлу ребенка, но в последнюю минуту в его мозгу родилась новая (идея — Авт.): «Живи во славу Степана Бандеры! А чтобы чего доброго, не умерла с голоду, мы оставим тебе продукты. А ну, хлопцы, нарубайте ей свинины!..» «Хлопцам» это предложение понравилось. Через несколько минут перед оцепеневшей от ужаса девочкой выросла гора мяса из истекающих кровью отца и матери…».

Конечно, националисты не могли простить такое. И Стахур, как известно из его уголовного дела, долго подбирался к Галану при помощи еще одного нравственного доходяги, которому страшно был нужен просвещенный статус и известность, — Иллария Лукашевича. Сына священника, учащегося духовной семинарии, который потом стал студентом Львовского сельхозинститута, пописывающим стишки.

Вот через знакомых этот самый Илларий вышел на Галана и попросил помочь повысить квалификацию в стихосложении. Так же — через любовь к стихам — втирался в доверие и Стахур. Вкрадчивый обходительный, несчастного вида человек, задрот-ботан, как сказали бы сейчас. Сохранилось его описание на суде: «Это был молодой человек высокого роста, худой как плеть, худое небольшое лицо, нос заостренный, уши оттопыренные, маленькие бегающие глаза, руки длинные с большими кистями….Френч с накладными карманами и брюки, заправленные в сапоги. Ничего такого видного он из себя не представлял. Это был обыкновенный человек. Просто не верилось, что он мог совершать такие чудовищные по своей жестокости преступления». Не поверила в это и домработница Галана и симпатизировала ему. В тот роковой день она якобы встретила его радостно: «О, Мишенька пришел!»…

Короче, Галан по доброте душевной согласился сам помочь своим убийцам, и 24 октября 1949 года к нему в дом зашли двое — Лукашевич и Стахур. Дали стихи на рассмотрение, и когда журналист склонился над разложенными на письменном столе бумажками, Стахур нанес ему удар топором. А потом еще десять раз рубанул бездыханное уже тело. Бил жестоко, чтобы наверняка. И было ему тогда всего 17 лет.

Многие до сих пор уверены, что Стахура просто подставили сами тогдашние коммунисты и КГБ, которым надоел сам Галан. Он был атипичным суверен-коммунистом, антифашистом, но не признавал и все попытки новых властей УССР ускоренно и насильственно русифицировать и интернационализировать его Галичину. За это его подвергла гонениям уже советская власть и, по утверждению многих историков, сама подготовила и осуществила «атентат», который потом и взял на себя Стахур.

Фактом остается то, что когда Стахуру огласили приговор, то он, как типичный задрот, задергался и заорал во всеуслышанье: «Я не виноват, я не убивал! Не убивайте меня, мы так не договаривались…». О чем и к с кем он договаривался, можно только строить догадки. А известный уже современный галицкий националист покойный Михаил Горынь вспоминал, как молодым студентом слушал Галана во Львовском университете и был поражен «патриотическим выступлением»…

Но тоже не суть. Через два года Стахура поймали сонного — всей банде подсыпали снотворное в еду лазутчики-чекисты. Но кто?! Это и был второй наш герой — Богдан Сташинский. Он тоже родился в семье украинских националистов на год раньше Стахура, в 1931-м. Тоже стал студентом Львовского, но пединститута, внимательно слушал националистические бредни, которыми пробавлялись как родители, так и их знакомые, устраивающиеся в этой жизни, но на кухнях ругающие «кляти совиты и москалив». Во Львове 2022 год станет годом УПА* © commons.wikimedia.org, Public Domain

В это же непростое время молодой Богдан элементарно попался в транспорте как «заяц-безбилетник» и оказался в цепких и пристально-внимательных лапах НКВД/КГБ, которые шантажом перевербовали и переставили юного националиста на рельсы марксизма-ленинизма. Просто сказали, что расстреляют отца, мать и сестру, которая через жениха была связана с бандеровским подпольем.

И первым заданием юного бойца-интернационалиста Сташинского, получившего кагэбистискую кликуху Олег, стало предательство. Не вызывая подозрения, он втерся в доверие к этому самому сестриному жениху, который руководил отрядом боевиков-подпольщиков. Вместе с ним Богдан-Олег уходит в лес и выдает схрон. Всех повязали, и дальше все пошло, как по маслу: Богдан поставил втирание в доверие и предательство на поток.

Некто Джон Стил в журнале «Люди» («Peoples.Ru») эту увлекательную работу предавшего националиста в составе чекистской спецгруппы ликвидаторов описывает предельно подробно: «Особенно там любили прием, словно позаимствованный из детективных фильмов. Украинца, подозреваемого в связях с подпольем, арестовывали и везли машиной в другой город. По пути машина вдруг «ломалась» поблизости от крестьянского домика, куда конвоиры и вели арестованного на время «починки». В домике располагалась спецгруппа Сташинского, выдававшая себя за украинских партизан. Поднималась стрельба, конвоиры, пораженные холостыми патронами, падали навзничь в лужи куриной крови.

Освобожденного арестанта отводили в схрон, где находились другие лжепартизаны. Здесь ему предлагали написать о своей работе в подполье, чтобы впредь партизаны имели основание защищать его. Получив письменные показания о его деятельности, «освободители» вели пленника в «партизанский отряд». Но, увы, попадали в засаду, и их хватали советские солдаты в форме, которым оставался и уличающий документ. Команда Сташинского так удачно разыгрывала эту мелодраму, что многие подпольщики так и попадали на расстрел в полной уверенности, что им просто ужасно не повезло»…

Талантливый предатель

Точно также Богдан-Олег выдал Михаила-Стефко Стахура и подвел под виселицу. А сам он пошел вверх по карьерное лестнице в КГБ семимильными шагами. Отучился в Киеве, освоил польский и немецкий языки. Познакомился с принципами и навыками агента-«крота» за рубежом и после множества приключений и перипетий был заслан в ГДР. Чтобы можно было сигать оттуда беспрепятственно в ФРГ. С одной целью: к тому времени этот талантливый мальчуган в вышиванке вырос в матерого и безжалостного киллера-тихушника, которому и поставили задачу — грохнуть вождей украинского национализма бандеровского толка, окопавшегося именно в тогдашней ФРГ. А именно — Бандеру, вождя, и Ребета, идейного вдохновителя ОУН. Борьба с «двумя социализмами», партизанами и поляками. Деятельность УПА* на белорусском Полесье © /kazagrandy.livejournal.com

Богдан и справился с задачей на «отлично» — грохнул обоих. Да так замысловато, что никто сначала и не догадывался, почему же так неожиданно и скоропостижно сплелись лапти у таких уважаемых в «громади» и в «товарыстви» людей.

Тайну поведал сам Богдан, к тому времени уже ставший майором КГБ, награжденным орденом Красного знамени. Он, оказывается, не просто влюбился и женился на настоящей немке, которая и не догадывалась, чем же на самом деле пробавляется ее красивый муженек (а наш Богдан в отличие от выше упомянутого задрота Стахура, говорят, был писаный красавчик, «лэгинь», как утверждают в Галичине, как Виктор Ющенко, икона инфантильных украинок, «высокый та стрункый, щэ й на бороди ямка»).

Он для возлюбленной был готов на все. И в 1961 году Сташинский предал и КГБ вместе с Марксом-Энгельсом-Лениным и сдался полиции ФРГ, где рассказал о своих кровавых художествах с вождями ОУН.

В итоге, как мы знаем уже, получил он 8 лет как человек, который убивал по приказу других, а это — «по принуждению» — в тогдашней ФРГ каралось мягко. Отсидел четыре года, вышел по УДО и… растворился. Больше ни его, ни его возлюбленную, ставшую ему женой, никто никогда и нигде не видел.

Но это совсем другая история, которую мы, может быть, постараемся рассказать позже. Ибо 4 ноября Богдану Сташинскому исполнится всего 90 лет от роду, и он вполне еще может быть живым и спокойно жить себе то ли в ФРГ, то ли в Южной Африке, то ли США, как утверждают его многочисленные биографы. А может быть, и в Украине, которую он, по некоторым данным, инкогнито посещал в 2000 году.

Вместо резюме



Для Украины же опыт двух националистов-боевиков Стахура и Сташинского реально бесценен и взят за образец именно в защите постмайданной Отчизны. И дело не только в том, что идеология, теория и практика украинского национализма выродилась в неонацизм и сегодня в современной Украине становится главенствующей. Важно практическое применение опыта двух убийц: когда в Украине после победы евромайдана выбирали концепцию работы спецслужбы, то, не мудрствуя лукаво, патриоты официально предложили взять на вооружение тактику, стратегию и методы Службы безопасности (СБ) ОУН-УПА в 1930-1950-ые годы. А ЧТО заимствуют и ЧЕЙ опыт имеется в виду, понятно и без долгих пояснений.

Стахур и Сташинский удивительно похожи — они с рождения националисты-патриоты. Их родители молились в униатской церкви на Степана Бандеру и детей своих заставляли лбы расшибать в клятвах «провидныку (вождю, значит) украинского народа». В детстве и юности оба они стремились любой ценой выскочить из социального болота низменного происхождения и завоевать надлежащий статус. Пусть даже через кровь, убийства, предательство и двурушничество. И оба при этом служили Украине и защищали ее. Как видим, довольно своеобразно.