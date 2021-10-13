Украинские книги, оказывается, никто не хочет читать. К такому грустному выводу пришли книгоиздатели и начали жаловаться правительству и просить финансовой поддержки

Вятрович обвинил Россию в том, что украинцы не хотят читать © Facebook, Vitaliy Selyk Александр Красовицкий (Фолио) напрямую обратился к премьеру Шмыгалю: «Падение на 11% выпуска книг к прошлому, абсолютно кризисному году. Меньше, чем 800 000 книг в месяц, 1/50 книги в месяц на одного гражданина Украины. В том числе госзаказ на учебники. Да, кто-то из издателей настолько в кризисе, что не может оплатить доставку бесплатных экземпляров государству (кстати, еще один интересный налог на отрасль — бесплатные экземпляры. И почему их не предоставляют производители одежды или мебели?) Господин Премьер-министр, неужели Вы не понимаете, что [будет] дальше, после полной интеллектуальной деградации населения?» К полной, как выразился книгоиздатель, интеллектуальной деградации Украина шла медленно, но уверенно, когда «чистила» от всего русского культурно-образовательное пространство. Согласно данным украинской таможни, объем импорта книг из России с 2011 по 2020 год сократился почти в десять раз (с 26 до 2,7 млн долларов). А место русской книги занять некому, и читатель пошел за ней в онлайн. Если посмотреть сегменты книжного украинского книгоиздания, то обнаружится, что более 60% общего тиража — это школьные учебники и методички. Более половины книг издаются ничтожным тиражом в 500 экземпляров. В прошлом году, когда пандемия создала новый читательский бум во всем мире, в Украине суммарный тираж книг рухнул почти на треть, а продажи в книжных магазинах упали на 50%, что привело к закрытию десятка розничных точек.

Дмитрий Лобанов: «Наши книги на Украину все-таки проникают» © Facebook, Владимир Чижевский Максим Бужанский не смог не прокомментировать стоны книгоиздателей на падение тиражей, на отсутствие спроса, на электронные платформы, куда уходят думающие и читающие украинцы. «Намеренно отойду от языков, чтобы подчеркнуть, что дело не в них. Хотя попытайтесь продать франкоговорящему литературу на немецком, и вы тоже будете сильно удивлены тем, как плохо берут, — пишет нардеп на своей странице в ФБ. — Продаж нет по двум причинам: издают ***** (чушь — Прим.ред.) и плохо ее продают. Отсюда следует вывод о том, что нужно издавать что-то более интересное и продавать лучше?

Вовсе нет. Отсюда следует вывод о том, заявляют издатели, что государство должно массово закупать книги в библиотеки. То есть, по сути, нужно ввести книжный налог с читателей, не читателей, в данном случае, в пользу издателей. И все, можете не читать дальше, ничего страшного, проблемы издательств решены, они ведь коммерческие структуры и хотят получать прибыль. Но методом слегка коммунистическим, от каждого по способности, каждому по потребности».

Кому — Non/fiction, а кому — запреты и контрабанда. Что не так с книжным рынком Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Писатель Полина Левицкая в ФБ написала, что считает языковой барьер непреодолимым для читателя. Ну не будет русскоговорящий и думающий украинец читать книгу на украинском языке. Он пойдет в интернет и найдет там нужный ему контент.

«Читатели хотят, чтобы у них за их же деньги был выбор: украинский, русский, английский. А не только украинский язык. Культуры чтения у нас нет. Уже лет 10 как. Все. Приехали. Я читаю 8 лет в эл. формате, плачу за подписку. Мне не нужны книги в бумажном виде. Кроме коллекционных, которые раз купила и на всю жизнь. Для издателей: не жалуйтесь потом, почему нет клиентов. Да все просто —70% Украины все еще говорит на русском языке и, естественно, читает на русском. Вы ничего с этим не сделаете. Пока что. Выпускайте книги хотя бы половину на русском, половину на украинском — и к вам потянутся люди», — пишет Левицкая.