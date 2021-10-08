В случае полномасштабного военного конфликта Украины с Россией украинские вооруженные силы будут разгромлены, а страна потеряет часть своей территории, прогнозируют военные эксперты

Власти Украины продолжают вести разговоры о возможной полномасштабной войне с Россией. В сентябре президент Владимир Зеленский отмечал, что война «может быть».

«Потенциал в этой теме есть. <…> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — сказал Зеленский.

В свою очередь главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный писал в Facebook, что победой Киева в противостоянии с Россией станет вступление Украины в ЕС и НАТО. Главком ВСУ снял все ограничения на огонь в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

«За свой европейский цивилизационный выбор и общую безопасность мы платим очень высокую цену. Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором, погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой.

Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства», — говорится в сообщении Залужного.

К 2035 году — новый военный флот

Однако словами власти страны не ограничиваются. Еще в августе Зеленский анонсировал амбициозную реформу военного флота Украины. По плану основной упор будет делаться на развитие мощностей для строительства новых кораблей, а также на создание новой базы для украинского флота.

Зеленский сообщил, что программа развития ВМС включает в себя три этапа, последний из которых должен завершиться в 2035 году. При этом один из ключевых моментов — строительство новых военно-морских баз, первая из которых должна появиться в Бердянске на Азовском море.

«Идея — в поддержке этого проекта со стороны Европейского союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании», — заверил президент Украины.

Также Зеленский рассказал, что в рамках новой программы будут увеличиваться мощности для строительства подводных лодок, корветов, катеров и другой техники. Подайте на флот. За счет чего Украина намерена строить военно-морскую базу и ВМФ © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Не нужно недооценивать москитный флот Украины»

Сейчас ВМС Украины, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, ничего из себя не представляет, «поэтому появление у Украины ракетных катеров для Черноморского флота не является угрозой, но это вызов, который, по-видимому, потребует принятия дополнительных решений военно-прикладного характера для сдерживания угрозы со стороны Украины».

Схожее мнение — у военного эксперта Андрея Прокаева. Он поясняет, что сейчас Украина располагает лишь несколькими кораблями 3 ранга советской постройки, которые не представляют значительной угрозы Краснознаменному Черноморскому флоту (ЧФ).

Однако с 2014 года Киев последовательно предпринимает попытки изменить положение вещей: украинское командование осознает невозможность постройки большого числа кораблей с мощным ракетным вооружением или подводных лодок, поэтому делает ставку на асимметричное противостояние ЧФ.

Что же касается планов Зеленского до 2035 года построить «новый флот», это полностью отражает стратегию Киева на асимметричное противодействие ВМФ России на Черном море, отметил Прокаев.

«Тем не менее возможность реализации программы находится под вопросом: украинская судостроительная промышленность почти полностью уничтожена и не способна самостоятельно строить корветы и тем более подводные лодки.

Воплотить эти планы в жизнь Киев может только с помощью своих партнеров из стран НАТО: либо покупая у них корабли целиком, либо собирая их из уже готовых блоков на своих предприятиях. В противном случае создать «новый мощный флот» Украине невозможно», — сообщил эксперт.

Андрей Прокаев: не стоит недооценивать боевых водолазов и «москитный флот» Украины © Телеканал Звезда

«При недооценке исходящей от «москитного флота» угрозы его массовое применение может стать неприятным сюрпризом для ВМФ России», — предупредил Прокаев.

Россия готова, но война ей не нужна

Говоря о гипотетической полномасштабной войне между Украиной и Россией, Владимир Евсеев заявил: Россия готова к любому развитию событий — апрельские учения наглядно показали, что Россия способна в сжатые сроки развернуть группировку войск в 200 тысяч человек, которой достаточно для того, чтобы ликвидировать весь украинский потенциал.

«Россия имеет достаточно войск, чтобы решить украинскую проблему силой. Другое дело, что Россия не хочет этим заниматься. Россия как ответственное государство и постоянный член Совбеза ООН пытается с Украиной договориться», — сказал Евсеев.

Однако, если начнется полномасштабный конфликт, украинские вооруженные силы будут разгромлены, и Украина потеряет часть своей территории, прогнозирует военный эксперт.

«Если такое развитие событий нужно будет украинской власти, они могут их инициировать, но России этого не нужно. Для России важнее стабильность, чем боевые действия, и Россия идет на войну лишь тогда, когда у нее не остается другого выбора», — сообщил Евсеев. Военный эксперт Владимир Евсеев: войну России с Украиной могут спровоцировать лишь США © РИА Новости, Нина Зотина

«Рядовые и офицеры российской армии не готовы стрелять в украинцев»

Война Украины с Россией может начаться в случае, если произойдут некие активные действия со стороны Украины, считает военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко. При этом, по его словам, потенциал ВСУ — «крайне незначительный, у них могут быть проблемы с удержанием украинских территорий, в связи с определенными настроениями части населения».

«Сами ВСУ оценивать серьезно нельзя, потому что у них практически нет военно-воздушных сил, практически нет ракетных войск. То есть, у них нет ничего, что является основой для любой современной армии, основой любой современной войны.

Украине просто нечем проводить военно-космическую операцию, у нее нет составляющих для этого. Она может вести партизанскую войну, какую угодно, но только не современную», — заявил Ищенко.

В то же время украинские военные в определенной степени подготовлены к войне морально, добавил аналитик, поскольку «им все время твердят, что они восьмой год воюют с Россией, и это для них не новость».

«В нашей армии ничего подобного никто не говорит, и ни рядовые, ни офицеры не готовы стрелять в украинцев, я так полагаю. Поэтому вести боевые действия на территории Украины, где-нибудь под Киевом, под Винницей — я думаю, это очень тяжело в моральном плане, в психологическом смысле», — сообщил эксперт. Сергей Ищенко: Главная слабость армии РФ в том, что мы не готовы стрелять в украинцев © ruskline.ru

Сценарий: какой может быть война

В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков спрогнозировал, как может развиваться гипотетический военный конфликт Украины с Россией:

«Под давлением Турции, США и Евросоюза украинское руководство решится на проведение «антитеррористической операции» против Донецкой и Луганской народных республик — так будет называться.

Создав огромный перевес в силах на очень узких направлениях удара, они, возможно, смогут прорвать оборону этих республик. После чего начнется продвижение войск в глубину этих республик, с выходом на российскую границу с целью отсечения.

При этом на захваченных территориях будут проводиться, что и происходило раньше, плановые зачистки с тотальным уничтожением мирного населения, нанесением ударов по мирным городам и селам с помощью реактивных систем залпового огня.

В этих условиях российское руководство окажется перед дилеммой: либо признать гибель Донецкой и Луганской народных республик, и в нынешних российских условиях это может привести к серьезным внутренним социальным потрясениям, либо начать боевые действия по защите ДНР-ЛНР с перспективой продвижения далее.

Константин Сивков: В следующем году вероятность войны Украины с Россией очень высокая © РИА Новости, Владимир Трефилов

И затем объединенная российско-украинская группировка двинется вглубь страны. Причем первым эшелоном будет идти украинская армия, а ее будет поддерживать с воздуха российская авиация. И эта украинская армия возьмет Киев и выйдет к западным границам Украины на границу с Приднестровско-Молдавской республикой, тем самым ее демонтирует».

Впрочем, вероятность такого развития ситуации в 2021 году очень невелика, добавил Сивков, но это вполне возможно в 2022 году.