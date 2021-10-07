Мэр Киева Виталий Кличко может в ближайшее время лишиться своего поста главы Киевской городской государственной администрации. Он - один из немногих, идущих вразрез с линией власти.

О том, что Кличко станет следующей «мишенью» президента Украины Владимира Зеленского заявил на брифинге 7 октября народный Дмитрий Разумков, лишенный перед этим должности спикера парламента.

«Здесь не должно быть персоналий. Я не знаю, кто следующий… Кличко, да, может быть следующим, но все-таки при всем уважении к Виталию Владимировичу — он мэр города», — отметил Разумков. «Теневой хозяин Киева». Кто бросит вызов президенту Украины © Facebook, Партія УДАР

Сам Кличко в первые часы после отставки Разумкова хранил молчание. Однако его интервью, данное за несколько дней до голосования в Верховной Раде, позволяет предположить, что мэр Киева готов к атаке.

Кто, если не Кличко

Во вторник, 5 октября, в интервью изданию РБК-Украина Кличко рассказал о том, как его пытались лишить звания главы Киевской городской государственной администрации.

«У них было такое желание. Проявилось это, когда они проводили праймериз, и господин Дубинский в присутствии высшего руководство страны — главы Офиса президента, премьер-министра силовиков — озвучил стратегию, которую потом начали реализовывать. Она состояла в том, что «мы сейчас начнем возбуждать уголовные дела, будем показывать, насколько Кличко коррумпирован и он сам убежит». Эта запись есть в интернете», — рассказал Кличко.

Но план власти не удался — на выборах 2020 года Кличко победил и оставил за собой должность мэра и главы КГГА.

С тех пор, уверен Кличко, власть мстит ему и пытается вынудить отказаться от борьбы. Именно этим, указывал мэр Киева, и был вызван шквал обысков, которым подвергались и подвергаются органы власти и коммунальные предприятия в Киеве.

«Такого количества одновременных обысков никогда не было. Парализуется работа многих департаментов, коммунальных предприятий. Иногда эти обыски абсурдные и смешные», — отмечал Кличко. В Одессе началось: команда Зеленского зачищает Украину от сильных мэров © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

Но помимо силового давления на киевского мэра власть решила пересмотреть правило, действующее в украинской столице ещё с первых годов независимости. До 1997 года Киевом правили сначала председатель горсовета и председатель исполкома, затем — председатель горсовета и представитель президента Украины.

Но в 1997 году в украинском законодательстве появился термин «городской голова». А за два года до этого — в 1995 году — должность представителя президента в Киеве, введя новую должность — главы Киевской городской государственной администрации.

Первым человеком, занявшим обе эти должности, стал Александр Омельченко (в 1996 году его назначили главой КГГА, а в 1999 году он выиграл выборы мэра) — человек, благодаря котором Кличко и пошёл в политику. С 1999 года главой КГГА назначали победителя на выборах мэра Киева.

Несмотря на все благодеяния, Кличко подставил своего «патрона». В 2006 году Кличко, вместо поддержки на выборах Омельченко, заявил о начале самостоятельной политической карьеры, оттянул голоса сторонников киевского мэра и городским головой избрали Леонида Черновецкого — эксцентричного банкира и прихожанина «Посольства Божьего», которое РПЦ считает тоталитарной религиозной сектой.

Но в 2010 году после прихода к власти Виктора Януковича власть взяла контроль над Киевом в свои руки. Осенью того года новое парламентское большинство приняло изменения в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве», возвратив тем самым право президенту Украины назначать главой КГГА не мэра Киева. Той же осенью главой КГГА стал Александр — член «Партии регионов». Черновецкий самоустранился от выполнения обязанностей городского головы. В 2011 году секретарь Киевсовета Галина Герега заявила, что с Черновецким «общается в телефонном режиме», не зная, где тот находится.

Но после Майдана изменения в закон «откатили». Но после победы Зеленского на президентских, а затем и его партии «Слуга народа» на парламентских выборах в 2019 году, новые власти снова задумались о разъединении двух должностей — мэрской и главы КГГА.

Однако Конституционный суд дважды де-факто становился на сторону Кличко, разъясняя, что должности разделять нельзя. Но власти на этом не успокоились.

«Сейчас следующий план — это изменение закона о столице. В парламенте есть законопроект, который все-таки должен разделить полномочия городского главы и главы администрации», — рассказал Кличко, добавив, что это документ должен пройти экспертизу Венецианской комиссии. Разумков прокомментировал возможный политический союз с Гройсманом и Кличко © Дмитрий Разумков/Фейсбук

Впрочем, Кличко не будет безучастно наблюдать за тем, как его лишают власти.

За ним Брюссель

В начале февраля 2014 заголовки немецких, да и остальных европейских СМИ запестрели матерным выражением на английском языке.

«F***** the EU (Вон** ЕС — Ред.)», — так ответила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в телефонном разговоре на замечание американского посла Джеффри Пайетта о том, что Европа поддерживает кандидатуру Виталия Кличко в качестве премьер-министра от оппозиции.

И с момента госпереворота, случившегося через две с небольшим недели после разговора, американцы были старшим партнёром Украины.

Неудивительно, что когда у Кличко начались разногласия с новой властью, он попытался найти защиту в США. Но и своих связей с ЕС политик тоже не рвал. И сейчас, когда в Штатах его проигнорировали, именно с Европой Кличко связывает надежды на защиту.

«Я общаюсь с европейскими партнерами, которые следят за ситуацией в Киеве. И они говорят: удивительно, когда кто-то собирается строить местное самоуправление сверху вниз, а не снизу вверх, как это делается во всех цивилизованных и демократических странах», — заявил он в интервью изданию РБК-Украина.

Впрочем, полагаться исключительно на чужие силы Кличко не намерен. Он не опускает руки и, пока не пришла подмога с Запада, сам ведёт бой с властями Украины. 7 октября — в день отставки Разумкова — Кличко обратился к Госбюро расследований.

«Мы сегодня обеспечиваем жизнедеятельность города, работая в условиях, когда давление на местные власти продолжается. Многочисленные обыски, которые продолжаются, дестабилизируется работа коммунальных предприятий, раздаются громкие заявления и манипуляции», — сказал Кличко во время заседания Киевсовета. Причастен к массовым убийствам в Бабьем Яру: Германия поможет Кличко установить в Киеве памятный знак нацистскому коллаборанту © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он заявил о своём удивлении словами ГБР о том, что ущерб от коррупции в Киеве составил 10 млрд грн (около 27 млрд руб. — Ред.).

«Если ГБР беспристрастный правоохранительный орган, то странным выглядит через прессу распространять свои предположения и обвинения в сторону столичной власти. И это с формулировками — «по предварительным оценкам», «может наносить убытки». Говорится о каких-то убытках на 10 миллиардов гривен. Должна быть доказательная база, приговоры суда, вступившие в законную силу. А не предположения и предварительные оценки», — отметил Кличко.

Сегодня мэр Киева демонстрирует в политике те же бойцовские качества, которые в своё время он демонстрировал на боксерском ринге. Кличко не сдается и продолжает бой с властью. Но если боксерский поединок ограничен во времени, то противостояние с Зеленским и его окружением будет длиться до нокаута одного из «бойцов». Кто кого отправит в этот политический нокаут пока неясно.