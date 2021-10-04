«Бумаги Пандоры» стали одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний. Неудивительно, что над этими документами, трудились журналисты из 117 стран, а обнародование результата их труда 3 октября заставило политиков в разных уголках земного шара серьёзно понервничать.
Нервничали и на Украине. Настолько, что премьеру расследования журналистов «Слідство.Інфо» — а именно они представляют Украину в ICJI — пытались сорвать. Фильм должны были показывать в Киеве в Малой опере в 19:00 3 октября.
Однако за несколько часов до премьеры журналистка Анна Бабинец узнала, что директор Малой оперы Алексей Прасол отменил показ. Сначала он заявил, что в опере якобы «нет света и вообще ремонт». Но журналисты съездили в Малую оперу убедились: электричество в здании есть, а вот ремонта — нет.
Тогда издание «Украинская правда» связалась с сотрудниками Киевской городской государственной администрации. Те рассказали свою версию отказа Прасовал. По их словам, после известий о премьере фильма-расследования в КГГА позвонил мужчина, представившийся сотрудником СБУ и пригрозивший «проблемами, если показ состоится».
Журналисты обратились в СБУ.
«Служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к инициативам касательно отмены премьеры фильма, который подготовили журналисты «Слідство.Інфо». Поэтому любые попытки объяснить организационные проблемы якобы давлением СБУ являются манипулятивными», — сообщила «Украинской правде» пресс-служба СБУ.
В конечном итоге премьера фильма всё же состоялась.
И то, что показали вряд ли обрадует президента Украины Владимира Зеленского.
Двуличный лицедей
К власти Зеленский пришёл во многом благодаря сериалу «Слуга народа», а точнее — роли Василия Голобородько — учителя, который после слитого учеником видео стал популярным и выиграл президентские выборы.
«Знаешь, почему у нас жизнь собачья? Да потому, что мы наш выбор начинаем в будках. А выбирать не из кого. Из двух пи*****ов (негодяев — Ред.) выбираем меньшего. И так 25 лет подряд. И знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется <…> А меня бы на одну неделю туда отправить. Если бы можно было бы. Я бы им устроил. Кортежи — н***й (к чёрту — Ред.). Льготы — н***й (к чёрту — Ред.). Всех вас, сука, н***й (к чёрту — Ред.). Чтобы простой учитель жил, как президент. А президент жил, как учитель», — возмущался персонаж Зеленского.
По сути же экранный Голобородько произнёс всё то, о чём думали рядовые украинцы каждый день.
«И превратится наш украинец в стопроцентного хохла. И всё у него будет хорошо. Детки у него будут учиться в Швейцарии — не здесь, чтобы подальше от хохлов. Отдыхать он будет не на Днепре — там же он насрал, а на Мальдивах, чтоб подальше от хохлов. Квартирку себе купит где-то в Лондоне. Чтобы подальше от хохлов», — говорил Голобородько в другой серии сериала «Слуга народа».
Под такой характеристикой украинских политиков, да что там — успешных соотечественников — могло подписаться большинство украинцев. Неудивительно, что политическая карьера Зеленского стала успешной. Его ассоциировали с образом Голобородько — честного человека из народа.
В отличие от пятого президента Петра Порошенко, который успел засветиться и в офшорном скандале c Panama Papers — «Панамским досье», и в истории с отдыхом на Мальдивах, Зеленский, казалось бы, был чист. За его плечами был лишь бизнес и никакой политики.
Однако «Бумаги Пандоры» свидетельствуют: Зеленский мало чем отличается от предшественника. Он так же любит офшоры, он связан с олигархами, а его друзья, словно «хохлы» из сериала, обладают недвижимостью в Лондоне.
В 2012 году детище Зеленского — студия «Квартал 95» начало выпускать продукцию для телеканала олигарха Игоря Коломойского «1+1». И, как свидетельствуют «Бумаги Пандоры», тогда же на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе Зеленским, Борисом и Сергеем Шефирами, Иваном Бакановым и Андреем Яковлевым, работавшими вместе в «Квартале 95», были созданы офшорные компании. В сердце этой сети была компания Maltex Multicapital.
Эта компания была поровну поделена между компаниями Зеленского, братьев Шефиров и Яковлева. Трастовую декларацию подписал Баканов — сейчас он глава СБУ. Трастовая декларация — это документ, который подписывается между номинальным и реальным собственником компании.
По иронии судьбы, позже Зеленский критиковал Порошенко в том числе и за «слепой траст».
В 2012 году принадлежащей Maltex Multicapital компании SVT Films офшорные компании олигарха Игоря Коломойского заплатили $1,2 млн. Это была плата за программу «Рассмеши комика» на «1+1». Таким образом, подозревают журналисты, «Квартал 95» уклонился от уплаты налогов на Украине.
В целом же фирмы Зеленского и компании получили от структур Коломойского в 2012 году около $40 млн, утверждают авторы расследования.
Но и это ещё не всё: офшорные компании продолжили своё существование после избрания Зеленского на пост главы государства. С той лишь разницей, что во время выборов — в марте 2019 года — белизская компания Зеленского передала 25% акций Maltex Multicapital другой офшорной фирме — компании Сергея Шефира.
Манипуляции с офшорами касались не только денег, но и недвижимости.
«На лучшем в мире острове»
Благодаря «Бумагам Пандоры» журналисты заполучили в руки трастовую декларацию, подписанную Бакановым. И она рассказала им о недвижимости друзей Зеленского. Эта недвижимость находится в Лондоне — том самом Лондоне, о котором так едко говорил персонаж Зеленского в «Слуге народа».
Неподалёку от Вестминстерского аббатства расположена квартира Яковлева (цена этой квартиры около 1,5 млн фунтов стерлингов). Квартира Сергея Шефира расположена рядом с музеем Шерлока Холмса, что на Бейкер стрит. Она обошлась чуть дороже — в 1,57 млн фунтов стерглингов. Вторая квартира — поблизости — стоит 2,2 млн фунтов стерлингов. Она — ровно напротив музея.
Сегодня Шефир — первый помощник президента Зеленского.
Примечательно, что в апреле 2019 года, когда офшор Зеленского уже не владел акциями Maltex Multicapital, появился документ, в котором утверждалось, что Maltex Multicapital будет выплачивать дивиденды компании Зеленского.
«Это незаконно. Это работает не так. Вы продали акции или передали их. И при этом вы передали права на дивиденды. Они больше не принадлежат вам. Они принадлежат акционеру, зарегистрированному на день объявления дивидендов, а не вам», — пояснил украинским журналистам финансовый консультант Мартин Вудс.
Таким образом, Зеленский замешан в крайне некрасивой и, скорее всего, незаконной истории.
Но и это не всё. Упомянутые ранее $40 млн Коломойского, как свидетельствуют «Бумаги Пандоры», были ничем иным, как взносом в уставный капитал компаний Зеленского и партнёров. При этом, согласно всё тем же «Бумагам Пандоры», этот взнос делали те офшорные компании Коломойского, которые на Украине подозреваются в выводе миллиардов из «ПриватБанка».
Это, по мнению украинских журналистов, объясняет безнаказанность людей Коломойского в делах по «ПриватБанку».
В расследовании украинских журналистов обращает на себя внимание и избирательность. Так, британские журналисты, помогая своим украинским коллегам, описывают собственность Шефира и не упоминают, что она находится рядом с собственностью казахстанских политиков. Так, тот же музей Шерлока Холмса на Бейкер-стрит ранее СМИ, в том числе и британские, связывали с семьёй Назарбаевых.
Кроме того, показательно и другое совпадение: дата появления документов. Слив произошёл к «экватору» правления Зеленского. Ранее масштабная утечка документов из офшоров произошла к «экватору» правления другого украинского президента — Петра Порошенко — в 2015 году. Тогда документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung от анонимного источника. И на их анализ тоже ушёл почти год. Анализировал документы тоже консорциум ICJI.
Систематичность сливов заставляет предположить, что кто-то словно «дрессирует» политиков из развивающихся государств, регулярно сливая компрометирующие их документы.
«И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет», — наставлял доктора Борменталя профессор Преображенский в «Собачьем сердце».
Перефразировав его совет, можно обратиться к коррупционерам стран третьего мира: «Боже вас сохрани, не храните деньги в британских офшорах. Вообще ни в каких не храните».
Впрочем, конкретно для президента Зеленского немедленных последствий скандала с офшорами скорее всего не будет. Его основные конкуренты — Порошенко и остальные оппозиционные режиму политики — тоже не без греха, а потому педалировать офшорную тему в критике власти они не станут.
Другое дело, что, как и для Порошенко, скандал с офшорами для Зеленского может иметь негативные последствия на следующих президентских выборах, когда к нему добавятся и другие скандалы (а они непременно будут). А вот кто их использует — вопрос. Но точно, что на выборах президента (очередных или досрочных) припомнят.
В конце концов, когда в 2016 году публиковалось «Панамское досье» тот же Порошенко вряд ли подозревал, что спустя три года проиграет выборы тому, кто смешил его на концертах — шоумену Владимиру Зеленскому.