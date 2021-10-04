В воскресенье, 3 октября, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICJI) обнародовал результаты расследования, над которым около года трудились более 600 журналистов по всему миру. Речь идёт об анализе данных более чем 10 млн документов, которые получили название Pandora Papers

«Бумаги Пандоры» стали одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний. Неудивительно, что над этими документами, трудились журналисты из 117 стран, а обнародование результата их труда 3 октября заставило политиков в разных уголках земного шара серьёзно понервничать.

Нервничали и на Украине. Настолько, что премьеру расследования журналистов «Слідство.Інфо» — а именно они представляют Украину в ICJI — пытались сорвать. Фильм должны были показывать в Киеве в Малой опере в 19:00 3 октября. Звонок «начальника» СБУ: показ фильма об офшорах Зеленского пытались сорвать © РИА Новости, Михаил Кутузов / Перейти в фотобанк

Однако за несколько часов до премьеры журналистка Анна Бабинец узнала, что директор Малой оперы Алексей Прасол отменил показ. Сначала он заявил, что в опере якобы «нет света и вообще ремонт». Но журналисты съездили в Малую оперу убедились: электричество в здании есть, а вот ремонта — нет.

Тогда издание «Украинская правда» связалась с сотрудниками Киевской городской государственной администрации. Те рассказали свою версию отказа Прасовал. По их словам, после известий о премьере фильма-расследования в КГГА позвонил мужчина, представившийся сотрудником СБУ и пригрозивший «проблемами, если показ состоится».

Журналисты обратились в СБУ.

«Служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к инициативам касательно отмены премьеры фильма, который подготовили журналисты «Слідство.Інфо». Поэтому любые попытки объяснить организационные проблемы якобы давлением СБУ являются манипулятивными», — сообщила «Украинской правде» пресс-служба СБУ.

В конечном итоге премьера фильма всё же состоялась.

И то, что показали вряд ли обрадует президента Украины Владимира Зеленского.

Двуличный лицедей

К власти Зеленский пришёл во многом благодаря сериалу «Слуга народа», а точнее — роли Василия Голобородько — учителя, который после слитого учеником видео стал популярным и выиграл президентские выборы. «Досье Пандоры»: журналисты рассказали об офшорах Зеленского и «Квартала-95» © REUTERS, Jonathan Ernst

«Знаешь, почему у нас жизнь собачья? Да потому, что мы наш выбор начинаем в будках. А выбирать не из кого. Из двух пи*****ов (негодяев — Ред.) выбираем меньшего. И так 25 лет подряд. И знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется <…> А меня бы на одну неделю туда отправить. Если бы можно было бы. Я бы им устроил. Кортежи — н***й (к чёрту — Ред.). Льготы — н***й (к чёрту — Ред.). Всех вас, сука, н***й (к чёрту — Ред.). Чтобы простой учитель жил, как президент. А президент жил, как учитель», — возмущался персонаж Зеленского.

По сути же экранный Голобородько произнёс всё то, о чём думали рядовые украинцы каждый день.

«И превратится наш украинец в стопроцентного хохла. И всё у него будет хорошо. Детки у него будут учиться в Швейцарии — не здесь, чтобы подальше от хохлов. Отдыхать он будет не на Днепре — там же он насрал, а на Мальдивах, чтоб подальше от хохлов. Квартирку себе купит где-то в Лондоне. Чтобы подальше от хохлов», — говорил Голобородько в другой серии сериала «Слуга народа».

Под такой характеристикой украинских политиков, да что там — успешных соотечественников — могло подписаться большинство украинцев. Неудивительно, что политическая карьера Зеленского стала успешной. Его ассоциировали с образом Голобородько — честного человека из народа.

В отличие от пятого президента Петра Порошенко, который успел засветиться и в офшорном скандале c Panama Papers — «Панамским досье», и в истории с отдыхом на Мальдивах, Зеленский, казалось бы, был чист. За его плечами был лишь бизнес и никакой политики.

Однако «Бумаги Пандоры» свидетельствуют: Зеленский мало чем отличается от предшественника. Он так же любит офшоры, он связан с олигархами, а его друзья, словно «хохлы» из сериала, обладают недвижимостью в Лондоне.

В 2012 году детище Зеленского — студия «Квартал 95» начало выпускать продукцию для телеканала олигарха Игоря Коломойского «1+1». И, как свидетельствуют «Бумаги Пандоры», тогда же на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе Зеленским, Борисом и Сергеем Шефирами, Иваном Бакановым и Андреем Яковлевым, работавшими вместе в «Квартале 95», были созданы офшорные компании. В сердце этой сети была компания Maltex Multicapital.

Эта компания была поровну поделена между компаниями Зеленского, братьев Шефиров и Яковлева. Трастовую декларацию подписал Баканов — сейчас он глава СБУ. Трастовая декларация — это документ, который подписывается между номинальным и реальным собственником компании.

По иронии судьбы, позже Зеленский критиковал Порошенко в том числе и за «слепой траст».

В 2012 году принадлежащей Maltex Multicapital компании SVT Films офшорные компании олигарха Игоря Коломойского заплатили $1,2 млн. Это была плата за программу «Рассмеши комика» на «1+1». Таким образом, подозревают журналисты, «Квартал 95» уклонился от уплаты налогов на Украине.

В целом же фирмы Зеленского и компании получили от структур Коломойского в 2012 году около $40 млн, утверждают авторы расследования.

Но и это ещё не всё: офшорные компании продолжили своё существование после избрания Зеленского на пост главы государства. С той лишь разницей, что во время выборов — в марте 2019 года — белизская компания Зеленского передала 25% акций Maltex Multicapital другой офшорной фирме — компании Сергея Шефира.

Манипуляции с офшорами касались не только денег, но и недвижимости.

«На лучшем в мире острове»

Благодаря «Бумагам Пандоры» журналисты заполучили в руки трастовую декларацию, подписанную Бакановым. И она рассказала им о недвижимости друзей Зеленского. Эта недвижимость находится в Лондоне — том самом Лондоне, о котором так едко говорил персонаж Зеленского в «Слуге народа». Криминальная панама. На Порошенко пало панамское проклятье украинских политиков © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Неподалёку от Вестминстерского аббатства расположена квартира Яковлева (цена этой квартиры около 1,5 млн фунтов стерлингов). Квартира Сергея Шефира расположена рядом с музеем Шерлока Холмса, что на Бейкер стрит. Она обошлась чуть дороже — в 1,57 млн фунтов стерглингов. Вторая квартира — поблизости — стоит 2,2 млн фунтов стерлингов. Она — ровно напротив музея.

Сегодня Шефир — первый помощник президента Зеленского.

Примечательно, что в апреле 2019 года, когда офшор Зеленского уже не владел акциями Maltex Multicapital, появился документ, в котором утверждалось, что Maltex Multicapital будет выплачивать дивиденды компании Зеленского.

«Это незаконно. Это работает не так. Вы продали акции или передали их. И при этом вы передали права на дивиденды. Они больше не принадлежат вам. Они принадлежат акционеру, зарегистрированному на день объявления дивидендов, а не вам», — пояснил украинским журналистам финансовый консультант Мартин Вудс.

Таким образом, Зеленский замешан в крайне некрасивой и, скорее всего, незаконной истории.

Но и это не всё. Упомянутые ранее $40 млн Коломойского, как свидетельствуют «Бумаги Пандоры», были ничем иным, как взносом в уставный капитал компаний Зеленского и партнёров. При этом, согласно всё тем же «Бумагам Пандоры», этот взнос делали те офшорные компании Коломойского, которые на Украине подозреваются в выводе миллиардов из «ПриватБанка».

Это, по мнению украинских журналистов, объясняет безнаказанность людей Коломойского в делах по «ПриватБанку».

В расследовании украинских журналистов обращает на себя внимание и избирательность. Так, британские журналисты, помогая своим украинским коллегам, описывают собственность Шефира и не упоминают, что она находится рядом с собственностью казахстанских политиков. Так, тот же музей Шерлока Холмса на Бейкер-стрит ранее СМИ, в том числе и британские, связывали с семьёй Назарбаевых. Портнов рассказал об офшорах Вакарчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, показательно и другое совпадение: дата появления документов. Слив произошёл к «экватору» правления Зеленского. Ранее масштабная утечка документов из офшоров произошла к «экватору» правления другого украинского президента — Петра Порошенко — в 2015 году. Тогда документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung от анонимного источника. И на их анализ тоже ушёл почти год. Анализировал документы тоже консорциум ICJI.

Систематичность сливов заставляет предположить, что кто-то словно «дрессирует» политиков из развивающихся государств, регулярно сливая компрометирующие их документы.

«И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет», — наставлял доктора Борменталя профессор Преображенский в «Собачьем сердце».

Перефразировав его совет, можно обратиться к коррупционерам стран третьего мира: «Боже вас сохрани, не храните деньги в британских офшорах. Вообще ни в каких не храните».

Впрочем, конкретно для президента Зеленского немедленных последствий скандала с офшорами скорее всего не будет. Его основные конкуренты — Порошенко и остальные оппозиционные режиму политики — тоже не без греха, а потому педалировать офшорную тему в критике власти они не станут.

Другое дело, что, как и для Порошенко, скандал с офшорами для Зеленского может иметь негативные последствия на следующих президентских выборах, когда к нему добавятся и другие скандалы (а они непременно будут). А вот кто их использует — вопрос. Но точно, что на выборах президента (очередных или досрочных) припомнят.

В конце концов, когда в 2016 году публиковалось «Панамское досье» тот же Порошенко вряд ли подозревал, что спустя три года проиграет выборы тому, кто смешил его на концертах — шоумену Владимиру Зеленскому.