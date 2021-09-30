На Украине вспомнили о своем мощном промышленном потенциале и захотели вернуть былую индустриальную мощь. Сделать это решили у самого богатого украинца Ахметова епо рецептуре экс-президента США Дональда Трампа

Директор по коммуникациям СКМ (холдинг принадлежит крупнейшему олигарху Украины Ринату Ахметову) Наталья Емченко на своей странице в ФБ написала пост и пригласила экспертов к дискуссии: «Make Ukraine Industrial Again

офигительный тезис. Что нам сделать чтобы это сделать?»

Тезис «Сделаем Украину индустриальной снова» сформулировали в Украинском институте будущего. Идею аналитики позаимствовали, очевидно, у американских республиканцев: похожий слоган помог Дональду Трампу стать президентом США. На этом общее заканчивается. У украинской идеи по наращиванию промышленного потенциала нет ни малейшей опоры.



Под постом действительно развернулась бурная дискуссия. Только вот оптимизма там и близко не было. Инвестиционный банкир Сергей Будкин убежден, что в нынешней состояния Украина не способна возродить свою былую индустриальную славу. Тому есть несколько причин. «В нынешнем состоянии рынка труда в Украине эта задача нерешаема в принципе за пределами отдельно взятых предприятий, которые могут быть точечно успешны. Причин несколько, все они демографического характера.

1. Украина — самая старая по медианному возрасту страна Европы. Наша демографическая пирамида настолько страшна, что без существенных изменений в демографии государству через десять лет придется содержать едва ли не половину своих граждан. Это неизбежно приведет к необходимости повышения налогов "на все, что движется". Кроме того, это также приводит к недостатку тех, кто может работать в новой индустриальной экономике и их количество постоянно уменьшается со старением населения. Трудовая миграция: почему на Украине не будет пенсий © Ukraina.ru

2. В Украине полностью разрушена система профтехобразования. Вместо этого есть 668 лицензированных университетов, которые готовят кого угодно, но только не тех, кто нужен в процессе реиндустриализации. Зато 84% выпускников школ поступают в эти самые ВУЗы, проводя четыре-шесть лет своего самого плодотворного возраста трудовых ресурсов за получением мало востребованного диплома.

3. В Украине отсутствует связная миграционная программа, которая (по примеру Австралии, Новой Зеландии, Канады и т.п.) могла бы привлекать нужные стране трудовые ресурсы из числа мигрантов. Поэтому миграция хаотична, в основном нелегальна и состоит не из тех, кто долгосрочно нужен государству для решения задачи реиндустриализации, а из тех, кто наиболее отчаялся у себя на Родине».

Украина все годы независимости входила в демографический кризис, но в последние семь лет ускорила его. Естественное старение населения, высокая смертность была усилена оттоком работоспособного молодого поколения. Экономическая модель страны была выстроена таким образом, что те, кто мог бы возродить промышленность, исчезли как класс — рабочий класс. Нет спроса на рынке труда — нет и предложения. А значит система образования перестала готовить кадры. Тот самый профтех сегмент. И вот сегодня специалисты говорят всерьез о том, что украинские заводы поднять с колен можно только руками гастарбайтеров из Средней Азии и арабского востока, пока сами украинцы в Польше и Италии закрывают ниши низкооплачиваемого труда. Для этого, правда, нужно поменять миграционную политику.

«Стране придётся привозить мигрантов в любом сценарии,- продолжает Сергей Будкин.- Просто в силу того, что рабочих рук не будет хватать уже в очень скором времени.

Новый технологический уклад требует все меньше человеческих ресурсов для производства 1 доллара ВВП. Но кратное увеличение материального производства в стране невозможно не только без новых навыков, но и без большого количества новых рабочих рук. Мне кажется абсолютно невероятным предположение о том, что новые индустрии могут быть обеспечены существующим трудовым ресурсом, стареющим, образованным в семидесятых годах и крайне маломобильным».

Основатель Украинского института будущего Анатолий Амелин доложил, что они уже готовят проект миграционной политики и согласился, что привлечение мигрантов на украинский рынок труда неизбежен.