В сентябре 2021 года исследовательский институт Джорджа Вашингтона опубликовал статью, раскрывающую связи ультраправой украинской группировки Centuria с украинской Национальной академией сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. Статья доступна на сайте университета

По словам автора, украинского журналиста Алексея Кузьменко, группировка возглавляется лицами, связанными с неонацистским батальоном «Азов». Кузьменко удалось отследить активность членов Centuria в социальных сетях.

«Доказательства, собранные в этой статье, свидетельствуют о том, что начиная с 2018 года Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (НАСВ — ред.), ведущий учебный институт военного образования Украины и крупный центр западной военной помощи стране, стал прибежищем для организации Centuria, которая описывает саму себя как орден военных офицеров, являющихся "европейскими традиционалистами" и провозглашающих своей целью перестроить вооруженные силы страны в соответствии с правыми идеологическими установками и защитить "культурную и этническую идентичность" европейских народов перед лицом "политиканов и бюрократов из Брюсселя"», — отмечается в материале.

Согласно выводам автора расследования, в ультраправой группировке множество членов, включая выпускников Национальной академии и действующих офицеров Вооруженных сил Украины. Украинский неонацист-убийца Стерненко обрадовался трагедии в Перми © Андрей Сидоренко/Фейсбук

Постоянный автор издания Украина.ру Петр Сафонов изучил 93-страничную статью Алексея Кузьменко, выделил и перевел с английского языка ее главные фрагменты.

Группировка, возглавляемая людьми, имеющими связи с международным активным ультраправым движением «Азов», привлекла множество членов, в том числе нынешних и бывших курсантов-офицеров, которые служат в Вооруженных силах Украины.

На найденных автором фотографиях члены Centuria отдают нацистские приветствия и делают в интернете очевидно экстремистские заявления.

Группировке удалось привлечь будущую военную элиту Украины. Ее члены также получили доступ к западным военным учебным заведениям. Один из членов группировки, на тот момент курсант Кирилл Дубровский, прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Великобритании в Сандхерсте, который окончил в конце 2020 года.

В течение этого времени Дубровский, очевидно, поддерживал связи с группировкой. Другой член Centuria, впоследствии курсант НАСВ Владислав Винтерголлер, принял участие в 30-й Международной неделе, проведенной Академией немецких офицеров (Die Offizierschule des Heeres, OSH) в Дрездене, Германия, в апреле 2019 года. Лавров: Запад открыто поощряет неонацистские движения на Украине © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Между тем внутри Украины члены группировки, очевидно, были связаны с американскими военными инструкторами, а также с курсантами из США и Франции. Совсем недавно, в апреле 2021 года, группировка заявила, что с момента создания ее члены участвовали в совместных военных учениях с Францией, Великобританией, Канадой, США, Германией и Польшей.

Члены группировки утверждают, что ее бойцы служат офицерами в нескольких воинских частях Украины. И эти утверждения выглядят вполне правдоподобно. С 2019 года «Центурия» объявила о нескольких мобилизациях, призывая идеологически настроенных членов ВСУ добиваться перевода в определенные подразделения, где служат члены группировки.

Чтобы привлечь новых членов, группировка через свой канал в Telegram (сейчас там более 1200 подписчиков и специальный бот для мобилизации) продолжает рекламировать свое участие в ВСУ и доступ к западным программам обучения и вооруженным силам.

Группировка имеет прочные связи с украинским крайне правым движением «Азов», популяризировала «Азов» среди курсантов НАСВ и утверждала, что ее члены читали лекции в Азовском полку Национальной гвардии — военном крыле движения «Азов».

Образ прочных связей между «Азовом» и «Центурией» еще более усиливается фактом, что связанный с «Азовом» журнал одновременно сообщил о присутствии группы в НАСВ в 2018 году; одобрительными заявлениями со стороны «Азова»; фотографиями лидеров и членов группы с лидерами Азова; а также участием «Центурии» в политическом митинге вместе с «азовцами».

При этом лидеры и члены группировки появлялись на фотографиях с лидером «Азова» Андреем Билецким и ключевым представителем движения Юрием Михальчишиным. Изучал книги Гитлера и изготовление взрывчатки: британский суд предложил неонацисту «почитать еще» © РИА Новости, Александр Поляков / Перейти в фотобанк

В свою очередь партия «Национальный корпус», политическое крыло движения «Азов» и полк «Азов», не ответили на просьбы автора статьи о комментариях.

В то же время в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (НАСВ) отрицают, что группировка «Центурия» действовала внутри вуза. В НАСВ сообщили, что расследование предполагаемой деятельности группировки… не выявило никаких доказательств подобной деятельности.

Однако информация, собранная в статье Алексея Кузьменко, доказывает деятельность группы именно в НАСВ. Есть сведения, что один из курсантов НАСВ был задействован в качестве инструктора по стрельбе из огнестрельного оружия в связанной с «Азовом» крайне правой группе, которую Объединенная еврейская община Украины обвинила в 2021 году в распространении антисемитской пропаганды.

Курсанты НАСВ также появляются на фотографиях, вскидывая руки в знак приветствия нацистов.

Сама деятельность «Центурии» в рамках НАСВ, ее проникновение в Вооруженные силы Украины и доступ к западным учебным и военным программам — последствие того, что ни власти Украины, ни западные правительства не проверяли украинских военнослужащих на предмет экстремистских взглядов и связи с экстремистскими группировками.

А неспособность украинских военных контролировать деятельность Centuria свидетельствует об определенной степени терпимости с их стороны в отношении очевидного распространения ультраправой идеологии и влияния в Вооруженных силах Украины.

В ответ на запрос журналиста в Министерстве обороны Украины заявили, что не проверяют приходящих служить в армию или курсантов на предмет экстремистских взглядов и связей. Между тем несколько западных правительств, участвовавших в обучении и вооружении украинских войск, заявили в ответ на запрос автора, что Украина несет ответственность за проверку украинских солдат, обученных на Западе. Андрей Золотарев: Неонацисты на Украине управляемы и потому легко изымаются © Facebook, Золотарев Андрей

В целом эти выводы стали возможны благодаря тому, что автор статьи отслеживал и документировал изменение присутствия «Центурии» в Интернете с начала 2019 года. С тех пор «Центурия» перешла к усилению секретности, что, вероятно, объясняет исчезновение более ранних версий ее присутствия в сети.

Так, текущий канал группировки в Telegram активен с апреля 2020 года. При этом другие каналы, а также аккаунты в Instagram, Facebook и Вконтакте уже недоступны. Однако автор статьи, Алексей Кузьменко, собирал информацию из уже недоступных источников: прежде группировка показывала собственных членов с открытыми лицами, можно было определить их местонахождение.

В целом, результаты показывают, что около 20 человек связаны с «Центурией», хотя в статье перечислены не все из них. Доказательства, полученные из пропагандистских материалов группы и профилей в социальных сетях, были проверены на соответствие общедоступной информации об Академии, ее курсантах, сообщениям СМИ о публичных мероприятиях, в которых группировка якобы участвовала, базам данных общедоступной информации о жителях Украины и т. д.

Инструменты проверки использовались для подтверждения присутствия определенных лиц на определенных фото и видео. Автор также провел интервью и обращался к организациям и правительствам, упомянутым в докладе, предоставив им возможность высказать свое мнение.

Автор также обращался к «очевидным лидерам Центурии», а также к отдельным членам группы. Когда автор обратился к «Центурии», группировка и связанные с ней лица попытались «зачистить» свое присутствие в сети. Однако Алексей Кузьменко сохранил архивные копии заявлений группы, страниц, которыми управляет группа и ее предполагаемые члены.

Эксперт: Украина не сможет так просто избавиться от неонацистов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Марлен Ларуэль.

Примечательно, что Алексей Кузьменко поделился своими ранними выводами и наблюдениями о «Центурии» в апреле 2019 года в Twitter. А в сентябре 2019 года издание Украина.ру опубликовало статью Владислава Мальцева о группировке, которая фокусируется на украинских ультраправых. Уже в следующем материале Мальцев написал о заявлениях «Центурии», что ее члены в ВСУ не подчинятся приказу правительства и продолжат воевать в Донбассе.

По словам Мальцева, к которому обратились за комментариями, он не знал о твитах Кузьменко на момент написания и исследовал деятельность «Центурии» самостоятельно.