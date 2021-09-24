Розовое озеро, «пустыня» и дикая природа морской косы: уникальные места юга Украины

Юг Украины способен привести в восторг. Помимо впечатляющей природы там есть и замечательные рукотворные достопримечательности: «каменные вышиванки», винодельня Трубецкого и дендропарк. Об этом в нашей туристической подборке.

Розовое озеро

В Херсонской области есть украинское «мертвое море». Речь о Лемурийском озере. Розовый оттенок воде придают одноклеточные водоросли, летом они особенно активны. Место славится лечебным эффектом. Целебные грязи оздоравливают суставы и кожу. У водоема всегда многолюдно. Сюда часто приезжают семьями. Родители учат детей плавать. Из-за высокой концентрации соли утонуть здесь невозможно.

Новая Каховка

Золотая осень: красивейшие места Западной Украины для путешествий в сентябре © commons.wikimedia.org, Misha Reme

Изюминка Новой Каховки — орнаменты на старых зданиях. Это «каменные вышиванки» Григория Довженка. Украинский художник украсил 180 домов узорами с растительными мотивами, напоминающими фольклорную рубашку. Панно можно увидеть на улицах города: Исторической, Героев Украины и проспекте Днепровском.

Тут же находится крупнейшее винодельческое предприятие Украины — завод «Таврия». Производить вино в этих краях начали в конце 19 века. Основали хозяйство швейцарские виноделы. На его базе в 1929 году открыли завод.

Шато Трубецкого

Винодельня Трубецкого славится виноградниками и вином отличного качества. В подвалах исторического шато находится коллекция сортовых вин из более 10 тысяч бутылок. Петр Трубецкой основал шато в 1898 году. С тех пор производство не останавливалось. Через 4 года вино высоко оценили на всемирной выставке в Париже.

«Аскания-Нова»

Биосферный заповедник «Аскания-Нова» тоже находится в Херсонской области возле одноименного поселка городского типа. Его площадь составляет больше 33 тысяч гектаров (треть из них — полностью заповедная территория, которую никогда не обрабатывали).

Здесь обитают более 3 тысяч видов диких животных. Путешественники могут увидеть стада бизонов, сайгаков, лошадей, зебр, муфлонов, оленей и других животных. Ранней осенью слетаются перелетные птицы: утки, журавли, кулики, гуси. Если вы интересуетесь флорой, прогуляйтесь в дендропарке. Здесь высажено более 1700 растений. Некоторые из них занесены в Красную книгу.

Среди туристов популярна экскурсия на автобусе в степь — сафари. Вблизи можно увидеть много редких животных и пофотографироваться. Также будет интересно посмотреть на исторические памятники — каменные «скифские бабы» 11-13 веков.

Актовский каньон

Фантастические пейзажи каньона поражают масштабностью. На площади 250 гектаров раскинулись гранитные глыбы разных размеров. Скалы достигают высоты 20-ти этажного дома. Любители экстрима приезжают сюда позаниматься альпинизмом.

В этой местности климат часто меняется. Иногда в зимний период цветут фиалки и пасутся коровы.

На территории встречают около 900 видов растений, из них 30 охраняются Красной книгой.

Тендровская коса

Тендровская коса — это уголок дикой природы на границе Херсонской и Николаевской области. Чтобы добраться до косы, нужно совершить настоящее морское путешествие на яхте продолжительностью в 2-3 дня. Даже самого искушенного туриста Тендра удивит дикой природой, чистейшим морем и белыми песчаными берегами. Здесь можно увидеть диких лошадей и дельфинов, прогуляться к Тендровскому маяку и соленым озерам.

Ночевать можно в палатке, пансионатов на косе нет.

Остров Джарылгач

Крупнейший по площади и второй по длине (после Тендровской косы) остров Украины и Чёрного моря привлекает туристов своей безлюдностью и отсутствием туристической инфраструктуры. Фактически, на Джарылгаче есть лишь два места, которые можно назвать туристическими: район маяков, куда люди едут на однодневный отдых и экскурсии, и участок на косе Глубокой, где можно организовать полноценный семейный отдых с детьми.

Благодаря отсутствию промышленных предприятий, вода у острова прозрачная и чистая.

Здесь обитают многие дикие животные: дельфины, кабаны, олени, лани, муфлоны, зайцы, которых довольно легко можно увидеть в дикой природе, иногда, даже не отходя от палатки.

Олешковские пески

Всего в 30 километрах от Херсона на площади более, чем 16 тысяч гектаров раскинулись Олешковские пески — настоящая украинская пустыня. Это самый большой песчаный массив в Европе, достигающий в диаметре больше 15 километров.

Хотя по климату Олешковские пески можно скорее отнести к сухим степям, чем к пустыне, здесь, как и положено в настоящей «сахаре», днем нещадно палит солнце, раскаляя поверхность до 70 градусов, а ночью не обойтись без теплой одежды. Разница дневной и ночной температур может составлять до 40 градусов. Кроме того, здесь бывают песчаные бури, когда не видно ни неба, ни земли. Здесь можно увидеть характерный пустынный рельеф с барханами, достигающими двенадцатиметровой высоты.