Золотая осень: красивейшие места Западной Украины для путешествий в сентябре

Западная Украина богата красивыми природными объектами: тут есть всё от величественных гор и озер до бурных водопадов и нетронутых лесов. Хватает в регионе и культурных центров массового отдыха. Издание Украина.ру сделало подборку мест, которые приобретают особый шарм с наступлением осени

Водопад Шипот

Мокруха, контрабас и спотыкач: идеальное для хмурой осени украинское спиртное © CC0, Pixabay

Водопад пользуется большой популярностью среди туристов, ведь любоваться им можно в любое время: зимой он полностью не замерзает, весной его бурные потоки усиливаются талыми водами, а летом и осенью, когда окружающие склоны гор покрываются ярким разноцветьем листвы, цветов и ягод, здесь можно делать удивительно красивые фотографии.

Озеро Синевир

Настоящая природная жемчужина — озеро Синевир окружено густыми хвойными лесами. Оно поражает туристов кристально чистыми водами. Благодаря высокогорному положению и сравнительной глубоководности Синевира, вода в озере даже жарким летом прогревается лишь на пару метров. В центре озерных вод расположен маленький остров, и, если смотреть на Синевир сверху, кажется, что и озеро глядит на тебя своим единственным голубым глазом. Отсюда и пошло его второе название — Морское Око Карпат.

Что касается первого названия, по местной легенде его озеро получило из-за драматической истории. Якобы девушка по имени Синь полюбила незнатного парня Вира. Из-за низкого статуса его убили в этих местах. В честь украинских Ромео и Джульетты на озере возвели 13-метровую скульптуру из дерева. Поэтому романтическая, меланхолическая осень лучшее время для поездки в эти места.

Кстати, именно здесь снимали такие украинские ленты, как «Захар Беркут», «Синевир» и даже фильм с Жаном Рено «Последний Шаг».

Синевирский перевал

Живописный перевал с которого открывается неповторимый вид на горные хребты украинских гор. В солнечную погоду с высоты 793 метров можно разглядеть самые красивые массивы. В восточном направлении расположены Горганы — этот горный хребет легко заметить из-за покрытых камнями вершин, на западе — Боржава с водопадом Шипот.

Село Колочава

Неподалеку от Синевира находится еще одна туристическая изюминка Закарпатья. Живописная Колочава — одно из самых длинных сел в Украине, длина его составляет 15 км. Но знаменита Колочава не только этим. Карпатская глубинка может похвастаться минеральными источниками, невероятными видами на горы и древней историей, ведь первое письменное упоминание об этом селе датируется 1463 годом.

О богатом прошлом Колочавы можно узнать больше, посетив один из десяти музеев села: музей архитектуры и быта «Старое село», «Колочавскую узкоколейку», «Колочавский бокораш», «Советскую школу», «Чешскую школу», историко — военные музеи: «Линия Арпада »,«Воинам-интернационалистам» и «Бункер Штаера», «Церковь Святого Духа» (архитектурная достопримечательность конца ХVIII в. в стиле барокко) и этно-музей Ивана Ольбрахта.

Буковель

Крупнейший горнолыжный комплекс Украины и Восточной Европы. Иностранцы сравнивают его с курортами Альп. Здесь можно найти множество развлечений: катание на лыжах, велодорожки карпатскими тропами, джип-туры по горным дорогам, пейнтбол, троллей, озеро молодости и много других интересных мест. Осенью из-за пожелтевшей и алеющей листвы курорт особенно прекрасен.

Яремче

Город поражает своими традициями и самобытностью. Он расположен между горами в котловине реки Прут. Именно на склонах этих гор местные пастухи пасут овец и коров, из молока которых готовят невероятно вкусный сыр. А здешний рынок поражает своим гуцульским колоритом, там можно найти настоящие расшитые рубашки, изделия из овечьей шерсти, разные травы, консервации, мед и конечно же сыр.

Скалы Довбуша (Бубныще)

Здесь находилось языческое капище, где приносили жертвы Перуну. Со временем там чаще селились люди, выдалбливали ходы в пещерах и оставляли различные метки, солярные знаки и углубления.

С вершин скал открывается вид на окружающие красочные леса. Кроме главных скал, вокруг существует еще несколько отдельных скальных башен высотой около 40 метров.

Тоннель любви

Это четырехкилометровый коридор, созданный деревьями. Он расположен на железнодорожном пути недалеко от города Клевань. Лучшее время для экскурсии в тоннель — осенью, в это время года деревья имеют много разноцветных листьев, а фото обязательно выйдут яркие и незабываемые.

Компания Fujifilm в 2014 году сняла ролик в этом месте.

Дубно

Город имеет древнюю историю, но наибольшего расцвета достиг во время правления князей Острожских. Тогда там построили Дубенский замок, который ни разу не был захвачен. Сейчас на территории замка устраивают выставки и театрализованные экскурсии. Рядом расположен дворец князей Острожских и дворец князей Любомирских. Недалеко от дворца Любомирских размещена смотровая площадка, на территории которой находится башня Беатка. С этой башни открывается вид на островок, который с одной стороны отделен каналом, а с другой — рекой Иква.

Стрыйский парк

Находится во Львове и считается одним из лучших парков Европы. Здесь есть платановая аллея, листва деревьев осенью играют всеми красками, а кора постоянно обновляется, что выглядит очень непривычно.

Всего в парке растет больше 200 видов деревьев. Гуляя по тропинкам парка можно увидеть необычные растения. среди них: катальпа, магнолия, гинкго, тюльпанное дерево, кипарис, также в оранжерее растут пальмы, фикусы, орхидеи, гибискус, кофейное и гранатовое дерево и даже карликовые бананы.

Тустань

Наскальная крепость была сооружена в IX веке как стратегический, административный и военный пункт для соляного пути. Конечно, деревянных частей сооружения не осталось, но с помощью ученых удалось воссоздать максимально идентичный вид части крепости. Оригинальное строение стоит на высоте 30-80 метров. Вокруг скал с крепостью есть пешеходные дорожки, по которым можно гулять. С другой стороны от скал расположен осенний листопадный лес с включением хвойных деревьев.

Термальные бассейны Закарпатья

На Закарпатье можно поправить здоровье, принимая ванны в термальных источниках. Этот живописный уголок является лидером на Украине по количеству бальнеологических курортов, здесь находится более 50 термальных источников разного рода минерализации. А наиболее популярные термальные курорты расположены в Берегово, Косино и Велятино. Село Долгое и город Мукачево также славятся своими целебными водами.

Термальные воды Закарпатья богаты железом, марганцем, калием, кремнием, натрием и другими микроэлементами. На термальных курортах Закарпатья лечат заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой, периферийной нервной системой, периферийными сосудами и билиарной системой.

Гора Захар Беркут (Высокий Верх)

На гору ведет одна из самых длинных канатных дорог Украины (2800 метров). Подъем длиться около 50 минут. За это время можно разглядеть живописные карпатские леса и горы. С вершины горы прекрасно просматривается горный массив Сколивские Бескиды. Также на вершине можно попробовать различные традиционные блюда местных жителей и согреться теплым карпатским чаем или вином.