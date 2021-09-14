Жизнью он подарил Украине Одессу, а смертью вернул Швеции ее королеву

Сегодня, 14 сентября (по старому стилю), ровно 255 лет назад родился человек, которому благодарны, как минимум, четыре страны - Франция, Россия, Швеция и Украина. В первую очередь, конечно же, Франция, где в 1766 году он и появился на свет под именем Арман Эммануэль Софи дю Плесси де Ришелье

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Александра Дюма кардинала Ришелье, свою первую должность камергера он получил в 17 лет при дворе короля Людовика XVI. Но в 23 года вынужден был бежать с Родины от Великой французской буржуазной революции и якобинского террора, которые снесли даже голову его королю-благодетелю.

Через Австрию молодой дюк попал в Российскую империю и с тех пор только воевал и строил, строил и воевал. В любом государстве, которому служил. В России его называли уже по-свойски — Эммануил Осипович де Ришелье. В русской армии он под командованием Александра Суворова в 1790 году брал Измаил и был награжден орденом Святого Георгия IV-го класса «За отличную храбрость, оказанную при штурме крепости Измаила, с истреблением бывшей там армии» и именным оружием «За храбрость».

Следующий император России Павел I назначил вторым шефом лейб-Кирасирского Его Величества полка. Его сын, император Александр I в 1803 году сделал его градоначальником Одессы, а в 1805-м — генерал-губернатором всего громадного Новороссийского края, основы процветания которых — и города, и края — он заложил на долгие годы, став там «нашим Дюком». Этим он навсегда связал Францию и Россию, а теперь еще и современную Украину.

С падением императора Наполеона Бонапарта, дюк де Ришелье вернулся во Францию, где реставрировали династию Бурбонов, и при короле Людовике XVIII стал главой МИД, сменив на этом посту знаменитого Шарля Мориса де Талейрана-де-Перигора, и дважды премьер-министром Франции — в 1815-1818 и 1820-1821 годах. Русский император Александр I, пребывавший в то время в Париже, не очень-то и лоббировал это назначение. Потому что и ему в России, и французскому королю во Франции нужен был человек, не запятнавший себя предательством кого бы то ни было и где бы то ни было. В Париже был такой всего один — герцог де Ришелье.

Одесса от Ришелье до Геннадия Труханова. Как развивалась и во что превратилась «жемчужина у моря» © commons.wikimedia.org, Dniprovych / Andrez1

Об этом периоде его жизни лучше всего гласит надпись на его надгробии в церкви Сорбонны в Париже: «Дюку де Ришелье, вернувшему Франции ее Рейнскую границу». И даже русский революционный демократ Николай Чернышевский написал: «Не было в то время человека, которому Франция была бы так много обязана, как герцогу Ришелье».

Со своего поста герцог де Ришелье ушел всего за пять месяцев до своей смерти в мае 1822 года от кровоизлияния в мозг в возрасте всего 55 лет. Умер он бездетным, так как будучи красивым, умным, образованным, благородным и пользующимся успехом у женщин, он так и не счел для себя возможным расторгнуть брачные узы со своей женой Розалией де Рошешуар, горбуньей-инвалидом детства, с которой его обвенчали, когда ему было 15, а ей 12 лет.

Своей смертью он оставил несчастной свою последнюю любовь в этой жизни — шведскую и норвежскую королеву Дезидерию. А на самом деле — 43-летнюю Дезире Клари, женщину тоже удивительной судьбы — дочь богатого марсельского торговца шелком, которая вошла в историю, как несостоявшаяся невеста Наполеона Бонапарта, а потом его порученца, бригадного генерала Леонара Дюфо и жена наполеоновского маршала Жана Батиста Бернадота, который одно время по популярности равнялся самому Бонапарту.

Наполеон ее, молодую и красивую, искренне любил, но предал, встретив Жозефину Богарне. Генерал Дюфо не дожил до свадьбы, ибо был убит в Риме на глазах своей невесты. А вот маршал Бернадот в 1818 году стал полноценным королем Швеции и Норвегии под именем Карла XIV Юхана и родоначальником династии Бернадотов, которая правит в Швеции и по сей день.

Такое могло произойти, похоже, только на сломе изысканного и романтичного «галантного» XVIII и не менее бурного но приземленного и прагматичного буржуазного XIX веков, когда рушились одни империи и династии, а на их обломках восходили другие.

В замужестве за Бернадотом юная Дезире спасалась от несчастной и неразделенной любви к Наполеону, которого любила всегда. И оставалась верна этой любви даже замужем и после падения Бонапарта с вершин власти. В своем статусе шведской наследной принцессы Дезире-Дезидерия имела в Париже свой дом-салон и там прятала родичей свергнутого «императора всех французов» после его второго отречения в 1815 году. И последней женщиной, которая провожала Наполеона на заточение и смерть на затерянном в Атлантике возле Африки острове Святой Елены, тоже была Дезире.

Когда же Наполеон умер в 1821 году, Дезире-Дезидерия и нашла утешение в недолгом романе с герцогом Ришелье. Они были бы красивой парой.

И только после смерти герцога в 1923 году Дезире окончательно перебралась в Швецию к венценосному супругу и их сыну, принцу-наследнику Оскару. Такое имя чета Бернадотов, кстати, дала сыну по совету Наполеона, который отказался быть его крестным отцом, но корону обеспечил.

Первый минарет над Одессой. Как и зачем Турция укрепляет влияние на столицу Новороссии © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

И теперь стремительно теряющая суверенитет независимая Украина еще должна постараться, чтобы окончательно убить начатое Дюком и продолженное Российской и советской (СССР и УССР) империями. Но в Киеве очень стараются. Под видом «украинизации» Одессы, которая, теряя индустриально-торговую «начинку», все же, как может, сохраняет свою культурную и духовную уникальность и самобытность. И память о своих «отцах-основателях». И о Дюке, на памятнике которому начертано: «Герцогу Еммануилу де Ришелье, управлявшему съ 1803 по 1814 годъ Новороссійскимъ краемъ и положившему основаніе благосостоянію Одессы. Благодарные къ незабвеннымъ его трудамъ жители всѣхъ сословій сего города и губерній: Екатеринославской, Херсонской и Таврической…».

А все потому, что герцог де Ришелье любил то, что делал, и делал то, что любил. Он был великим и умелым администратором и управленцем. И остается таковым хотя бы в качестве примера своим нынешним украинским «сменщикам», которым у него еще учиться и учиться…