Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, чтобы Соединённые Штаты усилили своё присутствие в его стране. Вот только американцам этого не нужно

12 сентября американская телекомпания CNN опубликовала видеозапись интервью украинского лидера, в котором речь шла об отношениях между двумя странами. На фоне событий в Афганистане, который американцы фактически бросили на растерзание талибам после вывода своих войск, эксперты и западные СМИ предупреждают остальные страны, которые позиционируют себя как союзников Соединённых Штатов, что с ними могут поступить аналогично. Сверхдержава не готова жертвовать. Что означает для Киева уход США из Афганистана © AP, U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Victor Mancilla

На вопрос, беспокоится ли он, что Вашингтон оставит Киев, президент Украины Владимир Зеленский ответил: «Я не думаю, что мы можем сравнивать Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан. Я считаю, что в течение 4, 5, 7 дней невозможно захватить столь географически крупную страну, как Украина, такую большую по численности населения».

С начала августа талибы стремительно брали под свой контроль одну за другой провинции Афганистана, крупнейшие города сдавались им практически без боя. На то, чтобы занять Кабул, потребовалось меньше суток (к столице они подошли в ночь с 14 на 15 августа, а уже днём заняли президентский дворец, в тот момент глава государства Ашраф Гани бежал из страны).

Что касается Украины, то бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ещё в 2018 году говорил, что гипотетически в случае вооружённого конфликта российские войска могли бы занять территорию Украины всего за несколько дней, несмотря на то, что Киев «за последние годы значительно нарастил свой военный потенциал».

Ведущий CNN Фарид Закария указал Зеленскому на то, что на поставленный вопрос он не ответил, а также напомнил ему слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что Украина идёт к распаду, а США в определённый момент и не вспомнят о своих сторонниках в Киеве, как и в Кабуле. На что украинский лидер ответил, что Россия «не захватила Украину ни за 4 дня, ни за 8 лет», а Российская Федерация, подчеркнул он, — это не армия «Талибана» (террористического движения, запрещённого в РФ — ред.), это одна из самых сильных армий мира. Лавров жестко ответил на заявление Зеленского о войне с Россией © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Украина же, по его словам, насколько возможно, независима от любой другой экономики. Кроме того, Зеленский возразил: «Как я сказал президенту Байдену относительно возможного выхода из Украины: что это значит — уйти из Украины? Всё полностью наоборот — США должны наращивать своё присутствие».

Как бы ни хотелось разочаровывать президента, но Украина не входит в список приоритетных направлений для Белого дома. Как объяснил американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру, для американской администрации очень большой вопрос — что дальше делать с Украиной, власти США прекрасно понимают, что там происходит, но никаких проектов для реализации на украинском направлении сейчас нет. Более того, по словам эксперта, заместителю госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд и президенту США Джо Байдену уже немного стыдно за тот проект, который они развернули на Украине с начала Майдана.

Кроме того, у Байдена есть личные мотивы не упоминать Украину лишний раз — это вызывает ассоциации о работе его сына Хантера Байдена на энергетическую компанию бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского Burisma и причастности к коррупционным схемам. Эту историю в самих Соединённых Штатах знают очень хорошо, поскольку она легла в основу процедуры импичмента 45-го президента страны Дональда Трампа. Демократы пытались отстранить республиканца от власти из-за того, что он якобы оказывал давление на Зеленского с целью добиться начала расследования деятельности Джо и Хантера Байденов на Украине в обмен на продолжение военной помощи Киеву. Как гроссмейстер Трамп в ходе переговоров поставил шашисту Зеленскому мат в два хода © Facebook, Радио Свобода

«Я не чувствовал, что он принуждал меня что-то делать. Я президент своей страны, никто не может на нас давить. Я никогда не считал, что на нас было какое-то давление. Я всегда думал, что мы независимая страна, и я чувствую себя независимым и амбициозным человеком, который ежедневно учится у лучших. Таким был и мой разговор с президентом Трампом. Я знал, что нам нужны хорошие отношения с США, что они поддерживают нас и мы должны получить от них больше», — заявил Зеленский в интервью CNN.

Чтобы доказать абсурдность обвинений со стороны демократов, администрация Трампа пошла на беспрецедентный шаг — опубликовала стенограмму того разговора президентов, состоявшегося 25 июля. И тут-то Зеленского ждал сюрприз: давая согласие на оглашение содержания беседы, он был уверен, что американцы опубликуют только слова Трампа, а заверения украинского президента, что расследования будут проведены и многочисленные лестные слова, обращённые к американскому лидеру, останутся в тайне, но не тут-то было — опубликовали всё.

В беседе с коллегой украинский лидер говорил, что многому учился у него, на все 1000% соглашался с упрёком в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о недостаточной помощи для Киева.

Однако, учтя ошибки своего предшественника Петра Порошенко, Зеленский в ходе избирательной кампании в Америке не делал ставку только на одного кандидата, например, на Трампа, «у которого многому учился», и после смены власти за океаном сразу начал налаживать связи с демократами, но всё шло далеко не по его плану. По информации источника портала Axios в Белом доме, американская администрация рассматривала возможность приглашения президента Украины в Вашингтон перед саммитом президентов РФ и США, однако отказалась от этой идеи после решения Зеленского сменить руководство «Нафтогаза», расценив этот шаг как отказ от усилий по борьбе с коррупцией. «Зайти на огонек»: Ищенко рассказал, как Зеленский решил свою проблему в США © president.gov.ua

Затем несколько раз Белый дом переносил дату переговоров Байдена с Зеленским, и в итоге они состоялись 1 сентября. В интервью CNN украинский лидер рассказал некоторые детали своего визита в Штаты.

«Я спросил напрямую президента Байдена: «Что с НАТО? Что с включением Украины в НАТО? Что с нашим членством в НАТО, и когда оно может случиться?» И он сказал, насколько я помню… «Думаю, что вы должны быть там, но это не только лишь моё решение», — вспоминает Зеленский и приводит свой ответ на его реплику президента США: «Я знаю, господин президент, однако от Вашего решения путь в НАТО станет (для Украины — ред.) короче».

Действительно ли это так, достоверно неизвестно. Уже бывали моменты, когда Киев выдавал желаемое за действительное. После телефонного разговора лидеров двух стран в начале июня Офис президента Украины опубликовал пресс-релиз, в котором говорилось, что Байден отметил важность предоставления Украине плана действий относительно членства в Альянсе. Вскоре представитель Совета национальной безопасности Белого дома опроверг эту информацию: он заявил порталу Axios, что президент США не говорил такого, а «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку».

В итоге пресс-служба Банковой исправила эту фразу на «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе». Бортник назвал причины отказа Рады попросить о союзе Украины и США вне НАТО © Facebook, Ruslan Bortnik

На днях Верховная Рада отклонила инициативу депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко об обращении к Конгрессу с просьбой предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО. Как объяснили члены правительства и украинские дипломаты, этот статус будет означать, что страна так и останется за пределами альянса, а главная цель Украины — стать полноценным членам НАТО.

Но это явно не цель тех государств, которые в НАТО уже состоят, поскольку от приёма Украины их собственная безопасность больше точно не станет, к тому же никто не хочет быть вовлечён в войну с Россией (принцип коллективной безопасности, согласно статье 5 Устава НАТО, никто не отменял).

Несмотря на то, что американские и европейские политики, вплоть до президентов, прямым текстом заявляют, что в ближайшие годы (их количество варьируется, а президент Эстонии Керсти Кальюлайд и вовсе говорит о световых годах) Украине место ни в НАТО, ни в Евросоюзе не светит, Зеленский упорно твердит о готовности страны вступить в эти интеграционные объединения хоть сегодня. Складывается впечатление, что он упорно не хочет слышать этих заявлений, а попросту продолжает демонстрировать избирателям, что настойчиво идёт к цели. Только выглядит это, с учётом очевидной недостижимости, нелепо.