В центре Одессы, на Базарной улице, появилось оскорбительное граффити, направленное против афганских беженцев. При этом против афганских мигрантов высказываются разные украинцы — включая вполне адекватных граждан

«Афганцы пусть валят домой, у нас своя война, и свои беженцы» — написали баллончиком на стене одного из домов.

Это случилось вскоре после того, как в город прилетели 133 выходца из Афганистана — среди которых насчитывается 48 взрослых и 85 детей. Среди них — семидневный младенец. Он родился прямо в кабульском аэропорту, в ожидании эвакуации из страны, и чудом перенес первый в своей жизни авиаперелет. А самой старшей афганской женщине, которая бежала вместе с ним в Украину, уже исполнилось восемьдесят пять лет. Из огня да в полымя. Украинские тюрьмы для беженцев из Афганистана © REUTERS, Kai Pfaffenbach

Кто же не хочет видеть этих беззащитных людей в Одессе? Это вполне очевидно. Авторами надписи являются представители местных ультраправых, которые активно разгоняют ее фотографии в социальных сетях. А лояльная к ним полиция демонстративно не заметила скандальное граффити — несмотря на то, что оно открыто разжигает межнациональную ненависть к иностранцам.

Однако, против афганских мигрантов высказываются разные украинцы — включая вполне адекватных граждан. Беженцев представляют в образе опасных нахлебников-дармоедов, которые несут для Украины скрытую террористическую угрозу. Ксенофобские предрассудки глубоко укоренились в обществе Страны Достоинства и Свободы. Так что при слове «беженец из Афганистана» ее жители представляют собой «черных вдов» и диких бородачей-джихадистов. А эти стереотипы вызывают доверие к агрессивной националистической пропаганде.

На самом же деле, от исламистов зачастую спасаются светские и образованные афганцы, люди сугубо штатских профессий. Некоторые из них работали с представителями бежавшей власти и оккупационной американской администрации — потому что этим приходилось заниматься большинству жителей крупных городских центров. Другие опасаются кровной мести со стороны победивших кланов, или расправы за свои антирелигиозные взгляды.

У каждого беженца своя собственная история — но мы все равно обязаны поддерживать этих людей из соображений гуманизма и солидарности. А также потому, что на их месте уж завтра может оказаться каждый из нас. Потому что вынужденная миграция становится обычной для глобализованного мира эпохи войн и пандемий.

По данным ООН, среди афганских беженцев много учителей, врачей и ученых, представителей местной интеллигенции. Обычно это простые люди — ведь высокопоставленные сотрудники проамериканского режима заблаговременно сбежали из страны в США, забрав с собой награбленное добро. В Одессу приехали выходцы из небогатых семей, которые навряд ли угрожают безопасности украинцев. Скорее наоборот — им надо опасаться своих собственных фундаменталистов, вроде Сергея Стерненко, который совершил посреди Одессы безнаказанное убийство. Кого надо расисты. Почему в Украине замяли дело об оскорблениях в адрес Жана Беленюка © пресс-служба президента Украины

Впрочем, дело не только в соображениях гуманитарного плана. Украина должна принять бежавших граждан Афганистана — поскольку она имеет перед ним особый неоплаченный долг. Украинцы принимали многолетнее участие в оккупации этой азиатской страны, которая никогда не вторгалась в Киев или Одессу, и не совершала против них никаких недружественных шагов. Просто потому, что этого потребовали США, которые активно втягивали вассалов в военную коалицию, делали их соучастниками своей преступной агрессии — чтобы придать ей видимость легитимности.

Еще в далеком 2007 году Виктор Ющенко подписал указ «О направлении миротворческого персонала Украины для участия в операции Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан», который еще раз подтвердил разрешение использовать в этой стране украинских военнослужащих.

В 2008 году начальник оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенант Марк Ванкейрсбилк призвал Украину «расширить участие в операции в Афганистане», а в феврале 2011 года генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Украине направить в Афганистан военных советников и инструкторов — для подготовки и обучения афганских военнослужащих и полицейских.

Численность украинского контингента официально составляла тридцать военнослужащих — среди которых были офицеры разведки и связи, инструкторы, авиационные техники, которые помогали чинить вертолеты НАТО, а также специалисты по разминированию и военные медики. Однако в стране неофициально присутствовали украинские бойцы негосударственных частных военных компаний — те самые загадочные камуфляжные люди, которых с таким трудом эвакуировали в августе из Кабула. Хотя их никогда не учитывали в публичных ведомостях и списках.

События на Донбассе не помешали продолжать участие в афганской войне — потому что Киеву приходилось отдавать партнерский долг Вашингтону. 29 декабря 2014 представитель Украины при НАТО Егор Божок сообщил, что Украина оставит в Афганистане своих солдат. В марте 2015 года президент Порошенко подписал указ о участии Украины в операции НАТО «Решительная поддержка». Стыдливый расизм. В Киеве декоммунизировали Нельсона Манделу © wikimapia.org

А в 2017 глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил о намерении Украины увеличить численность контингента в Афганистане — хотя американцы уже озвучили планы покинуть эту оккупированную страну. Потому что в Киеве хотели выслужиться перед белыми господами. Между тем, на Банковой должны были помнить о печальном опыте операции против Ирака, где погибли восемнадцать украинских солдат — хотя они отдали свою жизнь за чужие для своей страны интересы.

Несмотря на незначительное участие в этой проигранной войне США и НАТО, Украина все равно несет за нее свою долю вины. Она обязана предоставить убежище бежавшим из Кабула афганцам — обеспечив им хлеб и кров, защитив их от погромщиков, хейтеров и нацистов. Однако, на сегодня Киев занимается этим только под давлением Вашингтона — в расчете на обещанную Байденом помощь.

Пока ее нет, и Украина будет обустраивать афганских беженцев за свой собственный счет — что дополнительно используют в своей пропаганде ультраправые ксенофобы. На стенах домов появятся новые надписи в духе «пусть валят домой!». Хотя, на самом деле, украинцы должны винить в своих проблемах на мигрантов, а родных чиновников в вышиванках.