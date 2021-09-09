Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на переговорах политсоветников «нормандской четвёрки» попытался перевести внимание с проблем Донбасса на газовую тематику, хотя совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель предупреждала украинского лидера Владимира Зеленского, что смешивать эти темы нельзя

Видеоконференция прошла 8 сентября по инициативе Германии. Основным вопросом стала возможность проведения в 2021 году саммита лидеров России, Украины, ФРГ и Франции. Пушилин сделал «заявление для всего мира» о Донбассе © из личного архива Дениса Пушилина

Когда среди украинских чиновников согласия нет

Перед началом мероприятия стороны обменялись проектами итоговых документов, и они, как сообщил журналистам источник, близкий к переговорам, продемонстрировали фундаментальные различия в подходах к урегулированию конфликта в Донбассе. Россия прямо поставила вопрос о наличии неразрешимых противоречий в позиции Киева по Минским соглашениям.

«Так, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал включение в проект итогового документа саммита положения о приверженности Украины полному выполнению Минских соглашений, в то время как официальный представитель Офиса президента Украины в СМИ открыто заявляет, что Киев «снялся с крючка Минских соглашений» (с таким заявлением 3 сентября выступил представитель Киева в Контактной группе, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. — Ред.).

При этом Кабинет министров Украины официально внёс в августе 2021 года в Верховную Раду законопроект о переходном периоде, содержащий прямые запреты на их выполнение и по сути являющийся официальной заявкой Украины на выход из «Минска», — уточнил источник.

Законопроект об основах государственной политики переходного периода в Донбассе и Крыму, как утверждает вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников, будет способствовать безопасной реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий и установлению доверия между людьми по обе стороны линия разграничения. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивает, что новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой государственной политики переходного периода, просто выкорчёвывают все обязательства Киева по Минским соглашениям, а уже принятые законы не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права, в отношении амнистии и в отношении организации свободных выборов на Донбассе под контролем ОБСЕ.

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Источник обратил внимание на тот факт, что законопроект о переходном периоде прямо запрещает проведение местных выборов в Донбассе, хотя это обязательство закреплено в «Минске-2».

«Несмотря на это очевидное раздвоение сознания, представитель Украины в группе политических советников отказался признать наличие каких-либо противоречий по позиции официального Киева в отношении выполнения Минских соглашений. Андрей Ермак прямолинейно заявил, что «не нужно обращать внимания на ситуацию внутри Украины, мол, президент Украины Владимир Зеленский исполнит всё, под чем будет стоять его подпись после саммита», — рассказал он.

Как Зеленский выполняет всё, под чем подписался, наглядно демонстрирует ситуация с коммюнике, принятым на парижском саммите лидеров «нормандской четвёрки». За прошедшие с того момент почти два года украинские власти не внесли законодательные поправки в соответствии с «формулой Штайнмайера» (закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов, а на постоянной основе — после публикации отчёта ОБСЕ об их итогах), а также в Донбассе не наступил режим полного прекращения огня и не произведён обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных».

Более того, Зеленский демонстрирует, что и не собирается выполнять некоторые пункты, например, он подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию, потому что статья Конституции об унитарном устройстве государства неизменна, и что местные выборы в Донбассе возможны только по украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ.

Германия и Франция сведут Россию и Украину

В ходе видеоконференции политсоветники Германии и Франции, хоть и неохотно, но взяли на себя обязательство подготовить на основе предложений России и Украины проект итоговой декларации саммита «нормандской четвёрки», пытаясь, как отметил источник, максимально смягчить обязательства подписавшихся и исключить формулировки, которые будут точно отвергнуты кем-то из участников. Путин, Меркель и Макрон добиваются мира в Донбассе, а Зеленский выбрал войну © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Европейские партнёры не хотят никого обидеть. Но при таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность «Минску» и благодарность уходящей с поста Ангеле Меркель за активную работу», — констатировал он.

Однако директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник не видит способа сделать Минские соглашения необязательными к выполнению — непонятно, как такой позиции можно добиться от Германии и Франции, тем более имея за спиной резолюцию Совбеза ООН от 2015 года, которой утверждён «Минск-2».

При этом представители Берлина и Парижа в «нормандской четвёрке» — движет ими нежелание кого-то обидеть или что-то иное — регулярно уходят от ответа на такой однозначный вопрос «а стороны конфликта в Донбассе кто?». Вот и на этот раз представитель РФ Дмитрий Козак призвал европейских коллег набраться мужества и дать чёткий и недвусмысленный ответ, кто по Минским соглашениям выступает сторонами конфликта, но они вновь ушли от ответа.

Украина и ряд западных политиков утверждают, что Россия — участник вооружённого конфликта в Донбассе, притом что она выступает в роли гаранта Минских соглашений наряду с Германией и Францией.

Мир с привкусом газа

Вместе с пунктом о выполнении Украиной Минских соглашений Ермак неожиданно попытался добавить в текст проекта итогового документа саммита газовую тематику. Переворот в «Нафтогазе»: госкомпания перешла под управление Кабмина © Facebook, Група Нафтогаз

«Поскольку речь идёт о выполнении Минских соглашений, вероятно, представитель Украины имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку Минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса. Другие аспекты газового вопроса в компетенцию «нормандского формата» не входят», — сказал собеседник российских СМИ.

Официальный Киев пытается свалить в кучу обсуждение всех вопросов, а также перевести разговор с неудобных для себя аспектов украинской тематики на те, которыми может парировать перед зарубежными партнёрами, пытаясь добиться от них помощи: с прекращения огня в Донбассе на призыв к Западу совместно остановить «Северный поток-2».

Однако так дело не пойдёт, о чём Зеленскому лично сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине в июле. Тогда украинский лидер выразил мнение, что «нормандский формат» может быть одной из площадок, где будут подниматься энергетические вопросы. На что глава немецкого правительства заявила: «Формально энергетическая безопасность не относится к «нормандскому формату». Мы не в рамках Минских соглашений говорим о газе и газовом транзите. Если мы вчетвером будем встречаться, то энергетика — это тоже одна из тем, о которой мы говорим. Но это не есть часть Минских соглашений».

А значимость энергетической тематики для Киева сейчас только усиливается — последний шов газопровода «Северный поток-2» сварен, топливо по нему, как ожидается, пойдёт уже 1 октября. На главного и самого влиятельного партнёра в противодействии проекту — Соединённые Штаты — рассчитывать не приходится, они предпочли дать зелёный свет альтернативному маршруту для поставок российского газа в Европу, чем ссориться с Германией. Визит старших. Как только достроили «Северный поток-2», к Зеленскому сразу прилетели американцы © REUTERS, Jonathan Ernst

Комментируя состоявшуюся видеоконференцию политсоветников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 9 сентября сказал, что «определённое движение возобновилось после завершения лета», а также сообщил о подготовке встречи глав МИД стран «нормандской четвёрки», выразив надежду на то, что его российский коллега подтвердит участие, Германия и Франция, по словам украинского дипломата, сейчас пытаются согласовать соответствующую дату.

Ответ Лаврова не заставил себя долго ждать: «Когда украинская сторона устами своего министра иностранных дел призывает скорее встретиться в нормандском формате, а параллельно другие члены украинского руководства заявляют, что не будут эти договорённости выполнять, такое раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения наблюдается».

Вот что об итогах переговоров политсоветников сказал источник: «В итоге двухчасовые переговоры прошли в духе уже ставшей за 7 лет неизменной европейской традиции «конструктивной неопределенности». Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно. Российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отражённые в итоговом документе».

«Украина надеется, что после ухода Меркель европейцы вообще выйдут из игры, потому что на Европу Украина уже не ставит, она ставит на американцев. Хотя на американцев непонятно, как ставить, потому что американцам Украина не столь интересна. Они тоже хотят, чтобы Украиной европейцы занимались, но украинцы хотят, чтобы шефство над «нормандской четвёркой», Минскими соглашениями переняли США, чтобы они жёстко разбирались с Россией. Но здесь жёстко ничего не помогает», — говорит немецкий политолог Александр Рар.

Проблема в том, как объясняет политолог Олег Неменский, что ни Германия, ни Франция не могут заставлять Киев выполнять Минские соглашения. Смогли бы США, но им это не нужно — американцы в процессе урегулирования конфликта в Донбассе не участвуют.