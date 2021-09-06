В седьмую годовщину подписания первого Минского протокола, 5 сентября, посольство США в Киеве обратилось к России с призывом «полностью выполнить свои обязательства, вывести свои силы из Украины и вернуть Украине полный контроль над ее международно-признанными границами». Этим призывом США подвели промежуточный итог подписанию соглашений

Дискуссии относительно того, с какими целями заключались Минские соглашения, ведутся с самого 2014 года. Формальной целью было прекращение войны и восстановление территориальной целостности Украины. Посредники исходили из того, что украинское руководство должно быть заинтересовано в том и другом.

Увы и ах, украинское руководство, что тогда, что сейчас, не заинтересовано в прекращении войны и восстановлении территориальной целостности. Во всяком случае не на тех условиях, которые предполагаются Минскими соглашениями.

Война позволила объединить украинское общество вокруг постмайданной власти, обосновать репрессии против оппозиции, зажим свободы слова и ограничения на использование русского языка. Самое главное — отражение «российской агрессии» придало доказательную силу идеологии, сооружённой из гумуса и веток под зданием украинской государственности (именно так — государство было раньше идеологии). Украинское государство нужно для того, чтобы отражать «российскую агрессию» и предотвращать «геноцид», которые являются следствием возникновения украинского государства.

Экономические потери, человеческие жертвы и отсутствие в составе Украины Донбасса украинское руководство особенно не заботит. Учитывая, что война так и не была объявлена, отсутствие Донбасса как раз и является видимым проявлением «российской агрессии». Собственно, отсутствие Крыма тоже вполне решает эту задачу, но там не хватает эмоциональной составляющей — в Донбассе реально гибнут люди.

Исходя из этих моментов к миру могла привести только полная капитуляция России с возвращением Донбасса и Крыма и выплатой контрибуции. И то, Украина бы, пожалуй, потребовала Кубань и газовые месторождения… Поскольку, повторим, без «российской агрессии» в обосновании необходимости существования вороватой и неадекватной украинской власти были существенные пробелы. Сейчас же на все случаи жизни есть ответ — если будете мешать нам воровать, то Путин нападёт.

Все эти моменты были очевидны с самого начала, были сомнения в том, что Запад потерпит военный конфликт в «центре Европы» и что у Украины хватит комплекса ресурсов, необходимых для продолжения войны. Как оказалось, Запад не просто терпит, но и всячески поддерживает продолжение конфликта, а ресурсов Украине вполне хватает — по крайней мере на полузамороженный конфликт.

Подобная же ситуация с недокументированными целями Минских соглашений.

Приходилось слышать мнение, что Украина должна будет выполнить соглашения и в процессе их выполнения изменится в сторону большей демократичности.

Мы не исключаем, что процесс действительно мог развиваться таким образом, но история не знает сослагательного наклонения — Украина не стала выполнять соглашения и, соответственно, не стала меняться в указанном ими направлении. Учитывая, что страна в значительной степени находилась в это время под внешним управлением, очевидно, что линия, предусмотренная Минскими соглашениями, Запад не устраивала.

Говорилось, что Киев не может выполнить соглашения (сомнительное, кстати говоря, утверждение) и они нужны для того, чтобы показать Западу неадекватность украинской власти.

В итоге мы видим Ангелу Меркель, гаранта, между прочим, Минских соглашений, которая в Киеве прямо заявляет, что Россия — агрессор, а Киев имеет полное право не договариваться с сепаратистами Донбасса. Фактически она прямым текстом признала, что Киев не выполняет Минские соглашения с её полного одобрения. Ведь по Минским соглашениям на Украине происходит внутренний конфликт, участником которого Россия не является (есть забавная, но очень точная формулировка, что не является участником конфликта как раз Украина, — вообще же на Донбассе воюют Россия и Запад), и разрешать его надо именно путём переговоров центральной украинской власти и властей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Резюме? Запад убедился в неадекватности украинской власти и полностью удовлетворён полученным результатом. Вряд ли авторы соглашений имели в виду такой результат, но получили они именно его.

Естественно, можно сказать, что попытаться надо было. Но жители Донбасса в ответ посоветуют ставить эксперименты на мышах, и им в общем-то даже нечем возразить…

Ещё один популярный вариант — выиграть время. В 2014 году по ряду причин присоединить Донбасс было нельзя, но через какое-то время ситуация может измениться — то ли станет возможно впихнуть ДНР и ЛНР в состав Украины на условиях Минских соглашений, то ли станет возможно принять Донбасс в состав России.

Надо отметить, что определённые изменения в мире действительно произошли.

Россия не ослабла, а, пожалуй, даже укрепилась на общем фоне. Но вот отношения с Западом испорчены радикально, причём украинский кризис в порче отношений играл роль сугубо частную.

Украина не развалилась, а, напротив, усилилась. Стала более единой в политическом плане (отметим, что курс в отношении Донбасса при смене президента не поменялся), обзавелась довольно хорошо мотивированной, организованной и вооружённой армией. Да и западное военное присутствие на территории Украины достигло уровня, который существенно усложняет прямой военный конфликт с Россией без вмешательства Запада (Запад, правда, никаких гарантий Украине на даёт).

Существенно ослабился Запад, прежде всего США. Тем не менее, именно Запад остаётся ведущей силой на планете, а США — державой №1. Запад продолжает присутствовать за спиной Украины и продолжает её поддерживать (хотя нередко шутят, что результате этой поддержки таковы, что лучше бы, конечно, против Украины вводили санкции).

Каково же будущее Минских соглашений?

А нет у них никакого будущего. Украина выполнять соглашения не собирается, причём эта позиция поддержана «гарантами» соглашений — Германией и Францией (в первом случае позиция артикулирована чётко и трактовок не допускает). Вопрос только в том, кто, когда и в какой форме скажет, что «караул устал», Минские соглашения смысла не имеют и надо строить отношения в треугольнике Украина-Донбасс-Россия на каких-то иных основаниях.