Имя Григория Котовского в советское время было овеяно легендами. Скажут, что это во многом благодаря стараниям писателей и кинематографистов, но и в реальности биография «красного Робин Гуда» выглядит как законченный сюжет приключенческого фильма. Правда, без хеппи-энда

В СССР только двум революционным деятелям воздвигли мавзолеи — Владимиру Ленину и Григорию Котовскому. Этот факт уже сам по себе говорит о, скажем так, степени легендарности красного командира, в прошлом — управляющего поместьями и налётчика.

Родился Григорий Котовский 24 июня 1881 года в селе Ганчешты (совр. Хынчешты) Бессарабской губернии, после окончания реального училища работал управляющим имениями бессарабских помещиков. В 1905 году сменил (как утверждают биографы, не совсем по своей воле) карьеру управляющего на карьеру «грозы буржуев» — налётчика-экспроприатора, о котором вскоре узнал весь южный край. Налёты начинались со слов: «Спокойно. Я — Котовский!» (уже после одной этой фразы, сообщают источники, все впадали в оцепенение).

Налётчиком Котовский был своеобразным. Газета «Одесская почта» в 1926 году назвала его «бандитом-романтиком»: он мог оставить жертве часть средств, если его об этом просили, он не грабил прислугу… Сам Котовский на суде заявлял, что он не грабит, но просто возвращает награбленное бедным. А в автобиографии писал, что был тогда «стихийным коммунистом». За что украинские власти невзлюбили Григория Котовского © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Позднее в секретной ориентировке для сыскных отделений полиции отмечалось, что Котовский «производит впечатление вполне интеллигентного человека, умного и энергичного», владеет несколькими языками, «одевается прилично и может разыграть настоящего джентльмена».

Котовский во время налётов мастерски изменял внешность, но всё же был опознан. Аресты, побеги, наконец, приговор — 12 лет каторги; побег из Нерчинска, путешествие по поддельному паспорту через всю Россию, из Благовещенска в Бессарабию. Снова налёты и снова арест. Смертный приговор в 1916 году, помилование, после Февральской революции — освобождение. Котовский идёт добровольцем на фронт Первой мировой, участвует в боях на Румынском фронте.

После Октябрьской революции Котовский примыкает к красным, воюет с румынскими войсками, быстро получает широкую известность уже как красный командир. В апреле 1919 года Одесским военно-окружным комиссариатом ему был выдан мандат на формирование «боевых частей для организации освобождения Бессарабии от гнёта мирового империализма», — отмечает автор Украины.ру Игорь Иваненко.

Бессарабию тогда освободить не удалось, но Григорий Котовский от этой цели не отказался, впоследствии он предлагал наркому обороны Михаилу Фрунзе «силами лично отобранного им отряда красноармейцев ворваться на территорию Бессарабии и поднять там масштабное крестьянско-пролетарское восстание». «Дикие» бессарабцы на советско-польской войне: Григорий Котовский против маршала Пилсудского © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Борьба с белополяками, с петлюровцами, участие в подавлении восстания Антонова… и участие в политике. В 1924 году Котовский при поддержке Фрунзе добился провозглашения на левобережье Днестра Молдавской Автономной республики в составе Украины. Рассказывая об этом, Игорь Иваненко отмечает, что «этот проект позволил многонациональному Приднестровью избежать административно-командной украинизации».

Был и карьерный рост, Котовский становится членом ЦИК Советов новой автономной республики, входит в ЦИК Советов СССР и УССР. Биографы отмечают, что Котовский в это время пользовался огромной популярностью не только в армии, но и среди населения.

Погиб легендарный комкор 6 августа 1925 года на отдыхе в поселке Чебанка под Одессой. Он был застрелен Мейером Зайдером, старым знакомым, который в своё время, будучи хозяином публичного дома в Одессе, помогал ему скрываться от преследователей. Позднее, когда уже сам Зайдер нуждался в помощи, Котовский помог ему, устроив начальником охраны сахарного завода.

На суде Зайдер дал показания, что стрелял он в Котовского будто бы из-за обиды — по той причине, что тот не повышал его по службе. В такое простое объяснение не все верят. Выдвигают самые различные версии — от бытовой ссоры из-за женщины до мести уцелевших участников разгромленного когда-то Котовским полка Мишки Япончика. День в истории. 6 августа: убит Григорий Котовский © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Есть и версия политического убийства: в СССР уже разворачивалась серьёзная борьба за власть.

«Деда убрали, убрали по политическим соображениям», — считает внучка Григория Котовского Мария Котовская (об этом она говорит в документальном фильме «Котовский», снятом по заказу телеканала «Россия» в 2004 году).

Авторы фильма отмечают, что сторонники версии политической расправы указывают на Сталина как на вероятного заказчика, — для установления контроля над армией тому будто бы требовалось убрать команду Фрунзе, в которую входил и Григорий Котовский…

Правды мы, скорее всего, никогда не узнаем. Как бы то ни было, Котовский был похоронен по высшему разряду. Было принято решение сохранить тело легендарного комкора нетленным. Специально для этого в городе Бирзуле Одесской области был построен мавзолей (сам город переименовали в Котовск, ныне это Подольск). Мавзолей Котовского: снести или спасти © slovo.msk.ru

Судьба мавзолея не была простой. В 1941 году при румынской оккупации саркофаг разбили, тело Котовского бросили в общую могилу. Однако той же ночью рабочие железнодорожного депо извлекли тело, облили спиртом и спрятали.

«После освобождения люди сами отнесли на место гроб с сохраненным телом, установив его на простой деревянной лавке, которую украшал портрет работы местного самодеятельного художника», — пишет публицист Андрей Манчук.

В постмайданной Украине объявлена декоммунизация, и в сентябре 2016 года депутаты горсовета Подольска приняли решение вынести останки Григория Котовского из мавзолея и захоронить на городском кладбище. Пока это решение остаётся невыполненным, поскольку, как сообщают украинские СМИ, городские власти не могут получить согласие на это родственников Григория Ивановича.

Мейер Зайдер по приговору суда получил 10 лет тюрьмы, но вскоре (менее чем через три года) был освобождён за примерное поведение. Работал на железной дороге в Харькове, погиб при загадочных обстоятельствах. Считается, что именно «котовцы» отомстили ему за смерть своего командира.