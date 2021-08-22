Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель в Москве, что не вызывало сомнений, привлекла внимание мировых СМИИ. Все они отвели этому событию достаточно много места и внимания. Но вот, что интересно отметить - как различные СМИ расставляют акценты этих переговоров

Агентство «Ассошиэйтед Пресс» опубликовало статью «Меркель и Путин спорят из-за Навального, но призывают продолжать диалог». Помимо тем, связанных с Алексеем Навальным, агентство отмечает «язвительную критику» Путиным политики стран Запада в Афганистане — «он сказал, что быстрый захват страны талибами показал бессмысленность попыток западных стран навязать собственное видение демократии».

Другие темы встречи, освещаемые агентством — ситуация на Украине, «Северный поток — 2», Ливия, Сирия, «попытки вернуться к договорённостям по иранской ядерной программе» и ситуация в Белоруссии, сообщает агентство. Что знает Меркель? О целях и последствиях двойного визита © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

В статье с похожим заголовком на сайте агентства «Рейтер» отмечается, что в день переговоров США и Великобритания ввели дополнительные санкции против России в связи с делом Навального, а США, кроме того, в связи с «Северным потоком — 2».

Также указывается, что Ангела Меркель, выросшая в ГДР, владеет русским языком, а Владимир Путин, служивший там же, будучи офицером КГБ — немецким.

Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовало статью «Путин осыпает критикой Запад, но говорит, что будет работать для нормализации ситуации в Афганистане». В этой статье интерес представляет высказанное автором мнение о том, что именно у Меркель были самые доверительные отношения с Путиным среди всех западных лидеров.

Все три вышеупомянутых СМИ подробно сообщают детали биографии Алексея Навального, в частности, его отравления в прошлом году, занимая данной темой от трети до половины всего содержания своих статей, посвящённых встрече Путина и Меркель. Хотя, на самом деле, в ходе переговоров и последующей совместной пресс-конференции, эта тема занимала куда меньше места и имела куда меньшее значение, чем остальные вопросы, которые обсуждали Путин и Меркель. Напоследок Меркель принудит Зеленского сделать то, чего он так боялся © пресс-служба президента Украины

Большинство СМИ, базирующихся не в США или Великобритании, тоже упоминают тему Навального, но не делают её приоритетной.

На сайте англоязычной версии телерадиокомпании «Немецкая Волна» опубликована статья «Меркель просит Россию оказать влияние на «Талибан»* в связи с эвакуацией».

В статье отмечается частичное совпадение взглядов сторон по поводу необходимости определённых контактов с талибами: Путин заявляет, что нужно исходить из того факта, что талибы контролируют большую часть территории Афганистана, соответственно, Москва «похоже, собирается налаживать какие-то отношения с Талибаном», и Меркель «намекнула, в менее прямых выражениях», о том, что приходится считаться с тем, что талибы контролируют ситуацию на местах. Комментируя ситуацию с Навальным, сайт сообщает, что он был заключён в тюрьму по возвращении в Россию, «формально, за нарушение условий нахождения на свободе по предыдущему обвинительному приговору».

Турецкое агентство «Анадолу» сообщает, что Меркель призвала к освобождению Навального, а Путин в ответ настаивал, что «Навальный был осуждён за нарушения закона, а не за политическую деятельность». Гораздо большее внимание агентство уделяет высказываниям лидеров России и Германии о ситуации в Афганистане и на Украине.

Испанское агентство «Эфе» сообщает, что Путин и Меркель выступили за проведение «реалполитик» по отношению к талибам с целью «нормализовать ситуацию, спасти жизни в Афганистане и предотвратить возрождение терроризма в Центральной Азии».

Телеканал «Франс 24» в своей статье также отмечает, что встреча Меркель и Путина была посвящена, «в основном, ситуации в Афганистане, сложившейся в связи с приходом к власти талибов», и высказывания лидеров по этой теме занимают существенную часть публикации. Информируя о разногласиях лидеров в отношении Навального, телеканал сообщает, что «оппозиционер был приговорён к двум с половиной годам лишения свободы за нарушения испытательного срока, назначенного по приговору 2014 года о растрате средств». Также телеканал отмечает: «Ситуация на востоке Украины заняла видное место в повестке переговоров в пятницу». Путин «договорился с Меркель, что она постарается активизировать переговорный процесс с украинским правительством в ближайшие недели».