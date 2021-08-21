В пятницу 21 августа на очередном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) украинские власти ввели санкции против своих политических оппонентов и журналистов. Под удар попали: издание «Страна», внефракционный депутат Андрей Деркач и лидеры «Партии Шария»

Санкции предусматривают запрет на въезд, блокирование счетов и активов, ограничения торговых операций

Команда президента Зеленского стремительно несется к установлению диктатуры. Разочарование избирателей и принятие в угоду США заведомо непопулярных решений подталкивает Офис президента к тотальной зачистке любых конкурентов (кроме экс-президента Порошенко), а также оппозиционных СМИ.

На заседании также был поднят вопрос о закрытии телеканала «НАШ» за то, что в мае на ток-шоу там выступал лидер запрещенной в Украине Компартии Украины Петр Симоненко, назвавший конфликт в Донбассе гражданским, а недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) — раскольниками. Ранее решением СНБО уже были закрыты три телеканала «112», ZiK и NewsOne, а также были открыты дела против лидеров «Оппозиционной платформы» депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Праздничное убожество и пляски на костях © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Если бы нечто подобное произошло в России, Белоруссии, Китае или Венесуэле, то все правозащитные организации и Совет Европы уже бы безудержно голосили о диктатуре. Но не в случае с Украиной. Более того, здесь санкции вводят против тех политиков, которые неугодны именно США. К таковым относится например депутат Андрей Деркач, который уже находится под санкциями США за критику коррупционных схем, налаженных на Украине Демократической партией США, в которых был замешан и сын американского президента Хантер Байден. И потому, видимо, то, что не позволено России, Китаю и Венесуэлле вполне может позволить себе послушная и подведомственная США Украина.

Решением СНБО было также национализировано предприятие «Черкассы Азот», принадлежащее олигарху Дмитрию Фирташу, выдачи которого США давно, но безуспешно требуют у Австрии.

Попавшие под санкции СНБО издания и политики, по мнению главы СБУ являются частью «российской агрессии». «Санкции ориентированы на защиту граждан и противодействие российской агрессии и гибридной войне», — заявил глава СБУ Иван Баканов, подчеркивая, что СБУ так защищает государственную безопасность «во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке». Никаких доказательств своих выводов СБУ, как водится, не приводит. Здесь действует принцип, в свое время изобретенный Яценюком и Порошенко, кто критикует и не согласен с проводимой украинской властью политикой, автоматически пере=водится в "намиты страны=агрессора", без всяких доказательств и фактов.

Главред «Страны» Игорь Гужва считает, что санкции против его издания являются своеобразной оценкой качества работы, отмечая также последовательность атак на издание со стороны бывшего и нынешнего президентов. СНБО ввел санкции против сотрудников российских спецслужб © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

«Санкции СНБО против нас — это беспредельное решение. Основание — некие «данные СБУ». О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы все делаем правильно. Следствием этих санкций будет попытка в ближайшее время заблокировать наш сайт. Но мы продолжим работу. Скоро скажем как. Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют. Но ушёл Порошенко. Уйдёт и Зеленский. А «Страна» останется», — утверждает Гужва.

Закрытые телеканалы, издание «Страна» и «Партия Шария» нередко критиковали внешнее управление Украиной из посольства США, что в прошлом году временный поверенный по делам США на Украине Кристина Квин назвала «российскими нарративами». Что видно, как говорится, невооруженным глазом. Впрочем США не в первый раз поддерживают диктатуры в странах третьего мира (а таковой для них является и Украина), если они в достаточной степени антироссийские или антисоветские.

Главред «Украинских новостей» Денис Иванеско даже несколько удивлен, как быстро Зеленский скатился к диктатуре. «Ввести санкции против главреда главного оппозиционного издания Гужвы — это цензура. И ввел ее лично Зеленский. Без доказательств, суда, права на защиту. Прям как в НАТО и ЕС. Зеленский закрывает рот неугодным. Причина очевидна — он боится правды. Но санкции ему не помогут. Да, быстро Зеленский превратился из комика в мелкодиктатора», — пишет Иванеско. СНБО ввел санкции против Деркача, Шария, Страны.ua и ряда СМИ и граждан России © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Telegram-канал «Резидент» предупреждает, что в дальнейшем планируется и запрет «Партии Шария». «СНБО объявил санкции против Анатолия и Ольги Шарий, что выглядит как агония Офиса Президента. Закрыть ЮТУБ канал не получилось, а значит нужно максимально осложнить работу ППШ (политической партии Шария — Ред.) в Украине. Следующим этапом будет информационная атака на партию и ее закрытие через суд», — пишет «Резидент», отмечая также, что для ОП контроль за информационным полем страны — главная цель, которая оправдывает любые средства.

Журналист Иван Лизан отмечает, что Зеленский так же закрывает СМИ, как и Порошенко. «Этим решением Зеленский стал ещё на шаг ближе к Петру Порошенко, который также начал прессовать оппозиционные СМИ, когда его рейтинг приобрёл устойчивую отрицательную динамику. Первым делом Порошенко отключил российские телеканалы и российские интернет-СМИ. Затем Порошенко стал охотиться за теми, кто писал для российских изданий — под каток попали Павел Волков, Василий Муравицкий и ещё десятки тех, о ком обыватель не знает. Вскоре писать для российских СМИ с территории Украины под своим авторством стало невозможно. Первый год правления Зеленского в плане информационной политики был оттепелью: украинские политологи стали давать комментарии российским изданиям, например «Украина.ру», но как только рейтинги Зеленского начали падать, он прибёг к тому же блокировкам, что и Порошенко. Вот только Зеленский прессует украинские издания и блогеров, которые назвать пророссийскими сложно — они пытаются нейтрально — насколько это позволяет им украинское законодательство — описывать происходящее, но никакого пиетета к России не испытывают», — пишет Лизан.

Автор издания Украина.ру Андрей Манчук отмечает также, что против неонацистов никто санкции не вводил — им всё позволено. «Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел официальные санкции против оппозиционных журналистов. Под аплодисменты олигархов, которых даже пальцем не тронули. Под аплодисменты нацистов, которым разрешено этих журналистов оскорблять и мочить. Также санкции введены против украинцев, которые находятся под санкциями США. Просто потому, что старший брат приказал», — пишет Манчук.

Два года назад президент Зеленский и его «слуги народа» были поддержаны преимущественно населением юго-восточных областей. За Зеленского голосовали, в том числе и благодаря его обещаниям «посадок» коррупционных чиновников из окружения Петра Порошенко. Тем не менее, как отмечал месяц назад даже Джордж Кент, временно заменявший Кристину Квин в посольстве США, несмотря на заявленную борьбу с коррупцией, никто из украинских топ-чиновников за решеткой не оказался.

Вместо этого команда Зеленского лихо стала использовать СНБО, как инструмент внесудебных расправ над оппозицией и журналистами, которых в посольстве США считают «пророссийскими». Обычно санкции вводятся против граждан или компаний других стран, Украина же создала прецедент, вводя их против своих граждан. И в этом тоже проявляется внешнее управление Украиной, поскольку СНБО как бы рассматривает своих граждан с перспективы администрации США.

Основная цель стратегии по зачистке политических оппонентов — создать на Украине в долгосрочной перспективе такую политическую модель, где две антироссийские партии будут конкурировать между собой за звание «первой жены» американского посольства, но проводить одну и ту же политику. Даже если эта политика и не нравится большинству населения.

Апрельский опрос социологической службы «Рейтинг» показал, что почти 70% украинцев считают, что страна движется не в том направлении. Аналогичные результаты опросы показывали и при Порошенко. Недавний опрос «Социального мониторинга» показал, что только 22% опрошенных выступают за возвращение Донбасса силовым путем, но войну останавливать украинские власти не собираются.

Более половины опрошенных выступают за прямые переговоры с Л/ДНР и выполнение Минских соглашений, которое затянулось на 6 лет. Опрос показал также существенный рост уровня недоверия президенту, Верховной Раде, Кабмину, силовикам и оставшимся в эфире украинским телеканалам. Подавляющее большинство (75,5%) выступают против рыночных цен на тепло, поднимаемых по требованию МВФ, и 66% негативно относятся к продвигаемой посольством США медицинской реформе.

Тем не менее, несмотря на данные соцопросов продолжается тот же курс Порошенко, проводятся те же непопулярные реформы. Игнорирование мнения большинства — это и есть диктатура. И чтобы никто не осмеливался критиковать эту политику — закрывают СМИ и вводят санкции против политических оппонентов, в особенности против тех, кто критиковал внешнее управление из посольства США. В Офисе президента, надо полагать, ожидают, что за эти санкции погладят по головке 31 августа во время визита в метрополию «диктатора протектората Украина» Зеленского.