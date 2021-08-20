Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рискует попасть в громкий скандал. Связан он со спасением из Кабула главы «Афганфильма» режиссера Сархаи Карими. Её вывезли из Афганистана, где по-прежнему ожидают эвакуации 150 украинских граждан

О спасении Карими сообщил сам Ермак.

«Мы рады приветствовать Сархаю Карими и её семью в Киеве. Теперь они в безопасности. Сахраа Карими — первая женщина-председатель «Афганфильма» и режиссёр, чьи фильмы получили признание по всему миру. Это позор, что современный Афганистан опасен для таких блестящих талантов, как она», — написал он в Twitter вечером 17 августа.

Was glad to greet @sahraakarimi & her family in #Kyiv. Now they are safe and sound. @sahraakarimi is the first female chairperson of the @Afghanfilm1 & director whose films are renowned beyond 🇦🇫 borders.

It’s a shame that today's 🇦🇫 is unsafe for brilliant talents like her. pic.twitter.com/oL1NkNgpac — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 17, 2021

​Ермак опубликовал совместное фото с Карими.

Сама глава «Афганфильма» у себя в Twitter утром того же дня уже сообщила о том, что её спасли.

«Я благодарна Академии кино и ТВ Словакии (Ванда Грицова), украинскому правительству (Офису президента и МИД), турецкому правительству (посольство Турции), посольству Словакии в Иране. Все они помогли мне выбраться из Кабула, они также спасли 11 человек. Я жива и в безопасности», — написала она.

#SlovakFilmAndTVAcademy, (Wanda Hyricova),

#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran

All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person.



I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 17, 2021

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Этот твит Карими может вызвать серьёзный политический скандал на Украине.

Кто такая Карими?

За судьбой Карими пристально следили не только любители кино по всему миру. Карими была одной из тех, видеозапись обращения которой активно распространяли мировые СМИ.

«Талибан»* окружил Кабул. Я была в банке, чтобы снять немного денег, они закрыты и эвакуировались. Я до сих пор не могут поверить, что это случилось. Пожалуйста, молитесь за нас. Я снова призываю: мир, не молчи, они пришли, чтобы убить нас», — плача, говорила она на камеру в воскресенье 15 августа.

Taliban surrounded Kabul, I were to bank to get some money, they closed and evacuated;



I still cannot believe this happened, who did happen.



Please pray for us, I am calling again:



Hey ppl of the this big world, please do not be silent, they are coming to kill us. pic.twitter.com/wIytLL3ZNu — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 15, 2021

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Позже вечером того же дня она опубликовала фотографии из аэропорта Кабула.

«Я вижу растерянность, страх, беспокойство моего народа. Это человеческая трагедия. Тысячи людей устремились в аэропорт Кабула. Если кто-то вам скажет, что талибы не вошли в Кабул и люди их не боятся, всё это слухи — пошлите их к чёрту», — подписала Карими эти снимки.

غریبی، ترس، اضطراب مردم ام را به چشم سر می بینم. و این فاجعه انسانی است.



مردم به طرف فرودگاه کابل هجوم آورده اند.

هزاران نفر.



اگر کسی می گوید که طالبان به کابل نیامده و مردم نترنسند و اینها شایعه است لعنت به بی وجدان شان. خدا شما را بشرماند.



من همه این صحنه ها را ثبت می کنم. pic.twitter.com/BS5AncQ2EL — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 15, 2021

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С ней некрасиво обошлась дочь президента Афганистана Ашрафа Гани — Марьям. Последняя — тоже режиссёр. При помощи Карими она подготовила картину. За несколько недель до взятия Кабула «Талибаном»* эта лента вышла в широкий прокат.

В картине рассказывалось о незаконченных фильмах Демократической Республики Афганистан. Плёнки с этими архивами нашла Карими. Но Гани-младшая никак не помогла коллеге покинуть Кабул. И даже не предупредила её о том, что представители власти — в том числе и её отец — покидают столицу Афганистана.

Казалось бы, Ермак восстановил некую справедливость. Но если обратить внимание на то, кого благодарила Карими, можно заметить, что решение о помощи Гани он мог принять благодаря своим бизнес-партнёрам. Гани как Янукович. В Афганистане по-своему поняли события на Украине © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

В своём твите Карими первой поблагодарила Академию кино и телевидения Словакии, а точнее — Ванду Грицову. Последняя знакома Ермаку по бизнесу.

Продюсер Ванда Адамик Грицова — владелица компании Wandal Production s.r.o. Именно эта компания была среди производителей сериала «Славяне», вышедшего на украинские и словацкие экраны в мае этого года.

Грицова значится среди продюсеров сериала. Кроме неё продюсерами «Славян» выступили Юрий Карновский и… Андрей Ермак. Последний — не тёзка, а сам глава Офиса президента.

Так, наряду с Wandal Production Грицовой над фильмом работали ООО «Медийная группа европейского партнёрства» и ООО «Синемадей». Ермак является владельцем первой из них.

Примечательно, что Министерство культуры Украины выступило одним из спонсоров сериала. «Славяне»: последний проект Ермака перед уходом во власть © Facebook-группа сериала "Славяне"

Таким образом, возможно спасение Карими Ермак организовал по просьбе Грицовой — своего бизнес-партнёра. И в этом не было бы ничего предосудительного, если бы не история с украинцами, застрявшими в Афганистане.

Военные и не только

Вечером в понедельник, 16 августа, украинский «24 канал» сообщил о том, что в Афганистане остались украинские военные, которых американцы бросили в этой стране. Об этом каналу рассказала сестра одного из них — Наталья.

По её словам, о ночной эвакуации украинского самолёта накануне ни её брат, ни остальные его соотечественники, оставшиеся в Афганистане, ничего не знали.

Наталья была возмущена тем, что на вылетевшем из Кабула украинском самолёте было всего восемь украинцев. Остальные 72 человека были иностранцами.

«Неужели не было больше наших граждан? Надо начинать из своих людей. У вас 12 ребят сидят на той базе», — рассказала она.

По её словам, всего на базе находилось около 40 мужчин, среди которых были грузины, румыны и болгары. Их американцы тоже бросили на произвол судьбы.

Позже на базу наведались талибы и забрали оружие у находившихся там мужчин, предупредив, чтобы те не сопротивлялись, иначе «всё будет по-другому». Сын врага СССР, Порошенко и хитрый маршал: кто вносит лепту в борьбу с «Талибаном»* © REUTERS, Stringer

«Сегодня талибы нормальные, а завтра они могут подумать, что эти ребята — те, кто против них воевал на стороне американцев. Их первых возьмут в плен», — говорила Наталья.

Она жаловалась на то, что так и не смогла дозвониться в украинский МИД.

На следующий день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что никаких украинских военнослужащих на территории Афганистана нет.

«Миротворческий персонал, который выполнял задание в Афганистане в рамках операции НАТО, по состоянию на 8 июня вернулся на Украину. Следовательно, на территории Афганистана военнослужащих ВСУ нет», — написала Маляр в Facebook.

Но в том-то и дело, что дозвонившаяся на «24 канал» Наталья утверждала, что её брат работает в Кабуле около 2 лет по частному контракту. Иными словами, её брат, а также другие застрявшие в столице Афганистана украинские бойцы — члены частной военной компании.

Но речь не только об этих людях.

Утром 17 августа государственное информационное агентство «Укринформ» распространило комментарий пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

«По состоянию на утро 120 граждан Украины и членов их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана. Речь идёт об украинцах афганского происхождения и лицах, которые работают по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь», — рассказал Николенко.

Эта новость вышла в 11:40 по Киеву и Москве. К тому времени Карими, если верить её твиту, была уже спасена. Трагедия ошибок. Как талибы напомнили США о Вьетнаме, а миру — о славе СССР © AP, Rahmat Gul

При этом Николенко говорил, что для эвакуации украинцев могут использовать украинский самолёт, находящийся в аэропорту Кабула.

Однако эвакуация в тот день не произошла. На следующий день, 18 августа, в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Николенко уже говорил о 150 гражданах Украины, которые хотели покинуть Афганистан.

«Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева», — отметил он.

Новость об этом вышла в 12:04 по Киеву и Москве. А позже стало известно, что направившийся в Афганистан военный самолёт застрял в Омане в ожидании разрешения войти, а затем покинуть афганское воздушное пространство.

Пока об этом скандале молчат украинские СМИ. Не заметили его и противники украинской власти. Но если с оставшимися в Афганистане украинцами что-то случится, Ермаку крайне сложно будет объяснить, почему украинская власть, помогая афганцам, забыла о своих гражданах.

* Запрещённая в РФ террористическая организация