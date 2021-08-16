В том, что недавно глава «Укрзализныци» («УЗ») Владимир Жмак на украинском телевидении публично пожаловался на свою маленькую зарплату в 625 000 гривен в месяц (23 414 долл. или 1, 717 млн. рублей), ничего удивительно нет -- человек переживает. Это во-первых

Если что случится в подведомственном хозяйстве, то придется отвечать ему. И за такие «гроши». Нет, его конечно, не посадят на цугундер, как следовало бы по итогам работы «УЗ». Но нет такой практики в Украине — сажать нерадивых (вороватых, коррумпированных, некомпетентных, продажных, лживых и т. д. — нужное подчеркнуть) руководителей. Тем более на железной дороге, где, по словам экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, только при президенте Владимире Зеленском уже пять раз меняли руководителя и докатились вот и до Жмака. С одинаковым результатом. «Каждый раз демонстрируется одно: кадровая чехарда не приводит никаким эффективным решениям. «Укрзализныця» наша убыточна, много аварийно-опасных участков, проблемы с подвижным составом, проблемы с локомотивами», — сокрушается Суслов. Скандал на Украине: «Укрзализныця» отдала долг $131 млн российскому банку, хотя «могла и не платить» © Facebook, Укрзалізниця

А во-вторых ему обидно. Зарплата у рядовых работников «УЗ» такая низкая (по 8-15 тыс. грн. в месяц, плюс ее часто задерживают), что если у людей терпение кончится и сорвет кран, то по морде огрести может именно Жмак — он все же чаще бывает на работе, чем члены Наблюдательного совета «УЗ», на которых он кивает. Дескать, вы на них гляньте — вот кто народные деньги гребет лопатой. Ни за что!

А вот и циферки для сравнения и понимания точной картины дел. «УЗ» по итогам 2020 года получила 11,9 млрд. грн. чистого убытка (против 2,988 млрд. грн. чистой прибыли в 2019 году). На 10,3% и 58,3% по сравнению с 2019 годом по сравнению с 2019 годом снижены объемы грузовых и пассажирских перевозок. Окончательно отменены поезда, связывающие Украину с Россией. А это чистая прибыль: в 2019 году самым прибыльным поездом международного направления был «Киев-Москва». На этом направлении было предложено 339 414 мест, из которых реализовали 253 530, и прибыль от этого маршрута составила 145,2 млн. грн. На втором месте среди международных направлений по прибыльности оказался поезд «Кривой Рог-Москва» с показателем 95,7 млн. грн. (из предложенных 173 050 мест реализовано 141 708), на третьем — «Одесса-Москва» с 54,9 млн. грн. (из 140 518 мест реализовано 116 146). Как недобро шутят в Украине, резали сук, на которЫХ сидят…

И, разумеется, важна и плата за подобные «труды»: размер средней зарплаты членов правления «УЗ» в прошлом году достигал 8,836 млн. грн. (более 735 тыс. грн. в месяц), а одного члена Наблюдательного совета — более 4,135 млн. грн. (более 340 тыс. грн. в месяц). То есть все ребята хороши! Хотя бы потому, что жируют одинаково. «Пыточная на колесах»: люксовые купе «Укрзализныци» превратились в сауны © Ukraina.ru

И это притом, что в марте Кабмин Украины утвердил финансовый план «Укрзализныци» на 2021 год, который предусматривает доход компании в сумме 93 млрд. грн., а прибыль — на уровне 3,6 млрд. грн. Но как этого достичь?! Министр инфраструктуры Владислав Криклий, в частности, сообщил, что с 1 марта 2021 года стоимость железнодорожных билетов будет повышаться ежемесячно до конца года, и повышение это составит 20-22%.

Жалуясь же на свою низкую зарплату и явно завидуя членам Набсовета «УЗ», пан Жмак тем не менее оправдывал высокие зарплаты «смотрящих»…постановлением правительства №668, согласно с которым базовое вознаграждение члену Набсовета госкомпании с долей акций более 50% и оборотом от 4 миллиардов гривен должно составлять не более 1,370 млн. грн. в год (в среднем по 115 тысяч в месяц). Плюс до 30% разных надбавок: за работу в комитетах Набсовета и просто за работу в этом органе.

В итоге у того же «хероя майдана», экс-журналиста и экс-нардепа Сергея Лещенко и выходит неплохой куш. За то, что он просто есть на белом свете и очень славит президента Зеленского (как одно время ранее Петра Порошенко), а в прошлом «стоял на майдане». На днях стало известно, что он с начала текущего года, когда украинцы поголовно жалуются на ухудшение уровня жизни и нищету, задекларировал 2,82 млн. грн. гонорара, и из них 2,31 млн. грн. от «Укрзализныци». А в Набсовет туда он назначен зимой 2019 года и с того времени жирует. Согласитесь, неплохая пожизненная рента за госпереворот, который убивает страну. Коррупционер и изобретатель мутных схем: кого Байден назначил курировать «Северный поток – 2» © YouTube

А ведь иностранные члены всех набсоветов полугосударственных предприятий (заметьте, стратегических по значению) получают еще больше. И именно они составляют в набсоветах или большинство, или половину их членов. К примеру, «Укрзализныця» — 5 иностранцев, 2 украинца, «Нафтогаз Украины» — 4 иностранцев, 2 украинца, «Укрпочта» — 4 иностранца, 2 украинца, «Укрэнерго» — только иностранцы, аэропорт «Борисполь» — только 2 иностранца, морские порты («Администрация морских портов Украины») — 3 иностранца, 3 украинца и т. д.

А вы вспомните, какой грандиозный скандал случился, когда Зеленский в страданиях за нищий и мало получающий народ под влиянием разрушительной пандемии коронавируса урезал зарплаты членам набсоветов, в том числе, и иностранцам. Как они взвыли на всех уровнях: караул, хулиганы прибытка лишают, грабят, раздевают. Кто только ни советовал «мальчику Зе» не обижать «добрых дядей», которые помогают его стране «делать реформы». И Зеленский сдался-таки: зарплаты людям не повысили, но членам набсоветов их барыши вернули.

Вот они и высасывают из госбюджета свои деньги при любой погоде, любом финансовом состоянии страны и экономической конъюнктуре. На этих суперсосунов ничто не должно влиять. Но и не вернуть не могли. Потому что Зеленскому очень быстро и доступно разъяснили, зачем нужны эти «смотрящие суперсосуны» на госпредприятиях. Они многофункциональны по сути своей и по поставленным перед ними задачами.

Во-первых, членство в набсоветах — это персональная плата либо за участие в майдане и госперевороте (если ты украинец), либо за оправдание и горячую поддержку этого действа на международной политической арене (если ты иностранец). Как например, знатный шведский дипломат-русофоб и коллега Лещенко по «УЗ» Андерс Ослунд или бывший член набсовета «Нафтогаза» американец Амос Хохштейн, люто боровшийся против «Северного птока-2», а сейчас назначенный Джо Байденом его продвигать.

Кстати, это обычная практика украинского постмайданья — благодарить государственными синекурами во власти активных участников госпереворота. Их (комбатов-карателей, активистов-соросят, волонтеров, просто городских сумасшедших, но активных) избирали в нардепы по спецквотам во всех майданных партиях в 2014 году, назначали в правительство и в местные госадминистрации и т. д. Как говорится, ничто не было забыто и никто не забыт. Политолог Вакаров сказал, что на самом деле украинские соросята думают о Байдене © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Во-вторых, формальное назначение иностранцев в набсоветы должно было, с одной стороны, символизировать готовность Украины и ее властей к реформам по западным образцам, а с другой — показывать, что Запад контролирует эти реформы не только советами и издалека, но и на месте. Иностранцы-сосуны в набсоветах — это удобная ширма для торможения этих самых реформ, но приличия и политес соблюдены отлично.

В-третьих, — и это, как мне кажется, самой главное и важное! — иностранцы, смотрящие за состоянием дел в украинских госпредприятиях, должны были исподволь или ускоренно или обанкротить эти предприятия, или хотя бы подготовить их к банкротству в нужный момент. Например, когда будет объявлена новая приватизация, а «правильные» (читай — западные) новые собственники замрут на низком старте со своими кошельками для скупки украинских объектов. За бесценок, ясное дело. Украина сегодня уже подошла к этому рубежу — прошла предпродажную подготовку и стоит на предраспродаже.

Все это, как вы понимаете, и лишает Украину в первую очередь экономического суверенитета, без которого и политический суверенитет превращается в фикцию. А сама Украина — в несостоявшееся государство, лимитроф, объект, а не субъект и на международной арене, и на собственной территории. Ее кадрами и политикой управляют внешние кураторы, но отвечают назначенные ими же во власть «аборигены». Они, а не «сосуны смотрящие» (советники, консультанты или члены набсоветов) за все отвечают, если что.

Это и есть лживая и лукавая неоколонизация XXI века, когда страной при сохранении всех ее официальных атрибутов (гимна, герба, флага, представительства в международных организациях и т. д.) правят не ее граждане, только формально выбирающие себе надсмотрщиков при соблюдении всех якобы демократических процедур. Дешево и сердито!