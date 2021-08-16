Национал-радикалы из партии «Национальный корпус» в субботу, 14 августа, попытались прорваться к зданию Офиса президента Украины, требуя «остановить репрессии против патриотов», не давать воду в Крым и не выполнять «Минск-2»

В результате столкновений пострадали семь полицейских, один военнослужащий и несколько журналистов — как сообщает «Страна», многих из них залило слезоточивым газом. А корреспондента издания «Буквы» радикалы избили уже после завершения акции, заподозрив, что он — «антифа».

Ранее в «Нацкорпусе» объявили о намерении провести масштабную акцию под стенами Офиса президента, поскольку считают, что Зеленский якобы готовит капитуляцию» в вопросе Донбасса и уже осенью будто бы готов будет выполнять Минские соглашения. Кроме того, националистов обеспокоили задержания представителей «Нацкорпуса» в Харькове (их подозревают в рэкете). В связи с этим в партии заявляют, что власть начала преследовать проукраинские силы, к которым себя относят национал-радикалы. «Нацкорпус» перешел в наступление. Но пока проиграл

Не очень многочисленная колонна «Нацкорпуса» (по данным партии, около двух тысяч человек, но, судя по видеозаписям, участников было меньше — несколько сотен) прошла по направлению к ОП под лозунгами «Сегодня нас, завтра всю страну», но была остановлена полицией, потребовавшей досмотра участников акции в целях безопасности. Радикалы этот требование выполнить отказались и попробовали через оцепление прорваться к зданию ОП.

Возникли беспорядки, участники акции бросали в полицейских взрывпакеты и брусчатку, распыляли газ. В свою очередь, полиция тоже использовала слезоточивый газ.

Прорвать полицейский заслон атакующим не удалось. После этого националисты направились к дому на улице Грушевского, где, по их информации, проживает президент Зеленский, помитинговали и там, зажгли файеры и завершили акцию.

На месте беспорядков полиция проводит следственные действия, собирая вещдоки (газовые баллончики и т.п.). Глава МВД Украины Денис Монастырский, сменивший несколько дней назад Арсения Авакова, сообщил в своём аккаунте в Facebook, что заведено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции. По словам министра, «виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом». Блицопрос: Константин Бондаренко о массовых беспорядках «Нацкорпуса» © РИА Новости, Нина Зотина

Некоторые эксперты отнеслись к этому заявлению со скепсисом. Ведь ранее украинская власть не была замечена в особом рвении, когда речь шла о необходимости привлекать к ответственности нарушающих закон национал-радикалов, более того, часто покрывала их. Об этом напомнил в эфире «Первого независимого» политолог Михаил Погребинский.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать повторения подобных акций во время грядущего визита в Киев канцлера Германии Ангелы Меркель (предполагается, что она может предложить Зеленскому всё же начать выполнять Минские соглашения), эксперт сказал, что ответить определённо можно будет после того, как станет понятно, каким образом власть поступит с организаторами субботних беспорядков у здания ОП.

Возможно, их на этот раз даже и накажут, предположил известный украинский блогер Анатолий Шарий, отметив в очередном своём видео, что «Нацкорпусу» не удалось на этот раз собрать массовку: «Они туда привели малолеток, это стандартная схема, и бросают подростков в бой…»

Он подчеркнул, что «Нацкорпус» — это политическая партия, и её представители «обратились с призывом к атаке на силовиков, собственно, на Офис президента, на административное здание». Блицопрос: Алексей Якубин о массовых беспорядках «Нацкорпуса» © Facebook, Алексей Якубин

«Но вы же помните, что главную угрозу для государства создаёт Партия Шария, а не «Национальный корпус». Потому что именно с «Национальным корпусом» заседали «Слуги народа», разрабатывая схемы по закрытию Партии Шария», — уверждает журналист, ставший политиком.

Шарий при этом напомнил, что не так давно именно активисты «Нацкорпуса» охраняли Зеленского от активистов Партии Шария. По его словам, «Нацкорпус» в течение года работал на Зеленского и получал указания из Офиса президента.

Теперь, как полагают некоторые наблюдатели, в том числе политолог Алексей Якубин, ответивший на вопросы издания Украина.ру, радикалы временно остались без хозяина, и акцию у стен ОП можно рассматривать как элемент торга: возьмите нас, а не то будет хуже…

Другие эксперты указывают на тот факт, что во время столкновений не было никаких задержаний, что довольно странно. И делают вывод: возможно, всё действо было срежиссировано, и такая акция нужна была самому Зеленскому, которому необходимо будет, возможно, объяснять западным партнёрам своё нежелание выполнять «Минск-2».

С другой стороны, у власти появляется лишний повод закрутить гайки. Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что, по его мнению, зачистка правых будет продолжаться, «перед силовым блоком стоит задача умножить на ноль или приручить всех ключевых лидеров правого движения». При этом эксперт отметил, что «на правых не остановятся».

По его словам, команда нынешней власти намерена подавлять всех, кто хотя бы потенциально может составить ей конкуренцию. Блицопрос: Андрей Золотарев о массовых беспорядках «Нацкорпуса» © Facebook, Золотарев Андрей

Между тем, ситуация в стране крайне тревожная. В воскресенье, 15 августа, погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). На довыборах в декабре 2020 года он победил соперника от президентской партии «Слуга народа».

Рассматриваются две версии — убийство и самоубийство. В ОПЗЖ версию самоубийства решительно отвергают, напоминая, что Павлов был человеком оптимистичным и, главное, глубоко верующим, он был награждён орденом канонической Украинской православной церкви (УПЦ) «За благотворительность»..

«Убийство Константина Павлова «Оппозиционная платформа – За жизнь» воспринимает как очередной террористический акт против нашей партии, осуществленный с одобрения и в условиях полной безнаказанности. Палачи, действующие в интересах власти Зеленского, выполнили очередной заказ по физическому уничтожению одного из лидеров ОПЗЖ, нашего мэра, возглавлявшего один из крупнейших индустриальных центров Украины», — говорится в обнародованном 15 августа заявлении партии.

В ОПЗЖ отметили, что победа Павлова на выборах мэра Кривого Рога «стала холодным душем и для президента Зеленского, для которого этот город является родиной, и для Рината Ахметова, так как в этом городе сосредоточены его бизнес-интересы». В партии считают очевидным, что «именно действующая власть является главным выгодополучателем этого чудовищного преступления». В заявлении напоминают и о том, что ранее депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Никита Потураев с парламентской трибуны «призывал «расстреливать ОПЗЖ»».

«Власть Зеленского от фабрикации заказных уголовных дел и натравливания профашистских организаций перешла к прямому физическому устранению политических конкурентов и террору», — сделали вывод в оппозиционной партии.

В свою очередь, Владимир Зеленский в этот же день на своей странице в «Твиттере» выразил соболезнования родным и близким погибшего. Президент заверил, что «событие активно расследуют», и пообещал в ближайшее время собрать руководителей правоохранительных органов и заслушать их доклады.



