В среду, 11 августа, президент Зеленский уволил очередного губернатора. Под зачистку попала Айна Тымчук, председатель Харьковской областной администрации. Временным исполняющим обязанности губернатора назначен Александр Скакун, занимавший должность заместителя губернатора Харьковщины, а до этого 20 лет прослуживший в СБУ

Харьков чрезвычайно важен для Офиса Зеленского по ряду причин. Во-первых, первая столица Украины в основе своей нелояльна Киеву и политике украинского национализма. После Евромайдана 2014 года Харьков был одним из центров сопротивления новому руководству Украины, и оно было подавлено с помощью силы. Близость российской границы, наличие традиционных культурных и экономических связей региона с РФ тревожит Киев. Кадровые ротации во имя лояльности. Зе-команда продолжает подчинять себе министерство Авакова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 2014 году Харьков сделали одной из баз неонацистского полка «Азов», который занимался террором против пророссийских харьковчан. К тому же осенью в Харькове должны состояться выборы мэра города, которые откладывают почти год, предчувствуя вероятную победу кандидата, нелояльного президентской партии. Выборы в Харькове могут совпасть с осенними протестами, которые ожидаются по всей стране после резкого роста тарифов.

До недавнего времени неофициальным куратором Харьковской области был экс-министр МВД Арсен Аваков, который расставлял на ключевые позиции своих людей. После его отставки началась зачистка и всех его протеже.

Telegram-канал «Шептун» предупреждал о планируемой зачистке людей Авакова в Харькове еще в первых числах августа.

«Наши источники сообщают, что в ближайший месяц в Харькове будет очень жарко. Город накроет волна задержаний и отставок для ослабления влияния бывшего-министра МВД Арсена Авакова. Офис президента рассчитывает зачистить улицы Харькова к сентябрю. Вместе с тем, инсайдеры из силовых структур сообщили, что подразделения СБУ и Минобороны будут находиться в постоянной готовности. Всё это будет маскироваться под учения», — сообщал «Шептун».

Сначала 4 августа председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну вручили подозрение в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн гривен (около 290 млн руб. — Ред.). Затем взялись за подопечных Авакова из неонацистского «Нацкорпуса». СБУ провела 55 обысков по месту жительства, в офисных помещениях членов местной группировки «Нацкорпуса» и связанных с ними лиц и задержала несколько неонацистов, организовавших в городе настоящую ОПГ, которая занималась рэкетом и вымогательством денег у предпринимателей.

СМИ нынешнего и.о. мэра Харькова Игоря Терехова в этом противостоянии поддержали «Нацкорпус». Эволюция Комаровского: от команды Зеленского к угрозе нацбезопасности © Евгений Комаровский/Инстаграм

«В Харькове всем известно о том, что люди Авакова — Терехов и «Нацкорпус» — сотрудничают, и «националисты» являются «боевыми единицами» и.о. мэра. Поэтому издание Терехова и бросилось их активно защищать от президента… Да и сам Терехов не скрывал связь с «Нацкорпусом» и официально фотографировался с лидерами. Например, с Сергеем Величко «Чили», которого СБУ подозревает в рэкете, а суд отправил в СИЗО на 60 дней», — пишет Telegram-канал «ЗеРада».

Под Тереховым тоже кресло шатается, как полагает Telegram-канал «Харьков. Бои без правил».

«А что теперь Игорь Терехов? Его облгосадминистрация больше не прикроет, к нему уже подбираются силовики, а на нем клеймо человека Авакова. Этого достаточно, чтобы припомнить Игорю Терехову электронную подпись Кернеса и сомнительную процедуру избрания секретарем», — пишут авторы Teelgram-канала.

Пока что очередь дошла до губернатора Харьковской области.

«Главу Харьковской ОДА лоббировал Аваков, но она неплохо работала с Кириллом Тимошенко. Просто на Банковой идёт полная зачистка клиентелы бывшего министра МВД, который считал себя всемогущим», — отмечает Telegram-канал «Резидент».

Как считают авторы Telegram-канала «ЗеРада», Офису президента накануне осенних выборов в Харькове необходим человек, который должен обеспечить победу «своего» кандидата.

«Банковой нужен стопроцентный свой человек на Харькове перед выборами, чтобы вручную управлять результатом», — пишет «ЗеРада».

В то же время Telegram-канал Shadow Anonymous видит в отставке Харьковского губернатора проявление внутренней борьбы в самом Офисе президента и между «слугами народа».

«Мы часто пишем о противостоянии главы ОП Андрея Ермака со своим заместителем Кириллом Тимошенко. Его протеже была уволенная глава Харьковской ОГА Айна Тымчук. Но это немного другой случай. История Тымчук похожа на историю так же уволенной главы Черниговской ОГА Анны Коваленко. Обе дамы оказались крайне конфликтными в своих регионах. Тымчук вступила в жесткую схватку с депутатами от фракции «Слуга народа» в облсовете. Первым делом она избавилась от конкурентки на должность главы облсовета — Татьяны Егоровой, протеже пограничника-контрабандиста Вадима Слюсарева. Просто уволила и все», — пишет Shadow Anonymous. Радикальная зачистка. Подробности харьковских арестов и что за ними стоит © president.gov.ua

В президентской партии Айну Тымчук критиковали за дружбу с людьми покойного Геннадия Кернеса. Ей в вину ставили также действия ее мужа Андрея Тымчука, который является депутатом горсовета Харькова от партии «Слуга народа». Затем в ходе журналистского расследования у четы Тымчуков нашли собственность в Крыму (отель «Астор» в Алуште), хотя о собственности четы Зеленских в Ялте предпочитают не говорить.

Примечательно, что новым и.о. губернатора стал опытный офицер СБУ. Данную структуру возглавляет друг детства президента Иван Баканов, и она считается наиболее лояльной Зеленскому. В качестве вероятного «полноценного» губернатора, по сообщениям украинских СМИ, рассматривается кандидатура еще одного офицера СБУ — Владимира Верхогляда, который возглавлял Днепропетровскую СБУ, после Майдана был люстрирован, но через суд добился отмены люстрации и выплаты ему 2,5 миллиона гривен компенсаций. Однако и у него украинские СМИ нашли недвижимость в Крыму.

Предпочтение офицерам СБУ может говорить о том, что на эту службу в Офисе президента намерены возложить обязанности по обеспечению «победы» своего кандидата на выборах мэра, а также по предотвращению массовых протестов осенью текущего года.

Два года назад жители области возлагали большие надежды на нового президента и его политическую силу, поддержав их на выборах. С тех пор стало ясно, что новый президент и «слуги народа» не намерены идти навстречу желаниям преимущественно русскоязычных жителей региона, а националистическая политика экс-президента просто продолжается другими людьми. Не добившись лояльности украинских националистов, Зеленский растерял доверие русскоязычных избирателей юго-востока страны. В подобной ситуации ему остается лишь управлять этим регионом в ручном режиме с помощью силовиков из СБУ, которые должны прикрыть манипуляции на выборах.