Президент Украины Владимир Зеленский и другие чиновники открыто стали делить граждан страны на «правильных» и «неправильных», предлагая последним уезжать. К добру это не приведёт, считают эксперты и политики

«Запредельное высказывание»

Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» посоветовал жителям Донбасса, которые «не так», как нужно, любят Украину, уезжать в Россию.

«Я считаю, что, если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что «наше дело правое», «нам — в Россию», «мы — русские», — большая ошибка оставаться жить на Донбассе…» — сказал он, добавив, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».

«Поэтому, я считаю, для будущего своих детей и внуков, если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно», — заявил Зеленский. Михаил Погребинский: Зеленский своими заявлениями про Донбасс сжёг все мосты © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Комментируя это интервью, политолог Дмитрий Абзалов напомнил, что Зеленский пришёл к власти как кандидат от Юго-Востока, но «переобулся» и теперь предлагает отдельным этническим группам покидать пределы страны.

«Само по себе высказывание является беспредельным», — сказал эксперт в эфире канала Украина.ру, подчеркнув, что интервью с президентом было записано заранее, значит, это не какой-то экспромт, а сознательная демонстрация позиции власти.

Делят на "правильных" и "неправильных"

Похоже на то, что это действительно вполне осознанная позиция. Вслед за Зеленским в таком же духе ("чемодан — вокзал…") высказался и «мовный омбудсмен» Тарас Креминь.

«Украинская власть превращается в диктаторский режим, ненавидящий и изгоняющий всех несогласных», — заявили в связи с этим в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«Вначале президент Зеленский в интервью телеканалу «Дом» призвал часть украинских граждан, которые, по его мнению, имеют неправильные воззрения, выехать из Украины. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь пошел еще дальше. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что всем, кого не устраивает уполномоченный по защите госязыка, языковой закон и Украина, стоит сформулировать свои претензии «перед отправкой в другие страны», где им будет спокойнее. По сути от государственного чиновника прозвучал призыв к принудительной депортации украинских граждан, несогласных с дискриминационной культурно-языковой политикой власти», — говорится в заявлении партии. Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины?

В ОПЗЖ делают вывод: «Антиконституционная политика разделения украинцев на «правильных» и «неправильных» в исполнении Зе-команды достигла своего апогея. Еще никогда в истории Украины власть не доходила до того, чтобы напрямую запугивать собственных граждан. Не вынуждала тех, кто по своим языковым, культурным, этническим, мировоззренческим признакам ей «не нравится», выезжать из страны».

ОПЗЖ требует от власти «отказаться от угроз в адрес граждан и обеспечить неукоснительное выполнение Конституции Украины».

Вперёд, к распаду?

Ряд экспертов и политиков напоминают, что именно с политики разделения граждан и проповеди ненависти на этнической почве начинались события в Югославии. Дело закончилось распадом страны. И такие события вполне могут повториться в Украине, считает экс-депутат Верховной Рады Украины, глава партии «Наши» Евгений Мураев.

«…По той ситуации, в которой мы оказались, мы вообще должны предполагать, что ещё территориально мы потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина», — сказал политик в эфире телеканала «Наш». «Не русский». Юрий Лоза о том, что реально может уничтожить украинский язык © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Он отметил, что западные страны, в том числе Польша, Венгрия и Румыния, вкладывают денежные средства в сопредельные украинские территории, преследуя собственные интересы, — «не просто так в стране происходит активная раздача их паспортов».

Мураев добавил, что Украина в настоящее время «нежизнеспособна экономически», не в состоянии себя содержать, не имеет перспективы, «живёт в кредит».

«У разбитого корыта»

Зеленский давно уже переплюнул Порошенко, а теперь идёт по пути разделения Украины, «разрушения той Украины, которую мы знаем или остатки которой мы наблюдаем», считает политический аналитик Алексей Калиниченко. Украинский политолог: Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко © REUTERS, Gleb Garanich

При этом, по его словам, такие высказывания президента Украины лично для него никаких позитивных моментов не принесут: те, кто верил его обещаниям принести мир, отвернутся, а сердца избирателей Порошенко он не завоюет, они «давно отданы националистам» — и Зеленский «окажется у разбитого корыта».

Эксперт предположил, что Зеленский сейчас просто отрабатывает задачу, которую поставили перед ними те, кто сделал его президентом.

«На мой взгляд, он всё-таки ведёт страну к тому, чтобы у нас было две, три Украины, ну, кто-то говорит — четыре», — сказал Калиниченко, добавив, что «чем дольше Зеленский у власти, тем чаще эта мысль озвучивается, о том, что Украину будут делить».