Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень посоветовал гражданам своей страны, которым не нравится его должность и закон о тотальной украинизации, ехать жить в Россию. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов, видео которого он обнародовал 6 августа в своем Facebook

По его словам, месяц назад было принято «историческое решение» Конституционного суда Украины, которым закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» признан конституционным.

Кремень подчеркнул, что в нем угроза украинскому языку значится равноценной угрозе национальной безопасности Украины и существованию украинской нации, поскольку язык — «это своеобразный код нации, а не только средство общения». Комаровский заявил, что боится дожить до скорого раскола Украины © Евгений Комаровский/Инстаграм

«Поэтому, кого не устраивает наличие уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство, — сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно. Но если вы гражданин Украины, если вы осуществляете свою общественную, политическую, образовательную, профессиональную траекторию здесь, пожалуйста, уважать и выполнять Конституцию Украины и ее законы», — заявил Кремень.

Уполномоченный по защите государственного языка потребовал от недовольных граждан уважать украинский народ, «который веками боролся за свое право независимости и продолжает сегодня бороться с оккупантом на фронте на востоке страны».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью на русском языке государственному телеканалу «Дом», который вещает для ДНР, ЛНР и Крыма, предложил жителям Донбасса, который считают регион российским, переехать в Россию. Местным жителям, которые ждут присоединения Донбасса к территории Украины, лидер предложил «быть там и держаться».

Ранее врач и известный телеведущий Украины Евгений Комаровский заявил, что если бы 30 лет назад он знал, что в его стране появится такая должность, как языковой омбудсмен, то сразу же уехал и увез бы свою семью.