В истории Украины был гетман Кирилл Разумовский, занимавший этот пост с 1750 по 1764 год. Сейчас же на Украине активно дискутируется возможность того, что на президентский пост будет претендовать почти однофамилец гетмана – спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. О намерении участвовать в выборах он не говорил, но эксперты упорствуют

Сходство Дмитрия Александровича с упомянутым историческим персонажем не сводится только к звучанию фамилии. Есть как минимум ещё две точки соприкосновения.

Во-первых, Кирилл Григорьевич был младшим братом «ночного императора» — тайного мужа императрицы Елизаветы Петровны Алексея Разумовского.

Дмитрий Разумков тоже человек в верхах не случайный.

С одной стороны, в Раду его привёл сверхпопулярный (до сих пор) президент Владимир Зеленский, в избирательной кампании которого Разумков играл роль формального идеолога. На него, соответственно, ориентируется определённая часть «слуг народа». С зампредом фракции Евгенией Кравчук, например, он работал в прошлом.

С другой стороны, за ним стоит довольно влиятельная семья. Сам он — сын умершего в 1999 году Александра Разумкова — одного из главных идеологов Леонида Кучмы, давшего имя одному из наиболее авторитетных украинских экспертных центров. Его мачеха — популярная в прошлом журналистка, главный редактор газеты «Зеркало недели» Юлия Мостовая. Отчим — также в прошлом заметный политик Анатолий Гриценко. Политические амбиции этих персонажей отнюдь не исчерпаны, но, правда, и степень их влияния на спикера неизвестна (вряд ли она велика — семья-то не родная).

Во-вторых, в качестве как гетмана, так и президента Академии наук Кирилл Разумовский оставил о себе скорее хорошую память — интересы своих структур защищал (Запорожскую Сечь разогнали только в 1792 году), в дела, в которых ничего не понимал, не лез.

Дмитрий Разумков на посту спикера занимает позицию, которую можно охарактеризовать словами классика — умеренность и аккуратность. Он аккуратно ведёт работу Рады, стараясь следовать регламенту. Другое дело, что учесть точку зрения оппозиции при нынешнем составе Рады не всегда возможно (монобольшинство — сами понимаете). В то же время он избегает различных излишеств, игнорируя деятельность президента в Совете национальной безопасности и обороны, законность которой сомнительна.

В общем, политические позиции Разумкова выглядят перспективными.

1) Он относится к числу молодых, несистемных политиков — таких же, как Владимир Зеленский.

2) Он относится к партии Зеленского и уже потому может его дополнять или… заменять.

3) Он не имеет тех черт, которые для некоторых избирателей могут быть отрицательными, — серьёзный человек, а не артист.

4) Он дистанцируется от нынешней политики президента, которую избиратели считают порошенковской. Это видно, например, по его позиции в вопросах разведения сил в Донбассе и языковом (считается, что именно благодаря ему дошёл до голосования законопроект Бужанского об использовании русского языка в образовании).

5) Да что избиратели — даже такой порошенковский кадр, как Алексей Арестович, недавно заявил, что политика следования курсу Порошенко ошибочна… Так что Разумков может стать центром притяжения для внутрипартийной оппозиции в «Слуге народа». По некоторым оценкам, во фракции на него могут ориентироваться 50-70 депутатов (в основном мажоритарщиков) из 243. Кстати, если он захочет поиграть в самостоятельную политику, то теоретически может лишить Зеленского «ручного» большинства…

В общем, при прочих равных условиях он может стать лучшим Зеленским, чем сам Зеленский.

Неудивительно, что в этих условиях уровень доверия к Разумкову весьма высок. По данным исследования, проведённого в феврале текущего года Центром им. Разумкова (улыбнёмся), уровень доверия к спикеру был даже выше, чем к президенту, — 32% против 26,5% у президента. Это, разумеется, было временным явлением — в январе-феврале уровень поддержки президента упал до самых низких значений и несколько выправился лишь после атаки на Виктора Медведчука. Тем не менее, спикер и раньше пользовался значительно большим доверием избирателей, чем другие крупные политики.

Какие же слабости у Разумкова? Они, как водится, следствие его достоинств.

Во-первых, сама по себе должность председателя Рады в политическом смысле не слишком выигрышна — спикеры играли важную роль в политической системе Украины, но президентом стал только один из них — Леонид Кравчук (казус Турчинова мы не рассматриваем). Это и неудивительно — как правило, уровень доверия к парламенту значительно ниже уровня доверия к президенту. Это отражается на рейтинге спикера, даже если он сам популярен.

Во-вторых, уже упомянутая «умеренность и аккуратность» — это не те качества, которые помогут политику стать вождём масс (не то чтобы кандидату на пост президента это было обязательно необходимо, но…). В общем, нельзя сказать, чтобы его присутствие было сильно заметно в политике. Больше заметно его отсутствие.

В-третьих, наличие за спиной семьи позиции Разумкова отнюдь не укрепляет. Впрочем, пока недоговороспособный Гриценко в его делах не участвует, но, пожалуй, и не мешает.

В-четвёртых, непонятно, кто именно из влиятельных фигур вовне «Слуги народа» может это поддержать. Олигархи? Семипосольщина? Вероятно, с ним пытались договориться и, возможно, договаривались. Но кто и о чём? Кстати, о семье: и Мостовая, и Гриценко — не скрывающиеся агенты влияния США.

В-пятых, из данных разных источников точно известно — президент в своём спикере разочаровался и рассматривает его как конкурента. Кроме того, конфликтные отношения у Разумкова сложились с главой ОП Андреем Ермаком, который даже собирал голоса за его отставку (дальше теневых переговоров дело не пошло). Не слишком радужный старт политического проекта, когда ясно выраженных союзников ещё нет, а противники уже в наличии и действуют.

Электоральные рейтинги спикера пока что воображение не поражают — даже по данным исследований Центра им. Разумкова, они находятся в районе статистической погрешности. Правда, в фантастической (пока фантастической) ситуации, когда Разумков выходит во второй тур с политиками старшего поколения, он достаточно уверенно побеждает и Порошенко, и Бойко. Однако надо отдавать себе отчёт, что в такой ситуации Разумков выступает в качестве заместителя Зеленского, если тот по каким-то причинам не будет участвовать в выборах.

P.S.: Раз уж мы начали с исторических аналогий, то ими стоит и закончить — Кирилл Разумовский был последним малороссийским гетманом. Назначенный оккупационными властями в 1918 году Павел Скоропадский не в счёт.