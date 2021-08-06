Накануне визита президента Владимира Зеленского в США глава МИД Украины Дмитрий Кулеба налаживает связи с представителями разных политических кланов. В своё время предшественник Зеленского Пётр Порошенко сделал ставку только на демократов и проиграл

5 августа в Вашингтоне состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак прибыли накануне в американскую столицу для подготовки визита в США главы государства Владимира Зеленского, который назначен на 30 августа. Шепелявить, а не кричать: Азаров спрогнозировал ход разговора Зеленского и Байдена © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины по итогам переговоров, дипломаты обсудили дальнейшее развитие партнёрства Вашингтона и Киева в сфере безопасности и военно-технической сфере, вопросы энергетической безопасности Украины и региона в целом, ход реализации реформ на Украине, ситуацию в Донбассе и совместные усилия «по противодействию вооружённой агрессии России против Украины».

Они отметили, что встреча лидеров Украины и США станет очередным шагом в укреплении стратегического партнёрства между двумя государствами.

В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что речь также шла о возможностях для углубления сотрудничества между Украиной и США в ходе запланированного визита Зеленского. Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины «перед лицом продолжающейся российской агрессии на Украине».

Фраза о «российской агрессии» в Донбассе звучит в каждом заявлении западных и украинских политиков. Только за 7 лет боевых действий никто так и не предоставил ни единого доказательства этого, как бы ни настаивала Москва.

Что скажете, господин президент?

«У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких «повышенных тонов» или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства. <…> Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, принёс много результатов, которые бы вывели наши отношения на новый уровень», — заявил Кулеба перед встречей с Блинкеном.

Ранее председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко говорил, что привлечение США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе — это одна из тем, которые Зеленский хочет поднять на переговорах с Байденом. Украинский лидер называл разные варианты участия американской стороны: либо присоединение к «нормандской четвёрке», либо работа в параллельно действующим с «нормандским» формате. Немецкий эксперт Рар сказал, почему США против возвращения Донбасса в состав Украины © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«На данный момент я не ожидаю участия американских чиновников в минском процессе. Я также не ожидаю присоединения американских должностных лиц к «нормандскому формату». У нас с (советником Госдепартамента. — Ред.) Дереком Шоллем были разговоры на эту тему с украинскими должностными лицами здесь, в Киеве. Эти же разговоры будут и в Вашингтоне, когда президент Зеленский приедет с визитом», — сказал заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, руководивший американским посольством в Киеве в период отпуска временной поверенной в делах США на Украине Кристины Квин.

Кроме того, по словам Корниенко, Зеленский хочет поговорить с Байденом о «Северном потоке-2». Решение Белого дома об отказе от санкций против компании-оператора газопровода, что позволило активизировать строительство оставшегося участка (как ожидается, оно будет полностью завершено уже в этом месяце), для властей Украины стало громом среди ясного неба, ведь США и лично Байден на протяжении многих лет всеми правдами и неправдами мешали реализации проекта. Теперь же Вашингтон заключил сделку по «Северному потоку-2» с Берлином, для чего в американскую столицу лично прилетала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В конце июля Кулеба сказал, что Киев представит свою позицию по договорённости США и Германии после того, как комплексно и детально их изучат. Дипломат подчеркнул, что у украинских властей есть много вопросов относительно того, как эта сделка может снизить угрозы безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском трубопровода.

Американская ошибка Порошенко, за которую отдувается Зеленский

А вот его предшественник Павел Климкин, возглавлявший МИД Украины в период президентства Петра Порошенко, поспешил оправдать действия Белого дома. Безпалько объяснил, что было бы, если бы США зарубили России «Северный поток-2» © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

«Я скажу две очень непопулярные вещи. Во-первых, США имеют интересы — это для них фундаментальная красная линия, чтобы мы для них были надёжным союзником и партнёром, однако формально они нам ничего не должны. Украина — это про нас, это только для нас, а Байдена выбирали американцы, чтобы он продвигал американские интересы. Я не говорю конкретно об этой встрече, но инфантильность никогда не работает. Если мы будем полагаться на Байдена как на «дядю Джо» и говорить, что он всё решит за нас — Донбасс, «Северный поток» и много других вопросов, — это на самом деле не работает. Помогают только тем, кто помогает себе», — сказал бывший министр иностранных дел Украины в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, мало кому известны все подробности сделки между Вашингтоном и Берлином, однако в документе есть аспекты, которые дают американской стороне возможность маневрировать в будущем, поэтому говорить о предательстве со стороны американского лидера нецелесообразно.

«Поэтому не нужно раздувать «зраду» и говорить, что Байден нас просто сдал. Даже если бы санкции против компании Nord Stream AG и управляющего директора компании Маттиаса Варнига продолжались, было бы больше шансов, что технически «Северный поток-2» был бы достроен. Так же считают и множество экспертов и представителей сегодняшней администрации (США. — Ред.)», — добавил Климкин.

Таким образом, он, видимо, попытался смягчить ситуацию в преддверии переговоров президентов. В период, когда у власти находился Порошенко и его команда, в которой был и Климкин, Украина совершила серьёзный просчёт в отношениях со Штатами — в ходе избирательной кампании 2016 года она поставила всё на кандидатуру демократа Хиллари Клинтон и проиграла, за что потом поплатилась отсутствием внимания от ставшего 45-м президентом США республиканца Дональда Трампа.

Нынешнее украинское руководство, судя по всему, тот урок приняла во внимание и старается наладить связи с как можно большим количеством политических игроков в Америке.

В ходе визита Кулеба и Ермак встретились не только с госсекретарём, но и с помощником президента США по национальной безопасности — по Конституции именно эти 2 должностных лица занимаются внешней политикой страны. Однако Энтони Блинкен и Джейк Салливан представляют противоборствующие кланы в администрации.

Как объяснял в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, первый чиновник относится к группе «ястребов», которая по-прежнему рассматривает Украину как важный форпост давления на Россию, а второй — к клану клинтонитов, более умеренных, которые были ближе к 42-му американскому президенту Биллу Клинтону, нежели к его супруге Хиллари, возглавлявшей Госдепартамент и баллотировавшейся в президенты в 2016 году. У Байдена же собственной позиции нет, он не относится ни к одному из этих крыльев, а просто выступает в роли номинального главы широкой коалиции всех составивших администрацию кланов.

Относительно переговоров Кулебы и Ермака с Салливаном пресс-служба Белого дома сообщила: «Они обсудили предстоящий визит Зеленского в Вашингтон, который подчеркнёт обширность и глубину стратегического партнёрства США и Украины. <…> Сотрудничество в сфере вызовов в области обороны, с которыми сталкивается Киев, потребностей в области энергетической безопасности, реформы, направленные на борьбу с коррупцией на Украине. Салливан подчеркнул твёрдую поддержку суверенитета Украины, её территориальной целостности и евро-атлантических устремлений». Экс-глава СБУ рассказал, как Порошенко поздравил Клинтон с президентством © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Украинские чиновники рассчитывали, что после прихода американских демократов страна снова будет пользоваться всесторонней поддержкой Вашингтона, но пока Байден не уделяет ей так много внимания, как в бытность вице-президентом.

«Почему изменилось отношение к Украине? Ответ очевиден — мы потеряли свой особый статус любимца в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, но и среди ближайшего его окружения.

Почему США так активно помогали нам после Революции достоинства (Майдана. — Ред.)? Потому что мы были «любимцами» Байдена. А потом украинская сторона допустила совсем безумную ошибку: она решила сделать ставку на одну из сторон в американских президентских выборах. Эта ставка нам очень дорого стоила и ещё будет стоить независимо от того, кто будет хозяином в Белом доме.

Конечно, сейчас в западном мире нас не ждут с распростёртыми объятиями, потому что мы проблема и угроза потенциального поражения. Проигрыш в борьбе за санкции против Nord Stream AG служит очередным красноречивым примером нашей слабости в транзакционной борьбе», — написал бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в колонке для издания «Украинская правда».

Он убеждён, что восстановление особого статуса Украины в Белом доме — главная задача для Зеленского на сегодняшний день.

Однако сделать это будет очень сложно. По словам Дробницкого, для американских властей очень большой вопрос — что дальше делать с Украиной, а Байдену и заместителю госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд уже стыдно за Украину, которую сами и создали. Все их проекты там провалились, а новых нет. Тем не менее, уверен американист, просто так этот чемодан без ручки никто не бросит.

Так что задачи перед Зеленским во время визита в США стоят крайне непростые. Накануне поездки за океан его администрация пытается прощупать почву, познакомиться с американскими чиновниками, которые определяют внешнеполитический курс Штатов, и наладить отношения с ними — никто же не знает, кто в перспективе будет играть первую скрипку в двусторонних отношениях и мировой политике в целом.