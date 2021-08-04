«Они террористы»: Чешские добровольцы Донбасса оказались под прессом властей Чехии

Граждане Чехии, которые с оружием в руках защищали стариков, женщин и детей от действий украинской армии в Донбассе, после возвращения на родину получают крупные тюремные сроки. В Чехии их признают террористами

В июле 2021 года стало известно, что апелляционный суд Чехии ужесточил наказание для гражданина Белоруссии Алексея Фадеева, увеличив срок его тюремного наказания с 4,5 года до 21 года. Фадееву переквалифицировали статью — с участия в незаконных вооруженных формированиях на участие в террористической деятельности. По сообщениям СМИ, другой доброволец, Мартин Кантор, получил 20 лет тюрьмы.

Подобные действия чешского правосудия говорят о явной политической ангажированности.

Чешский депутат: разрушение чужих государств — это не то, в чем должна участвовать Чехия

Журналисты из чешской редакции "Спутника" по просьбе издания Украина.ру попросили прокомментировать ужесточение наказания председателя Комитета по безопасности нижней палаты чешского парламента Радека Котена (Radek Koten) из фракции "Свобода и Прямая Демократия / Svoboda a přímá demokracie". Котен к давлению на чешских добровольцев относится негативно.

"А как быть тогда с солдатами НАТО, которые участвовали в бомбардировках Югославии, используя при этом запрещенные боеприпасы, обогащенные ураном, и все это без мандата ООН? Я считают это интервенцией против суверенного государства. Будут ли наказаны и солдаты Альянса, которые участвовали в этих акциях? По какому праву мы вмешиваемся в чужие конфликты?

Если говорить об осужденном добровольце родом из Белоруссии, то в данном случае речь идет о двойных стандартах. Это я еще не говорю о так называемой арабской весне, устроенной Западом в разных странах и закончившейся государственными переворотами. Кто несет за это ответственность? Был ли кто-то наказан?

Разрушение чужих государств — это не то, в чем должна участвовать Чехия. Наша армия имеет закрепленную в конституции роль — защита Чешской Республики", — говорит господин Котен.

Чешские добровольцы в Донбассе



В 2015 году интернет-издание Украина.ру провело серию интервью с чешскими добровольцами, которые в 2014-15 гг. приехали воевать в Донбасс. Речь идет о Юрии Урбанеке (позывной — Бегемот), Павле Ботке (Кавказ), Олдрихе Грунде (Чех) и Мартине Сукупе (тоже Чех).

Практически все они придерживались либо левых коммунистических, либо антифашистских убеждений. Грунд воевал в Славянской бригаде у Игоря Стрелкова, а Урбанек и Ботка впоследствии стали бойцами «батальона Прилепина». О последних двух писатель даже написал в своем романе-фантасмагории «Некоторые не попадут в ад».

Майор Сукуп воевал в Краматорске артиллеристом под началом популярного весной и летом 2014 года в российских и украинских СМИ Бабая, бородатого казака в черной папахе.

Грунд: пошел воевать, когда увидел, как украинская армия убивает стариков и детей

Олдрих Грунд, которому весной 2014 года было 39 лет, жил на границе с Германией. Работал три года до войны в Донбассе на гусеничном тракторе, а до этого был обычным чешским дальнобойщиком. В первой половине 90-х служил в армии танкистом — водил советский Т-55 АМ2.

«Когда все начиналось в Славянске, я сразу пришел к мысли, что начинается вторая Югославия. Когда я увидел, что они мирных жителей — стариков, женщин и детей — стали убивать фосфором и хлором, я попросту психанул. Опять же, когда я увидел, как украинские националисты ходят с флагами Третьего рейха, я хотел задать им вопрос: вы что, что-то перепутали?

И решил, если я могу помочь, то надо идти помогать. Я прекрасно знал, куда иду и куда еду. Я знал, что убить могут. Человек, если идет на войну, то должен быть готов ко всему», — рассказал Грунд в интервью автору этой статьи о причинах, побудивших его бросить всё и уехать добровольцем на Донбасс.

Прочитав в интернете призыв Стрелкова к танкистам ехать в Славянск, помогать в обороне и обучении молодых, он собрал вещи и уехал на войну. Добирался в Донбасс через Россию. Попал в Славянскую бригаду. Стал первым иностранным добровольцем (в смысле — из дальнего зарубежья), воюющим в подразделении у Стрелкова.

Был сначала командиром знаменитой «Ноны», которая принимала участие в обороне Славянска, а потом командовал всей тяжелой техникой в бригаде. Именно его подразделение прикрывало отход стрелковцев из города. Вся тяжелая техника была подбита. Награжден Георгиевским крестом и медалью «За оборону Славянска».

Летом 2014 года ему пришлось повоевать под Саур-Могилой, Карловкой, Степановкой и в Иловайске.

В июле к нему присоединились его родной брат и товарищ из Брно. Оба они погибли в следующем месяце.

«Был бой, не доезжая до города Красный Луч. Это ЛНР. Там они погибли… Сначала освободили Миусинск. Они поехали на машине. Им дан был приказ проехать на окраину поселка. Нужно было посмотреть, что там происходит. Они выехали на машине, а их обстреляли из БМП. Они успели выпрыгнуть из машины. Но по ним был сразу открыт огонь. Пацаны погибли.

Старший брат Войтех Глинка погиб сразу, а другу Иво Стейскалу оторвало ногу выстрелом из БМП. Там 30-й калибр был. Украинцы подошли и добили его. И этим же БМП по ним прокатились. Их похоронил в Миусинске местный житель. А когда освободили Саур-Могилу 27 сентября, то было официальное перезахоронение: их тела перенесли на Саур-Могилу», — рассказал Грунд.

Участвовал он и в боях за Дебальцево. На момент интервью он в звании подполковника танковых войск служил в армии ДНР в Донецке.

Год назад у Грунда при пересечении границы ДНР с Россией возникли проблемы. Мужчину задержан российские правоохранительные органы по запросу Интерпола и должны были выдать Чехии. Депортации тогда удалось избежать благодаря кампании, которая была поднята в СМИ и в социальных сетях в его защиту. Сейчас Грунда живет в ДНР.

Урбанек и Ботка: поменяли прелести жизни на Кипре на суровые реалии войны в Донбассе

В отличие от Грунда Юрий «Бегемот» Урбанек и Павел «Кавказ» Ботка, которые на момент нашего разговора были чуть старше тридцати, приехали в Донецк в апреле 2015 года. Трагические события в Одессе 2 мая не оставили им иного выбора, как стать на сторону воюющего Донбасса, но добираться пришлось очень долго.



«Мы, чехи, впечатлительные. Увидели на видео девушку, которая хотела прыгать из окна. Это произвело очень сильное впечатление. Там был еще этот урод — украинский политик Гончаренко. Он все это заварил. Там были и эти укропские негодяи, которые готовили коктейли Молотова. Они испугали народ в Одессе, и Одесса не восстала», — рассказал корреспонденту Украина.ру Бегемот.

Он чех только по маме, папа у него русский. Мама училась в Москве. Увы, отношения с отцом Юрия у нее не сложились, она уехала назад в Чехию. Папа, увы, погиб.

У Ботки тоже мама чешка, а папа — чеченец. Отсюда и позывной Кавказ. В 80-х отец приехал в Чехословакию, работал на «Шкоде». Там и познакомился с будущей женой. Своего отца Кавказ так никогда и не увидел. Павел профессиональный спортсмен: занимался тайским боксом и самбо.

Оба парня по специальности — телохранители, профессии обучались в Израиле. Охраняли чешских олигархов на Кипре, в ЮАР и Доминикане. Если Бегемот — коммунист, то Кавказ идеологически индифферентен: он чужд как левых, так и правых взглядов.

В Донбасс они добирались через Украину. Ехали сначала в подразделение «Призрак» к Алексею Мозговому, но того убили. Потом договорились с Евгением Ищенко (позывной Малыш), который командовал обороной Первомайска в ЛНР, но тот тоже погиб.

Поэтому решили ехать воевать в ДНР. В их военной биографии, как уже говорилось выше, была и служба в «батальоне Прилепина». Во время выполнения одного боевого задания Кавказ потерял ступню, подорвавшись на мине. Оба продолжают служить в ДНР.

Сукуп: воевал у «Цыган» в Краматорске

В отличие от Грунда, Урбанека и Ботки, Мартин «Чех» Сукуп — профессиональный военный. Он начинал служить еще в армии социалистической Чехословакии в танковых и мотострелковых войсках сначала рядовым, потом — офицером. Дослужился до чина капитана (в армии ДНР на момент 2015 года у него было звание майора). В 1998 году уволился из армии, отказавшись подписать дополнительный контракт, касающийся НАТО. На гражданке организовал охранную фирму.

В Донбасс попал в июне 2014 года через Украину. Сначала приехал в Киев, а оттуда поездом в Донецк. Благодаря Павлу Губареву, отвечавшему за отправку добровольцев Стрелкову, направлен служить в Краматорск, который также обороняла Славянская бригада — под начало Бабая, подразделение которого называлось «Цыгане».

На войну Сукуп уехал из антифашистских побуждений.

«Я интересовался тем, что происходило на Востоке Украины. Когда я увидел, кто рвется к власти — сторонники Бандеры и другие фашистские коллаборационисты, — а особенно после того, что случилось в Одессе, я сказал: надо ехать в Донбасс и защищать его.

Фашизм — это как рак. Если вы его не уничтожите сразу, то он распространится по всей Европе. У меня двое детей в Чехии. Мне не хочется, чтобы они жили под фашистами», — пояснил свои мотивы в разговоре с корреспондентом Украина.ру Мартин Сукуп.

После оставления Краматорска воевал у Безлера, участвовал в обороне Горловки и в Изваринском котле, а зимой — в Дебальцевской операции. Был командиром танковой роты.

В Донбассе Мартин женился на местной южнорусской женщине по имени Татьяна. На момент интервью она служила вместе с мужем, была командиром взвода обеспечения в звании лейтенанта. Познакомились они на одной из улиц Макеевки в декабре 2014 года. В 2015 году поженились.

Кстати, когда он давал интервью, под его началом служили Бегемот и Кавказ.

Не террористы, а защитники детей и стариков Донбасса

Итак, как мы видим, ничего ни в биографиях, ни в мотивациях чешских граждан, которые поехали воевать в Донбасс на стороне ополчения, не указывает на то, что они в своей чешской жизни были склонны к неправовому, антиобщественному поведению. У всех была нормальная работа, собственное место в обществе.

Они не преследовались в своих или чужих странах за антиправительственную или радикально-экстремистскую деятельность. Поехали в Донбасс по зову сердца: защищать мирное население и бороться с фашизмом. Они не были наемниками, а с оружием в руках противостояли не мирным гражданам, а армии, которая все эти годы несет гибель и разрушение краю.

Они жили и живут в Донецке в условиях, которые гораздо ниже европейских стандартов (напомним, ЛДНР живет в условиях экономической и финансовой блокады со стороны Украины и непризнанности своей государственности).

Поэтому надо уж очень сильно постараться, чтобы увидеть в действиях этих благородных людей терроризм. Действия чешских властей иначе, как политически мотивированным и ангажированным, назвать нельзя. Официальная Чехия, находящаяся в фарватере антироссийской внешней политики США, конечно же, на стороне Украины, а не Донбасса. Поэтому все, кто выступает на стороне Донбасса, и объявляются террористами.