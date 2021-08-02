Украинские чиновники предупредили, что к осени ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией ухудшится, грядёт новая волна пандемии, в связи с чем придётся принимать ограничительные меры

Ряд ограничений уже сейчас вводятся ради противодействия распространению новых мутаций вируса. Так, постановлением Кабмина ужесточаются правила въезда в страну для граждан, прибывающих из России и Индии.

По словам главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, «под особый контроль попадают невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из РФ и Индии».

«Если они провели последние семь дней до пересечения украинской границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности досрочного прекращения», — сказал министр на заседании правительства.

Он добавил, что вновь будут требовать обязательное тестирование на COVID-19 для возвращающихся граждан. Коронавирус убил почти 53 тысячи украинцев © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Иностранцы должны иметь негативный результат теста, страховой полис. А также в случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение «Дій дома». Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа», — сообщил министр, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом самоизоляция может быть завершена в случае получения негативного результата теста на коронавирус.

Ранее руководитель регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ярно Хабихт в интервью УНИАН сообщил, что новая вспышка корронавируса ожидается на Украине в конце августа или в начале сентября и продлится до зимы. Он также обратил внимание на важность вакцинации для предотвращения распространения штаммов коронавируса.

А главный санитарный врач Украины Игорь Кузин также отмечал, что с наступлением осени в стране ожидают резкий рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, связано это в том числе с распространением индийского штамма «дельта» и низких темпов вакцинации населения.

Темпы хотят ускорить. Как написал глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook, страна со временем «также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан». Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY

«Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита лишь половина педагогов от общего количества). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением», — считает глава парламентского комитета.

При этом, по его словам, об обязательной вакцинации речь не идёт, «но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предусматривает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники».

Возможно, это субъективное восприятие, но иногда кажется, что на Украине в освещении хода эпидемии и в высказывании прогнозов наблюдается как будто бы следование некоей политической линии. Так, сейчас предсказывают всплеск заболеваемости коронавирусной инфекции, указывая при этом… на Россию и на Украинскую православную церковь (УПЦ).

В Киеве в конце июля скончался один из заразившихся дельта-штаммом коронавируса пациентов Александровской больницы. Сообщив об этом в эфире телеканала «Киев», директор этого лечебного учреждения Людмила Антоненко отметила, что четверо из шести пациентов Александровской больницы, у которых обнаружили штамм коронавируса «дельта», недавно вернулись из России и участвовали в крестном ходе в честь 1033-летия Крещения Руси.

По данным представителей УПЦ, в ходе участвовали около 350 тысяч верующих (по данным полиции — 55 тысяч). Коронавирус на Украине стал уносить больше жизней, чем рак © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Я думаю, будет очень большой подъем заболеваемости. Все тестируемые больные, приехавшие из России, положительные на «дельту». Поэтому если мы наблюдаем вот такой (крестный. — Ред.) ход, то я думаю, что будет большой подъем заболеваемости», — заявила Антоненко.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на крестный ход УПЦ, упомянул, в частности, о несоблюдении карантинных мер — мол, много людей там были без масок. В связи с этим журналист Вячеслав Пиховшек в программе "Хронология недели" в эфире "Первого Национального" напомнил о многих других массовых мероприятиях (в том числе проводимых иными конфессиями), участники которых масками пренебрегали. Но претензии — только к УПЦ. По мнению журналиста, сам Зеленский этими своими словами "в глазах многих людей снял маску со своего лица…".

Как уже сообщалось, на Украине ограниченное количество реагентов для обнаружения дельта-штамма коронавируса, поэтому не всегда удается его выявить.

За все время пандемии на Украине заразились 2 253 269 человек. Выздоровели 2 186 994 человека, скончались (по состоянию на 1 августа) 52 951 человек.