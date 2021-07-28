Впервые в своей истории Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на Украину. Обращение касается тех событий, которые произошли в стране в феврале 2014 года и тех, что последовали за насильственной сменой власти

Что произошло?

Россия впервые за все время своего членства в ЕСПЧ 22 июля 2021 года подала межгосударственную жалобу. Она касается 10 групп нарушений и подробно описывает процесс продвижения в украинскую власть националистических сил.

Одним из нарушений, в которых Москва обвиняет Киев, стала водная блокада Крыма: в апреле 2014 года Украина перекрыла поступление воды из Днепра на полуостров через Северо-Крымский канал. В результате стали приходить в упадок некоторые отрасли сельского хозяйства и ухудшилось качество жизни крымчан в целом. При этом в России напоминают, что Днепр, как трансграничная река, принадлежит не только Украине, но и России и Белоруссии.

Есть шансы заставить Украину ответить за нарушение прав русских: каковы перспективы иска России в ЕСПЧ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Кроме того, Москва просит Киев признать ответственность за крушение над Донбассом пассажирского Boeing-777, выполнявшего рейс МН17. По мнению российской стороны, власти страны не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий, не провели независимого расследования, а также сфабриковали доказательства, чтобы переложить вину на Россию.

Еще одной претензией к Украине стали обстрелы и убийства жителей Донбасса, нарушающие нормы Европейской конвенции о защите прав человека. Россия указывает на постоянное нарушение украинской стороной режима прекращения огня, умышленное выведение из строя важных инфраструктурных объектов. События в Донбассе спровоцировали волну беженцев — Россия приняла уже около 2,5 млн человек.

От обстрелов пострадали не только жители Донбасса, но и россияне, живущие на приграничных территориях Ростовской области — в Новошахтинске, Донецке, Куйбышеве и других городах.

«С июня 2014 года по настоящее время погибло значительное количество российских граждан — местных жителей и сотрудников КПП (сотрудников таможни и пограничников), а также уничтожено и повреждено имущество на территории России», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Также российская сторона потребовала обратить внимание на нераскрытые на Украине жестоких убийств на Майдане в Киеве и у Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. По мнению РФ, власти Украины не только не пресекали действия националистов, но и поощряли их и покрывали более 7 лет.

В жалобе Россия также просит ЕСПЧ обратить внимание на случаи похищений и пыток людей военнослужащими Вооруженных сил Украины, на непрекращающиеся случаи нападения на оппозиционных журналистов и препятствование работе оппозиционных и русскоязычных информационных ресурсов.

Гибель людей, подавление свободы слова, преследования инакомыслящих. Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Одной из самых животрепещущих проблем для России стал запрет русского языка на Украине: РФ просит ЕСПЧ признать это дискриминацией. Конфликт между государствами разгорелся после вступления в силу отдельных положений закона о государственном языке, который, по мнению Москвы, ущемляет права русскоязычного населения страны.

Жалобу в ЕСПЧ приняли, но пока не опубликовали. В МИД РФ ждут беспристрастного и не политизированного отношения к жалобе, а на Украине уже назвали ее «эталоном политического цинизма».

Что такое ЕСПЧ?

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) был создан в 1959 году после принятия в 1953 году Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Государства, подписавшие Конвенцию, признают и гарантируют гражданские и политические права своих граждан, а также любого другого лица, на которое распространяется ее действие. В частности, Конвенция предусматривает право на жизнь, право на справедливое судебное разбирательство, право на уважение частной и семейной жизни, свободу выражения мнения, свободу мысли, совести и религии, право на уважение частной собственности.

Конвенция запрещает бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание, рабство и принудительные работы, безосновательное заключение под стражу и дискриминацию.

Членами Конвенции являются все страны Совета Европы.

ЕСПЧ решает все вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции. Подать жалобу в Европейский суд по правам человека может как частное лицо, так и целое государство. При этом нельзя подать жалобу против государства, которое не ратифицировало Конвенцию.

Алексей Пушков: Иск России к Украине в ЕСПЧ не останется без последствий © РИА Новости, Владимир Трефилов

После того, как ЕСПЧ вынесет решение, государство обязано его исполнить согласно ст. 46 Конвенции. За исполнением решения суда следит Комитет министров Совета Европы: государство должно сообщить о принятых мерах — как в отношении заявителя (например, финансовая компенсация), так и об общих мерах (приведение в соответствие законодательства).

Стоит отметить, что Россия — единственная страна Совета Европы, в которой законодательно установлено право властей не исполнять решения ЕСПЧ в соответствии с внесёнными в 2015 году поправками в федеральный закон «О Конституционном Суде РФ».

Европейский суд по правам человека расположен во французском Страсбурге и состоит из 47 судей — по одному судье от каждого государства-участника. Все они избираются на девять лет. Должность председателя ЕСПЧ в настоящее время занимает избранный от Исландии судья Роберт Спано.

Место судьи ЕСПЧ от России сейчас занимает Дмитрий Дедов — его полномочия истекают в декабре 2021 года. В сентябре 2020 года российский Минюст объявил открытый конкурс пот отбору кандидатов на место Дедова, в настоящее время утвержден шорт-лист из трех претендентов.

Украинский судья в ЕСПЧ Анна Юдковская занимает должность с 2010 года — ее полномочия должны были завершиться еще в 2019 году, но Киев то останавливал, то возобновлял конкурс на новую кандидатуру, а в итоге так и не подал список претендентов в Страсбург. Согласно правилам, полномочия Юдковской продлеваются автоматически до избрания следующего судьи.

По словам бывшего наблюдателя ООН Пьера Анро, процедура рассмотрения жалобы России на Украину может длиться годами.

«Государство, возбуждающее дело против другого государства в суде, подает жалобу и излагает в ней факты нарушений с представлением своих аргументов, после чего суд уведомляет об этом другое государство и поручает дело одному из своих секций», — рассказал Анро.

Затем, по его словам, государство-ответчик представит свои замечания. Для рассмотрения дела созывается палата, в состав которой входят судьи, избранные от обоих государств.

Анро отмечает, что ЕСПЧ может применить срочные меры в соответствии со статей 39 регламента суда в случае, если существует «неминуемый риск причинения непоправимого вреда», но суд уже отказал России в этом.

ЕСПЧ уже выносил решения по межгосударственным жалобам?

Богдан Безпалько: Иск РФ в ЕСПЧ к Украине — огромный шаг вперед © РИА Новости, Нина Зотина

Первая поступила от Ирландии в адрес Великобритании в 1978 году. В 70-х на территории Северной Ирландии британские войска вели борьбу с Ирландской Республиканской армией, которая боролась за независимость территорий от Соединенного Королевства.

В это же время несколько членов ИРА были арестованы в Великобритании и подверглись т.н. «пяти методам» допроса: их заставляли часами стоять лицом к стене, надевали мешок на голову, держали на хлебе и воде, лишали сна и подвергали воздействию звука.

Ирландская сторона посчитала эти методы пытками и обвинила Великобританию в нарушении ст.3 Конвенции (устанавливает безусловный запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание). Кроме того, по мнению Ирландии, Великобритания нарушила еще одну ст.7 Конвенции, так как члены ИРА попали в тюрьму без судебного решения.

В ЕСПЧ не признали «пять методов» пытками, но при этом назвали их «унижением и бесчеловечным обращением», что все еще является нарушением прав человека. Внесудебное задержание нарушением не сочли, ссылаясь на «чрезвычайные условия».

В 1994 году Кипр подал жалобу на Турцию из-за событий, которые берут свое начало в 1970-х годах. После государственного переворота на Кипре в 1974 году Турция высадила свои войска и захватила северную часть острова, в результате чего он оказался разделенным. Как утверждала кипрская сторона, в результате действий турков пропало без вести почти 1,5 тысячи человек, а многим грекам-киприотам пришлось уезжать с обжитых мест.

Иск ЕСПЧ, или Кому определять будущее Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Еще одна жалоба, в последствии мирно урегулированная сторонами, поступила в ЕСПЧ в 1997 году: Дания подала жалобу на Турцию из-за задержания своего гражданина в турецком аэропорту.

В 1996 году гражданин Дании Кемал Коч прилетел в Анкару на похороны брата. В аэропорту мужчину арестовали и допросили. Позже его отпустили на похороны с обязательством вернуться в полицию, что он и сделал. Мужчину снова арестовали и признали участником Рабочей партии Курдистана, борющейся за создание автономии. Его приговорили к 4,5 годам тюрьмы.

Дело было мирно улажено в 2000 году: Турция выразила сожаление по поводу инцидента, выплатила денежную компенсацию и пообещала лучше контролировать полицию.

Следующее решение по межгосударственной жалобе ЕСПЧ вынес в январе 2014 году — ее Грузия подала против России в 2007 году.

Любить и ненавидеть русских: Как Грузия прошла через паранойю и отрезвление © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В 2014 году ЕСПЧ частично признал нарушения Конвенции в отношении граждан Грузии и присудил компенсацию в 10 млн евро, несмотря на то, что Тбилиси просил о 70,5 млн евро. Вопрос о выплате компенсации был отложен: Грузия до сих пор не разработала механизм распределения средств и не подала список пострадавших.

Причиной второй жалобы Грузии против РФ стал военный конфликт в Южной Осетии и Абхазии, произошедший в 2008 году, а также последовавший за ним «период растущей напряженности, провокаций и инцидентов с участием двух стран».

После более чем 12-летнего процесса ЕСПЧ постановил, что на Россию нельзя возлагать ответственность за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военными нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное население в Южной Осетии.

Суд также не поддержал заявление Грузии о вторжении России на территорию Южной Осетии.

При этом российская сторона не согласилась с выводами ЕСПЧ о том, что РФ ответственна за инциденты, случившиеся после упомянутых событий на территории Абхазии и Южной Осетии.

Вопрос о присуждении компенсации также был отложен.