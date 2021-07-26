Двухэтажный автобус плавно трогается с места – путешествие началось. Пассажиры устраиваются поудобнее: впереди долгий путь. Теперь добраться от Москвы до Киева или Одессы (а автобус следует в Одессу через Киев) быстро не получится

Это раньше — не так давно! — можно было планировать прибытие с точностью до минуты. Поезда ходили по расписанию, самолетом можно было достичь цели за полтора часа, и пересечение границы много времени не занимало: стандартная процедура проверки документов — и вот ты уже за границей…

Но самолеты по инициативе украинской стороны не летают с сентября 2015 года, а поезда из России на Украину и обратно не ходят — весной 2020-го рейсы на Украину и в Молдавию отменили. В РЖД поясняли, что поезда отменяют временно — «в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса».

Народ, вынужденно пересевший на автобусы, во временность принятых мер не верит. «Думаю, поездов уже никогда не будет», — говорит сосед, устраиваясь в кресле, которое только в первые часы пути кажется удобным. «Только граница». Зеленский рассказал, что общего у России и Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Действительно, создаётся впечатление, что политики делают всё для того, чтобы отучить граждан РФ и Украины ездить друг к другу в гости. Многие помнят, что ещё недавно для пересечения границы не нужен был загранпаспорт (а кто-то помнит, что ещё раньше и границы-то никакой не было). В последние годы под различными предлогами (сейчас вот под предлогом ковида) вводятся всё новые и новые ограничения.

Но те, кого заставляет нужда, как ездили из России в Украину и в обратном направлении, так и ездят, ведь влечёт их далеко не праздное любопытство, а необходимость — работа, семья… Едут на автобусах, в автомобилях, летят с пересадками на самолётах, разрабатывают самые разнообразные смешанные маршруты — электричкой до ближайшего приграничного российского города, потом такси — до границы, пеший переход границы, снова такси, уже на украинской стороне, снова электричка…

В общем, каждый достигает цели «подручными средствами». Люди мучаются, страдают, но всё же вынужденно отправляются в этот приграничный хаос, медленно погружающийся в ад… А государства, прежде всего Украина, теряют на этом миллионы. Известно ведь, что в доковидные времена самыми прибыльными (да и вообще, не дотационными, а именно прибыльными) для «Укрзализныци» (госпредприятие железнодорожного транспорта Украины. — Ред.) были маршруты в Россию и обратно. Теперь их нет, а «Укрзализныця» на грани банкротства — полностью зависит от дотаций государства. Коронавирус на Украине стал уносить больше жизней, чем рак © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Пока за окнами проплывают пригороды Москвы, обсуждаем, чем же автобусное или авиасообщение может быть безопаснее железнодорожного в плане «короны»? Плюсов не обнаруживаем (впрочем, среди участников дискуссии профессиональных медиков и эпидемиологов нет). А минусы очевидны — теперь пересечение границы занимает много часов (личный опыт: из Москвы в Киев автобусом добирался почти сутки, из них семь часов — «переход» границы). Для многих путешественников (а едут люди разного возраста, не все чувствуют себя хорошо, кто-то едет с детьми) совершить такую поездку становится просто физически сложно. «Не поездка, а пытка», — жалуется пожилая женщина.

Особенно сильно выросли очереди на границе со 2 июля, когда на украинской границе ввели новый порядок: всем без исключения гражданам старше 12 лет нужно сдавать на пунктах пропуска платный экспресс-тест на ковид (ранее приходилось сдавать ПЦР-тест еще до поездки, но не позднее чем за 72 часа — осуществить это тоже было не так просто и не так уж и дешево). Стоимость экспресс-теста на границе — 650-750 гривен (1800-2150 рублей). Многочасовые очереди.

Мнение народа передадим обобщённо: «выкачка денег». Издание Украина.ру разбиралось в том, кому принадлежит предприятие, осуществляющее тестирование на одном из пунктов пропуска. Вывод: «Фактически на украинской границе под предлогом борьбы с коронавирусом идет банальный сбор денег со всех приезжающих. Причём эти лёгкие деньги контролируются маленькой фирмой, которая зарегистрирована в многоквартирном доме в Николаеве…» Выкачка денег. Кто зарабатывает на COVID-тестах на российско-украинской границе © РИА Новости, Идрис Мохаммед / Перейти в фотобанк

К пограничникам и таможенникам с обеих сторон претензий нет, люди выполняют свою работу. Отношение — вполне корректное. А очереди на пунктах пропуска — дело теперь неизбежное даже и без обязательного тестирования, ведь в автобусе десятки пассажиров. Перед нами стоят люди из автобуса, подъехавшего ранее. «Долго будем ждать», — вздыхает кто-то из попутчиков. Обстановку разряжает человек с предыдущего рейса. Он оборачивается к нам и говорит: «Что-то у вас у всех напряженность написана на лицах? Расслабьтесь! Это таможня, это государство, оно и должно нас давить и ограничивать — по определению. А дома вас ждут любимые люди, ждёт любимая работа. А если вдруг она не любимая, то меняйте такую работу немедленно!» Все смеются.

Вообще, напряжённую обстановку в ходе поездки не раз разряжал юмор. «В Одессу никто не едет, едем на Одессу!» — поясняет кому-то водитель автобуса. Пассажиров не раз пересчитывают: не дай Бог, кто-то отстанет на остановке — «мы ведь за вас всех отвечаем». За окнами автобуса тем временем — уже украинские пейзажи.

Что сказать по итогам короткой рабочей поездки? Она из-за сложностей на границе оказалась физически тяжела. Но Украина по-прежнему прекрасна, и люди там хорошие — такие же, как и по другую сторону границы. Стоит несколько раз проехать от Москвы до Одессы и обратно, чтобы лишний раз убедиться в том, что мы — таки действительно один народ. Хотя многие политики на Украине с этим не согласны. Но политики приходят и уходят, а народ остаётся.