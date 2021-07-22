С начала июля по решению Минздрава россиян на территорию Украины пускают после прохождения теста на антиген. Анализ можно сдать только на контрольно-пропускных постах на границе. При этом пассажиры, проходящие границу со свежим ПЦР-тестом, всё равно должны сдать быстрый тест на КПП

Украинцы распространяют коронавирус в Крыму — Роспотребнадзор © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Процедура прохождения выглядит так. В автомобиле скорой помощи сидят для медицинских работника в защитных костюмах. Первый даёт бланк на заполнение фамилии и имени, после чего ставит порядковый номер и принимает оплату — наличные или перевод на карту по номеру телефона.

После оплаты пассажиру выдают чек — обыкновенный бланк на желтой бумаге, заполненный вручную. На нем стоит печать ООО «Смарт тест». После оплаты второй медработник берет анализ. Через 15 минут тест готов, почти всегда он отрицательный.

В группах социальных сетей, посвященных перевозкам пассажиров из России в Украину, уже назвали процедуру простой выкачкой денег. Кроме этого, новое правило въезда на территорию страны создало огромные очереди на границе.

Так, пользователь Галина Анатольевна в группе «Граница Россия Украина Форум Пересечение границы Пассажирские перевозки» поделилась опытом:

«Как и обещала, по поводу тестов. Все это развод на деньги. Никакое это не Министерство охраны здоровья… Сделали пункт тестирования из бывшего генделя. Тесты делает некое ООО "Смарт тест". Стоимость 650 грн, или 1800 рублей. А теперь внимание: чек выдали, написанный от руки, без указания суммы за услугу. Спрашиваю: можно ли рассчитаться картой? Вишенка на торте: "Можно! У нас перевод на карту".!!!!!! Если это ООО, то какая на фиг карта? Уже когда сели в бус, прикинули примерно, что на момент нашего прохождения границы эта контора заработала порядка 300 тыс. гривен… Вот где обороты! Аж интересно, кому принадлежит это предприятие».

Роспотребнадзор бьет тревогу: с Украины идут инфекции, о которых давно забыли в РФ © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк «Смарт тест», которое имеет монопольное право на выполнение госзаказа по тестированию всех прибывающих на территорию Украины. На украинском сайте YouControl, где собрана информация об украинских предприятиях, содержится краткая информация: «Смарт тест» зарегистрирована 17 декабря 2019 года. Имеет статус общества с ограниченной ответственностью. Основные виды деятельности — прочая деятельность по охране здоровья, а также — стоматологическая, специализированная врачебная практика, общая врачебная практика, производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей, технические испытания и анализы, предоставление медицинского ухода с обеспечением проживания, деятельность больничных учреждений.

Зарегистрировано предприятие по адресу город Николаев, пр. Центральный, 21, офис 49. По этому адресу находится обычный многоквартирный девятиэтажный дом. Владельцем компании с 22 апреля 2021 года является Голуб Максим Геннадиевич.

Прежде учредителем и собственником компании числился Баштаненко Александр Сергеевич. А до него — Загуменный Алексей Анатольевич. Никто из учредителей никакого отношения к здравоохранению не имеет. Нынешний руководитель Голуб (или полный его тезка) до 2018 года был оперуполномоченным криминальной полиции по Днепропетровской области.

Сайта у компании «Смарт тест» с более подробной информацией о деятельности и ее руководстве нет. А вот про Александра Баштаненко в открытых источниках информации больше. Он является руководителем нескольких компаний: «Ресурс Сталь», «Статус лтд», «Энергоинвест», «Зеленый путь», «Трейд Сервис Украина», «Укратомэнергобуд». Последняя компания в начале 2021 года выиграла тендер на строительство моста в Херсоне с бюджетом более 1 млрд гривен. Важно, что «Укратомэнергобуд» была единственным участником тендера, причем дважды.

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Строительства моста в Херсоне — скандальная история, которая тянется с 2012 года. Тогда выделенные из бюджета деньги пропали, расследование ничем не закончилось, в 2017 году провели новый тендер. Его снова выиграла компания «Укратомэнергобуд», но со сметой в два раза ниже сегодняшней.

Тогда местный активист Алексей Игошин писал в соцсетях: «С 2008 года она ("Укратомэнергобуд". — Ред.) забрала практически все тендера в системе «Энергоатома» на общую сумму более 1,4 млрд грн. И закончила все договора судами и скандалами. При этом практически все работы были отданы на выполнение субподрядчикам, с которыми "Укратомэнергобуд" также не рассчитался до сих пор».

То есть фактически на украинской границе под предлогом борьбы с коронавирусом идет банальный сбор денег со всех приезжающих. Причем эти легкие деньги контролируются маленькой фирмой, которая зарегистрирована в многоквартирном доме в Николаеве.