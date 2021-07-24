Украинские военные готовятся к войне в Донбассе в ста пятидесяти километрах от того места, где войска Первого украинского фронта 77 лет назад разгромили дивизию СС «Галичина»

«Три меча» на четверых

Свыше 1,2 тысячи военнослужащих и 200 боевых машин из США, Украины, Литвы и Польши принимают участие в многонациональных тактических учениях «Три Меча — 2021». Они стартовали в понедельник, 19 июля, на Яворовском полигоне под Львовом, который с осени 2014 года фактически превращён в американскую военную базу.

Кстати, временный руководитель посольства США в Киеве Джордж Кент очень хорошо знает не только современное состояние, но и историю этого объекта.

Так, на 4-й Международной конференции по вопросам реформ на Украине, которая состоялась 7-8 июля в Вильнюсе, американский дипломат напомнил, что этот полигон использовался ещё армией Австро-Венгрии в XIX веке. По словам Кента, ныне там под руководством военных США и других стран НАТО «украинские войска готовятся к современной войне, которая идёт на Донбассе и будет происходить в будущем». На Украине начались очередные международные военные учения © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Учения «Три Меча» впервые проводятся на Украине. Они являются продолжением партнёрской программы международного военного сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной», — отметили в Генштабе Украины.

Украинские военные принимают участие в учениях в составе Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского (LITPOLUKRBRIG). Украину также представляет подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Эта бригада принимала активное участие в войне на Донбассе — в боях за Луганский и Донецкий аэропорты, а также у города Счастье.

Как сообщил Генштаб Украины, «в учениях принимают участие аффилированные подразделения, имеющие высокие потенциальные возможности, прочные и взаимозаменяемые воинские соединения, которые при необходимости способны совместно удерживать и уничтожить потенциального противника».

Главной целью является оценка возможностей объединенных подразделений в операциях под руководством командования LITPOLUKRBRIG.

В ходе учений, которые продлятся до 30 июля, «состоятся несколько уникальных тренировок, направленных на отработку совместных задач по обороне территории от внешнего агрессора». Однако фактически речь идёт о наступательных операциях. Украина и Польша формируют новую «Речь Посполитую», но это не поможет — Охрименко © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Так, 23 июля Генштаб Украины сообщил, что подразделения LITPOLUKRBRIG отработали «элементы зачистки и освобождения жилых домов в городе». По сценарию учений украинское подразделение попало в засаду. На помощь ему пришел 3-й Замойский батальон 21-й бригады Вооруженных сил Республики Польша.

«Совместными усилиями воины двух стран выполнили поставленную перед ними боевую задачу», — отмечают в Генштабе.

Напомним, в конце января 2021 года в ходе польских штабных учений «Зима-20» оказалось, что на пятый день виртуального конфликта с «противником с Востока» его войска были бы на линии Вислы, Варшава оказалась бы в окружении, ВВС и ВМС Польши — фактически уничтожены, а все стратегические порты — заблокированы.

Стоит отметить, что учения «Три меча» проходят на территории построенного американскими специалистами учебного городка «Бой в населённом пункте». В его составе есть не только макеты жилых домов, но и промышленные здания, напоминающие индустриальные зоны Донбасса, и даже макет храма с православным крестом, совершенно нехарактерным для Львовщины.

Хотя основным подразделением, задействованным на нынешних учениях, является Литовско-польско-украинская бригада, руководят ними американские офицеры. Кстати, в начале июля, когда учения только были анонсированы, в украинских соцсетях шутили — мол, участников четыре, а мечей всего три.

Но на самом деле никакого нарушения логики нет, поскольку Литва, Польша и Украина являются лишь орудием в руках американских «меченосцев».

Празднование разгрома дивизии СС «Галичина»

В другом конце Львовской области, неподалёку от города Броды (в 150 км от Яворова), 25 июля также состоятся мероприятия с военным уклоном. Они будут посвящены 77-й годовщине боёв дивизии СС «Галичина» с войсками Первого Украинского фронта, вследствие которых нацистское подразделение практически прекратило существование. К конкурсу рисунков в честь дивизии СС «Галичина» причастна замминистра образования Украины © Львовская ОГА / Львовская ОГА / Перейти в фотобанк

Официально речь идёт о «почтении памяти украинских воинов дивизии «Галичина» и воинов других национальностей, погибших в июле 1944 года под Бродами», как указано на Facebook-странице организаторов мероприятия.

Однако на самом деле речь идёт о героизации эсэсовцев, поскольку панихиды и возложение венков запланированы только на братских могилах военнослужащих дивизии СС «Галичина» в сёлах Червоное и Подгорцы. А главное мероприятие пройдёт возле мемориала воинов этой дивизии на горе Жбыр возле села Ясенов.

Там запланировано театрализованное действо с участием десятков людей в эсесовских мундирах, организатором которого будут военные реконструкторы из Львова. Специально к этому дню они восстановили немецкую пушку времён Второй мировой, и похвастались в соцсетях, что она «вернётся на место боёв впервые за 77 лет».

Возле памятника также состоится концерт, где будут исполнены баллада о дивизии «Галичина», песни «Шла дивизия» и «С золотым львом на рукаве» (центральной фигурой шеврона этой дивизии был лев).

Как была создана дивизия СС «Галичина» © regnum.ru

Несмотря на то, что решением Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией (это касается и войск СС), а согласно закону Украины символика нацистского режима является запрещённой, никакого противодействия властей акции героизации эсэсовцев не встречают. Более того, в них принимают участие действующие военнослужащие.

Так, 13 июня 2021 года в Михайловском соборе в Киеве прошла торжественная церемония прощания с умершим на 94-м году жизни Орестом Васкулом, бывшим военнослужащим дивизии СС «Галичина». В церемонии приняли непосредственное участие военнослужащие Отдельного президентского полка имени Богдана Хмельницкого.

Произойдёт ли нечто подобное 25 июля под Бродами, пока неизвестно. Однако в апреле этого года глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Максим Козицкий заявлял, что «история воинов дивизии «Галичина» является частью истории Украины и историей борьбы за независимость.

Медицина и политика неразрывны

Правда, на уходящей неделе губернатор Львовщины был озабочен другими проблемами. Он осмотрел палату в хирургическом отделении Львовской областной детской клинической больницы «ОХМАТДЕТ», которая была отремонтирована за личные средства Максима Козицкого и… получила его имя. Как русский Львов стал русофобским и что с ним будет © real-estate.lviv.ua / real-estate.lviv.ua / Перейти в фотобанк

Как сообщила пресс-служба Львовской ОГА, спонсорская палата — это распространенное явление в иностранных больницах, где за средства благотворителей ремонтируют новые палаты и называют их именем спонсора.

В пресс-службе отметили, что палата рассчитана на четырёх пациентов, в ней есть новые многофункциональные кровати, кондиционер, шкаф и полки для вещей, холодильник, телевизор, умывальник и зеркало.

По словам заместителя директора больницы по хирургической работе Богдана Малёваного, вскоре здесь появится новое оборудование — оксигенаторы и инфузоматы. На стадии завершения ремонта находится ещё одна именная палата, а первым спонсором-благодетелем больницы стала депутат Львовского областного совета и член Попечительского совета «ОХМАТДЕТА» Татьяна Бей.

А вот депутаты Черновицкого областного совета, наоборот, пытаются улучшить личное благосостояние за счёт бюджета учреждений здравоохранения. Так, депутат от партии «Слуга народа» Любовь Годнюк стала заместителем директора Черновицкого областного перинатального центра, а депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Болтунов назначен на должность заместителя директора Черновицкой областной детской клинической больницы. Об этом 20 июля сообщил председатель Черновицкого облсовета Алексей Бойко.

«Это действительно так. Их назначает не председатель областного совета, а непосредственные руководители этих учреждений. Насколько я помню, Болтунов около 4-х месяцев почти заместитель, а Годнюк недавно», — сообщил Бойко в эфире одного из местных телеканалов. Советский Монумент славы во Львове стал частью «Территории террора» © Facebook

На вопрос, почему назначили именно этих людей, председатель облсовета ответил: «Надо спрашивать у руководителей, которые их назначают. В принципе, я неплохо знаю этих людей как нормальных, правильных организаторов. Я думаю, что они способны организовать ту работу, которая им поручена».

При этом оба депутата раньше не работали в сфере медицины и не имеют соответствующего образования. В частности, Годнюк была теле- и радиожурналисткой, ранее она возглавляла Черновицкую областную государственную телерадиокомпанию, а до недавнего времени — телеканал «Город ТВ». Болтунов — юрист по образованию, раньше работал в сфере торговли.

Из Черновицкой области можно попасть в Молдавию… через пещеру

В селе Подворное Черновицкой области, наконец, раскопали вход в известную карстовую пещеру «Золушка», которая тянется на 91 километр под землями Украины и Молдавии.

Хотя основная часть пещеры находится именно под территорией Украины, до сих пор в неё был известен только один вход — возле села Крива в Молдавии. Украинские спелеологи несколько десятков лет работали над тем, чтобы получить свой вход в этот уникальный природный объект.

Нацисты против ученых: «еврейский заговор» в украинской археологии © РИА Новости, Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк

До середины ХХ века пещера была затоплена водой, но когда она спала, перед украинскими и молдавскими учеными-спелеологами открылось настоящее подземное царство. Залы и галереи покрывает слой глины и гипса, здесь есть оттенки красного, белого, черного, зеленого, голубого.

В пещере обнаружили более 60 озер. Им, как и залам пещеры, дали оригинальные названия — озеро Наутилус, озеро Динозавров, зал Золушки, зал Ученых и тому подобное. На некоторых маршрутах установлены необычные фигуры из пещерной глины, есть и статуя самой Золушки.

Попасть в пещеру можно только под наблюдением специалистов и с согласия пограничников, а следование по маршруту занимает 14-15 часов. Хотя между входами в пещеру с украинской и молдавской стороны всего несколько километров, пока никто границу между двумя странами по этому маршруту не пересекал. По крайней мере, официально.