Американо-немецкое заявление, посвящённое договорённостям относительно «Северного потока - 2», фактически является перечнем обязательств Германии

МИД ФРГ опубликовал заявление относительно сделки с США по «Северному потоку — 2»

Хотя в ходе визита канцлера Германии в Вашингтон в конце прошлой недели Ангела Меркель и Джо Байден признали наличие разногласий между ФРГ и США по поводу газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), соглашение между двумя странами относительно этого проекта всё же было достигнуто. Во второй половине дня 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что договорённость с Германией по проекту обнародуют в ближайшие часы. «Знать, Германия сильна»: Лавров жестко ответил США и ФРГ по «Северному потоку 2» © ТАСС/POOL / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

И действительно, вскоре на сайте МИД ФРГ появился документ, озаглавленный «Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей». Несмотря на немецкий язык заявления, создаётся стойкое впечатление, что оно полностью написано в Вашингтоне. Документ фактически является перечнем обязательств Германии и выдержан в привычном для Госдепартамента США духе — постоянных угроз санкциями в адрес России. Видимо, это является платой Берлина за обещание Вашингтона отказаться от противодействия достройке и запуску в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Итак, что обязалась сделать Германия? Во-первых, работать вместе с США в рамках недавно созданного диалога на высоком уровне, чтобы гарантировать, что «Соединённые Штаты и ЕС имеют соответствующие инструменты и механизмы, чтобы реагировать на российскую агрессию и деструктивную деятельность РФ, в том числе на российские попытки использовать энергию как оружие».

«Если Россия попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призывать Европейский Союз к принятию эффективных мер, включая санкции, чтобы ограничить российский потенциал для экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ, или принять эффективные меры в других экономически важных сферах», — сказано в документе. То есть речь уже не просто о «выключателе» на СП-2, а о попытках ограничить экспорт всех российских энергоносителей, причём не только в Германию, но и в ЕС в целом.

Во-вторых, Германия обязалась использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину на срок до десяти лет, и назначить для этой цели специального представителя. Отмечается, что переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года.

«Соединённые Штаты полны решимости полностью поддержать эти усилия», — подчёркивается в заявлении.

В-третьих, Германия приняла на себя обязательство создать «Зелёный фонд» для Украины и управлять им с целью содействия энергетической реформе, энергоэффективности и энергобезопасности Украины. Хотя в заявлении сказано, что Германия и США будут поддерживать инвестиции в «Зелёный фонд» на сумму не менее 1 миллиарда долларов США, в том числе от третьих сторон, таких как частный сектор, однако конкретные финансовые обязательства взяла на себя только немецкая сторона. Германия сразу вложит в фонд не менее 175 миллионов долларов в качестве гранта и будет работать над увеличением своих взносов в ближайшие годы, сказано в заявлении. Меркель обсудила с Путиным «Северный поток-2» и Минские соглашения © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также поддержки поэтапного отказа от угля. Это также включает назначение специального посланника со специально выделенными фондами на сумму 70 миллионов долларов. Германия также готова запустить пакет мер устойчивости для Украины, который поддержит энергетическую безопасность этой страны. Они включают в себя усилия по обеспечению и повышению возможностей для реверса газа «с целью полной защиты Украины от потенциальных будущих попыток России сократить поставки газа в страну».

Пресловутый «Третий энергопакет»

Но едва ли не самое главное обязательство Германии — придерживаться положений «Третьего энергопакета» Евросоюза в разрезе СП-2. «Германия подчёркивает, что будет соблюдать как букву, так и дух "Третьего энергетического пакета" в отношении "Северного потока — 2", находящегося под юрисдикцией ФРГ, чтобы обеспечить разделение и доступ третьих сторон», — отмечается в документе. Байден и Меркель обсудили «Северный поток – 2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Алексей Витвицкий

«Третий энергопакет» ЕС предусматривает, во-первых, обязательное отделение производственных активов энергетических компаний от транспортных и передачу транспортной инфраструктуры независимым операторам, а во-вторых — резервирование до половины мощностей трубопроводов для перекачки энергоресурсов независимых компаний. В применении к СП-2 это может привести к тому, что одна из веток газопровода останется пустой.

И это не какая-то гипотетическая угроза. 15 июля 2021 года Суд ЕС окончательно ограничил использование «Газпромом» немецкого газопровода OPAL — сухопутного продолжения «Северного потока — 1». До 2016 года «Газпром», согласно требованиям «Третьего энергопакета», имел право использовать OPAL только на 50%. В 2016 году Европейская комиссия разрешила российскому концерну использовать OPAL на 80-90% в долгосрочной перспективе, а при определённых условиях, в случае краткосрочной необходимости, — на все 100%.

Однако в сентябре 2019 года Суд ЕС по иску польского нефтегазового концерна PGNiG отменил это решение Еврокомиссии, сочтя его принятым «в нарушение основного принципа солидарности в энергетическом секторе». В декабре того же года Германия подала апелляцию на это решение суда, которая была окончательно отклонена на прошлой неделе. «Законность любого действия институтов ЕС, подпадающих под сферу его энергетической политики, должна оцениваться в свете принципа энергетической солидарности», — постановил Суд ЕС.

Лидеры России и Германии ждут скорого завершения строительства СП-2

Вечером 21 июля по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы Кремля, лидеры двух стран удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток — 2».

Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза. Ангела Меркель, в свою очередь, проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. В качестве отдельной темы Путин и Меркель затронули возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.

При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису, в том числе в контексте итогов встречи Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 12 июля, президент России обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон «О коренных народах Украины». Была также подчёркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями Минских соглашений по Донбассу. Кстати, обязательство Германии «активизировать свои усилия в рамках "нормандского формата", чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений» также записано в упомянутом выше немецко-американском заявлении. «Вашингтон и Берлин бессильны против России»: Охрименко оценил сделку США и ФРГ по «Северному потоку – 2» © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

США продолжают угрожать проекту санкциями

Поскольку текст договорённостей ФРГ и США до сих пор не опубликован, об американских обещаниях можно судить только на основе публикаций ряда СМИ — агентств Reuters и Bloomberg, газеты Wall Street Journal и интернет-издания Politico. Они, ссылаясь на неназванных чиновников и дипломатов, сообщили, что США пообещали не вводить санкции против компании — оператора СП-2 (Nord Stream 2 AG) и её руководства — но при этом оставили за собой право вводить точечные санкции против участников проекта.

Это подтвердили и в американском внешнеполитическом ведомстве. 21 июля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в августе Госдеп в докладе Конгрессу предложит санкционную активность относительно юридических лиц в контексте противодействия «Северному потоку — 2». При этом США не станут предвосхищать свои ограничительные меры в рамках противодействия проекту, подчеркнул представитель Госдепа. «Мы выбрали не давать России дорожную карту, в том смысле, чтобы они не поняли, как уклониться от наших намерений», — сказал он.

Кроме того, дипломат отметил, что США учитывали озабоченности и мнения Украины и Польши касательно возможных последствий запуска «Северного потока — 2». «В рамках этого процесса мы и наши германские партнёры проводили тесные консультации с Украиной и Польшей, а также с другими странами, на которых может отразиться данный проект», — сказал он.

Реакция Украины далека от адекватности

Накануне американское издание Politico со ссылкой на четыре источника, близких к переговорам США и Германии по «Северному потоку — 2», сообщило, что администрация президента США Джо Байдена настойчиво попросила киевские власти молчать о своём несогласии с договорённостями Вашингтона и Берлина. Офис Зеленского ответил на требования США молчать по «Северному потоку – 2» © REUTERS, Gleb Garanich

Несмотря на это, вечером 21 июля главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау выступили с совместным заявлением о том, что Киев и Варшава вместе со своими союзниками и партнёрами будут работать над противодействием запуску «Северного потока — 2». По их мнению, перечисленные в американо-немецком документе меры не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создаёт газопровод. «Мы призываем США и Германию адекватно отнестись к кризису в сфере безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия», — говорится в заявлении.

Кроме того, МИД Украины инициировал официальные консультации с ЕС и Германией по поводу СП-2, который, по мнению Киева, «угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС». Как сообщил Кулеба ближе к полуночи 21 июля, соответствующие ноты отправлены в Брюссель и Берлин. Почему с этим нельзя было подождать до утра, министр не уточнил.