Несмешной анекдот. Как раввин Хазин создавал нацистский батальон «Азов»

История об израильском раввине в кипе, оказавшемся бойцом в ультраправом добровольческом батальоне, которым командовал откровенный антисемит Билецкий, — это не забавный анекдот, а история о том, как благими пожеланиями выстилается дорога в ад

Интрига для Зеленского? Зачем Порошенко «вернулся» в тему церкви © eurosolidarity.org Филарет (Денисенко) вручил награды участникам боев в Мариуполе 7-летней давности, среди которых, наряду с бывшими заместителями командира «Азова» Игорем Мосийчуком и Олегом Однороженко, бывшими ротными «Азова» Игорем Криворучко и Владимиром Шпарой, оказался некий раввин Натан Хазин, представленный в тексте на сайте Киевского патриархата как «участник Революции Достоинства, командир "Еврейской сотни" (вместе с которой вступил в добровольческий батальон "Азов")».

Чуть позже, 7 июля, поздравления в адрес Хазина опубликовал на своей странице в Facebook известный радикал Мосийчук: «Сегодня день рождения у нашего друга и соратника по оружию Натана Хазина! Раввин, комбатант, интеллектуал и просто хороший человек. Мы познакомились бурной весной 2014-го, и с тех пор Натан не покладая оружия и рук боролся и защищал Украину от агрессора!» К этим поздравлениям присоединился в комментариях к посту со словами «Долгие и благие лета!» и Игорь Криворучко.

Раввин в ермолке и с нашивками со звездой Давида в друзьях у вождей организации, которую большинство украинских экспертов (таких как Вячеслав Лихачев или Антон Шеховцов) прямо называют неонацистской?

А то, что «Азов» — откровенно неонацистская организация, видно на примере высказываний (хотя и более ранних) его командира Андрея Билецкого, который, будучи вождем «Патриота Украины», писал в 2007 году в программной статье «Украинский расовый социал-национализм — идеология организации "Патриот Украины"»: «Историческая миссия нашей нации в это переломное столетие — возглавить и повести за собой Белые Народы всего мира в последний крестовый поход за свое существование. Поход против возглавляемого семитами недочеловечества».

И ведь это еще не все. Оказывается, в 2014-м Хазин и был одним из создателей «Азова».

«После Бердянска мы поехали в Мариуполь, — рассказывал 9 декабря 2014 года в совместном интервью с Хазиным украинскому изданию "Факты" Ярослав Гончар, в мае—июне 2014 года заместитель командира "Азова". — К тому времени я уже придумал название нашему батальону — "Азов". Советник Авакова Антон Геращенко, узнав о наших бердянских подвигах, прислал нам подмогу — пятьдесят отвязных парней из "Патриота Украины", в наколках и свастике. Но голодных и без оружия. Один автомат на 30 человек! Мы с ними делились и боеприпасами, и едой».

В свою очередь, Хазин рассказал журналистам ряд деталей: «У меня даже есть фото, где я, запасливый еврейский мальчик, кормлю с руки бритоголового дядьку. При этом все мы считались "Азовом"».

Получается, еще до Билецкого существовал некий добровольческий батальон «Азов», где были Хазин и Гончар, а потом к нему примкнули голодные «отвязные парни в свастиках», которых раввин «кормил с руки». Позже эти «голодные парни» со свастиками и составили костяк «Азова».

Из армии Израиля в «Еврейскую сотню» Майдана

Повсюду «Азов». Взлет и падение империи неонацистов на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Родился Анатолий Хазин в Одессе, в 1993 году юношей репатриировался в Израиль, где, как и обязан любой гражданин еврейского государства, отслужил в армии. Точнее, как рассказывал Хазин (превратившийся в Израиле из Анатолия в Натана) «Фактам», было так: «Сначала я стал раввином (закончив некое учебное заведение, которое он назвал "семинарией". — Авт.), потом… пошел служить. А затем снова стал раввином».

По поводу того, где, когда и кем служил Хазин, есть много расхождений. В интервью журналистам в феврале—марте 2014 года он рассказывал, что прослужил два года, причем в элитном подразделении «Лисицы Самсона» («Шуалей Шемшон») в 84-й мотопехотной бригаде «Гивати». Тут, правда, возникли некоторые неувязки: в конце марта 2014-го израильский портал IzRus сообщил со ссылкой на свои источники, что призван в армию Хазин был в 1996-м и отслужил всего несколько месяцев, и он никак не мог служить в «Лисицах Самсона», ибо эта легендарная часть 1948 года была воссоздана только в 2001-м. Впрочем, и тут возникают вопросы, например, почему репатрианту дали прослужить так недолго, хотя он обязан отдать долг еврейскому государству. Возможно, Хазин получил отсрочку из-за рождения ребенка, о котором он сам рассказывал «Фактам», а уже гораздо позже отслужил по полной два года и даже теоретически мог попасть в те же «Лисицы Самсона», действовавшие в секторе Газа.

«С женой мы развелись. И я уехал из Израиля… Вернулся в Украину и нашел для себя отличнейший бизнес, никем не занятую нишу: сертифицировал продукты питания на кошерность. Со временем я даже стал провайдером украинских продуктов за рубеж. Кроме этого, занимался недвижимостью, — рассказывал Хазин "Фактам". — У меня в Украине появилось очень много деловых партнеров — израильтян. Вот из них-то — сознательных граждан Израиля, живущих в Украине, или просто украинцев с еврейскими корнями — и была создана та самая "Еврейская сотня"».

Подтолкнули к этому Хазина, по его словам, события 26 января 2014 года на киевском Майдане. В интервью «промайданному» телеканалу Espreso, опубликованном 12 февраля 2014 года под громким заголовком «Как живет на Майдане "Еврейская сотня Самообороны"» (фамилия спикера там не названа, но описываемые им многочисленные подробности совпадают с последующими интервью Хазина) он рассказывал об этом так: «Окончательная же уверенность в том, что я именно там, где должен быть, пришла после штурма Украинского дома… 1500 человек пытались захватить здание, где находилось 200 бойцов Внутренних Войск, в основном курсантов, и доберись они до этих ребят — кровь пролилась бы уже с другой стороны. Мы начали переговорный процесс, завершившийся освобождением Украинского дома без единого выстрела и пострадавших».

Об этом же эпизоде Хазин потом рассказывал и «Фактам»: «Был штурм Украинского дома, в котором засели милиционеры. Меня отправили вести с ними переговоры, здраво рассудив, что испуганный еврей при оружии — это большая сила. С Парубием (командиром «Самообороны Майдана». — Авт.) милиционеры не хотели договариваться. А у нас с Лешей Мочановым получилось!»

Что представляла собой руководимая им «Еврейская сотня», не очень понятно. В интервью Espreso Хазин лишь упомянул, что на Майдане «по просьбам людей стал командовать одним из подразделений», а далее — что «в моем подразделении четверо израильтян с боевым опытом», хотя при этом «в моем непосредственном подчинении 30 человек», «десятки бойцов Сопротивления — грузины, азербайджанцы, армяне, русские». Позже, 5 мая 2018 года, в комментарии Украинской редакции «Радио Свобода»* Хазин изложил все так: «Некоторое время мы даже были "крышей" "Автомайдана", то есть той "силовой" структурой, которая помогала "Автомайдану"… Когда ребята-"автомайдановцы" какую-то акцию делали, мы их прикрывали или охраняли. А еще надо понимать, что из этих более 20 (если точно, из 26) ребят "Еврейской сотни" почти половина евреями не были, а с другой стороны, трое-четверо наших были из Израиля: и военные, и гражданские».

В этих цифрах странно то, что точно такие же Хазин называл «Фактам», говоря о сформированном в апреле 2014-го из «автомайдановцев» добровольческом отряде: «Набралась целая колонна машин — двадцать шесть отчаянных ребят, которые потом стали костяком батальона "Азов". Сдружились мы еще на Майдане». При этом в упомянутом комментарии «Радио Свобода» он говорил, что лишь «четверо ребят из "Еврейской сотни" пошли со мной на восток защищать Украину, это было в апреле 2014 года». Видимо, «Еврейская сотня» и состояла всего из четырех человек, тем более на всех ее фотографиях с Майдана фигурирует лишь такое количество бойцов.

По поводу того, чем занималась «Еврейская сотня» на Майдане, Хазин рассказывал, что он лично и его «сотня» руководили там просто-таки всем. «Неожиданно для себя я стал отчасти управлять ходом этого противостояния… Организовал оборону, строительство баррикад… Я служил в израильской армии, имею четкое представление о контртеррористических операциях, сам в них участвовал… Сегодня эти баррикады выглядят так, как они должны выглядеть», — рассказал раввин Espreso 12 февраля 2014 года. В интервью «Радио Свобода» в 2018-м Хазин будет утверждать, что его «сотня» была «крышей» и силовой структурой «Автомайдана», хотя в 2014-м в интервью «Фактам» делал акцент на совсем другую майдановскую организацию: «Мы дружили с девятой "сотней" — "афганцами". Умными, смелыми, опытными ребятами. Двенадцать из них погибли 20 февраля на Майдане. Мы снабжали их рациями, оптикой, теплыми вещами».

Конечно, выглядит это как рассказ барона Мюнхгаузена, но, скорее всего, в этом есть рациональное зерно, пусть и сильно приукрашенное. Вполне возможно, что Хазин с группой знакомых действительно сотрудничал с военизированными структурами Майдана, о чем он не раз упоминал, правда, каждый раз по-разному. «Я с первых дней общаюсь с активистами "Правого сектора"**, УНА-УНСО**», — рассказывал он 12 февраля 2014 года Espreso, когда эти организации были как раз на слуху. В комментарии «Радио Свобода» спустя четыре года он несколько сдвинет акценты в плане организаций: «Мы работали в разведке, работали вместе с ребятами из "Правого сектора", "Самообороны Майдана"». При этом в интервью «Фактам» в конце 2014-го Хазин изложил ситуацию в ином ключе. По его словам, в «Правый сектор» его не приняли: «Не взяли. Простоял два часа в приемной, никто ко мне не вышел. Тогда я плюнул и записался в инфоцентр Майдана. Мы шпионили за "Беркутом", лазили по трубам и крышам, докладывали обстановку активистам, координировали их перемещения, сидели в засадах, ловили "титушек"». По факту это скорее похоже на самодеятельность небольшой группы, пусть и в какой-то связке со структурами Майдана, хотя и не боевыми, а информационными.

«Бердянские подвиги»

«После (победы. — Авт.) Майдана "Еврейская сотня" самораспустилась, — рассказывает далее Хазин в интервью "Фактам". — Два месяца я был членом Антикоррупционного комитета. Мы с "Автомайданом" патрулировали город, когда милиция в Киеве практически бездействовала». А дальше произошло вот что.

В том же материале «Фактов» Ярослав Гончар рассказал о создании добровольческого батальона следующее: «Мы с Натиком… сколотили компанию из 26 человек, загрузили полный багажник оружия и в начале апреля уехали в Бердянск. Там уже… проходили митинги в поддержку ДНР. Договорились с ментами (они не все продажные были), помогла местная "Самооборона". Поймали главного зачинщика, пару раз съездили по ушам и отвели в райотдел. Он признался в сепаратизме, и тогда мы ему сказали: "Хочешь проводить митинги — проводи. Только если появится русский флаг или колорадская ленточка, знай: мы в городе. И море рядом. Бросим тебя туда — будешь вечно бычков кормить". В общем, на пророссийский митинг после этого не пришел никто. Мы погасили заваруху в городе без единого выстрела».

Аналогичная информация поступала позже и от других бойцов той же добровольческой части. Например, в текстовой подводке к материалу на YouTube-канале «Хунта ТВ» от 16 января 2016 года, где излагались детали биографии еще одного бойца «Азова» Анатолия Жука, говорилось: «Участник Майдана, активист "Автомайдана", активист Антикоррупционного бюро. Апрель 2014-го — с группой гражданских защитил г. Бердянск от захвата города сепаратистами, не дал провести ни одного митинга сепаратистов, а также провести незаконный референдум. Группой был перекрыт канал поставки оружия в Бердянск, а также задержаны и переданы СБУ все организаторы пророссийских митингов и референдума. 04.05.2014 — один из создателей полка "Азов". 09.05.2014 — со своей группой первый вступил в бой за освобождение Мариупольского РОВД, захваченного российскими наемниками. В ходе боя был контужен. Далее — разведрота 72-й ОМБР».

В целом прибытие отряда, где состоял Хазин, в Бердянск в апреле 2014-го подтверждается и той информацией, которую в ходе затяжного конфликта с «Гончаром» публиковали в Интернете сторонники Андрея Билецкого: «Чтобы разобраться в этой истории, мы изучили документы. Следствием установлено, что Ярослав Гончар (позывной Радист) в апреле 2014 года во время формирования добровольческого батальона "Азов" в Бердянске прибыл туда вместе с группой из 20 человек. Все они представились активистами "Автомайдана". Но ни командиром, ни заместителем командира ("Азова". — Авт.) он никогда не был, только неформальным лидером той самой двадцатки».

Вопрос в датах. Гончар говорит, что это было «в начале апреля», только хронология событий не очень сходится. Из публикаций бердянских СМИ хорошо известно, что, например, 13 апреля 2014 года у здания городского исполкома традиционно — так продолжалось по воскресеньям с начала марта — прошли митинги Майдана и Антимайдана, которые с трудом разделяла милиция и «Самооборона», хотя до драки все же дошло.

Другое дело, если речь идет про конец месяца. В субботу, 26 апреля 2014 года, в Бердянске прошли сразу две акции «За единую Украину!», первая из которых представляла собой шествие по центральной улице ультрас футбольных клубов «Бердянск» и «Таврия», а вторая — прошедший по всему городу автопробег «Автомайдана» из 86 машин и 12 мотоциклов. На следующий день был объявлен референдум о провозглашении Донецкой и Луганской народных республик, назначенный на 11 мая, началась его подготовка.

А вот митинг сторонников ДНР в Бердянске, который также был намечен на 26 апреля, не состоялся, хотя и планировался. Об ожидавшемся митинге антимайдановцев упоминается в материале местного сайта pro.berdyansk.biz, опубликовавшего 25 апреля видеорепортаж о действиях патруля неких общественных активистов, искавших на улицах сепаратистов, который закончился задержанием автомашины сотрудниками МВД и СБУ. Начинается видеорепортаж так: «Подозрительную машину заблокировали активисты, которые приехали в Бердянск из Киева». Интересно, что от лица активистов интервью давал Ярослав Бондаренко, который присутствует и в репортаже телеканала «112 Украина» от 15 января 2016 года как друг и сослуживец упомянутого выше «азовца» Анатолия Жука.

Так чья же победа и чей же «Азов»?

Как раз примерно в это время в городе появляются «черные человечки» из «Патриота Украины». «3 мая мы приехали в Бердянск. "Самооборона" Бердянска и "Автомайдан" сообщили, что в городе готовится захват административных зданий и нужна помощь», — рассказывал Билецкий 10 октября 2014 года в интервью УНИАН. При этом, по словам Билецкого, именно его бойцы защитили Бердянск: «Непонятно было, на чьей стороне была милиция. Войск в городе почти не было. И нам удалось предотвратить захват сепаратистами города».

Судя по всему, каждая из сторон приписывала лавры от общей победы именно себе. Но главное, ясно время активных действий Хазина со товарищи в Бердянске: это не начало апреля (хотя приехать они могли и тогда), а конец апреля — начало мая 2014 года.

Об этой же встрече рассказывал 22 мая 2020 года в интервью Игорь Мосийчук: «В Бердянске к нам подключилась группа "Автомайдан". В группе "Автомайдана" были представители "Еврейской сотни" в кипах».

«Шестого мая в Мариуполь прилетел на вертолете Ляшко и куда-то увез наших скинхедов из "Азова", — вспоминал Хазин в интервью "Фактам". — Мы вздохнули с облегчением, потому что они были вооруженные, бесконтрольные, без царя в голове». Далее были события 9 мая, связанные со штурмом Мариупольского городского отделения МВД.

«По состоянию на 9 мая ни одного "патриотовца", ни одного "черного человечка" в Мариуполе не было, все вышли на Киев, — вспоминает Мосийчук. — В Мариуполе осталось подразделение, которым командовал Ярослав Гончар, и они как раз и принимали непосредственное участие в событиях, которые были в УВД». Об этом же говорил в упомянутом выше интервью «Украинской правде» Билецкий, сделав при этом выразительную оговорку: «Весь батальон (на тот момент это было чуть больше 60 человек) был выведен в Киев на оформление и обучение. Это было 8 мая, мы добрались сюда глухой ночью, и 9-го рано утром началась бойня в Мариуполе. Ни один человек из батальона на тот момент не присутствовал в Мариуполе. Там были люди, наши знакомые, товарищи из "Автомайдана", но не бойцы батальона. И на следующий день мы получили приказ высадиться в Мариуполе и прикрыть высадку войск на аэродроме. Неделю мы провели, живя на бетонке на мариупольском аэродроме».

То есть членами «Азова» группу «автомайдановцев», в которую входил и раввин Хазин, Билецкий не считал. Хотя странно — и сами те считали себя «азовцами», и журналисты их тоже считали частью «Азова». Скорее всего, в данном случае мы имеем дело с последующим переосмыслением событий, когда одна часть их участников («автомайдановцы» вместе с Хазиным) считают себя частью «Азова», а другая — тот же Билецкий и его окружение — в результате конфликтов или по каким-то другим причинам им в этом отказывает.

В любом случае, участие в создании неонацистского батальона «Азов» раввина Хазина, к тому же еще и награжденного за это раскольником Филаретом, делает всю эту историю насмешкой над здравым смыслом и каким-то совершенно не смешным анекдотом.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

** Организации запрещены Верховным судом РФ.



