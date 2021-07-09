Евросоюз предложил России обсудить возможность присоединения к европейской системе ковид-сертификатов. Пока что об эквивалентности своих цифровых «ковид-паспортов» ЕС договорился только со Швейцарией

ООН призывает создать глобальный план вакцинации

С инициативой плана всеобщей вакцинации 8 июля выступил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. «Эта потеря непосредственно знакома многим из нас, многие чувствуют эту боль, — заявил Гутерриш. — Мы оплакиваем матерей и отцов, которые наставляли нас, сыновей и дочерей, которые нас вдохновляли, бабушек и дедушек, которые делились с нами мудростью, коллег и друзей, которые разнообразили нашу жизнь». Сотни человек заболели коронавирусом после вакцинации в Швейцарии © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Гутерриш подчеркнул, что до конца пандемии еще далеко: половина жертв умерла в текущем году, а вакцинация хоть и дает надежду, но продвигается слишком медленно. К тому же, чем шире распространяется вирус, тем быстрее появляются новые и более опасные его варианты.

«Чтобы покрыть недостаточное число вакцинируемых, мы должны инициировать величайший в истории проект в области общественного здравоохранения», — заявил он. Генсек ООН призвал мировых лидеров разработать глобальный план вакцинации, чтобы увеличить производство вакцин как минимум вдвое, и обеспечить их равномерное распространение через платформу COVAX.

Гутерриш пишет, что планирует созвать чрезвычайную рабочую группу из представителей стран-производителей вакцин, Всемирной организации здравоохранения, Альянса GAVI, который борется за равное распределение препаратов, и представителей фармацевтических групп. Вместе они должны начать работу над планом вакцинации. «Пока не все привиты, мы все в опасности», — резюмировал генеральный секретарь ООН.

ВОЗ: новые штаммы коронавируса пока побеждают в гонке с вакцинами

Новые варианты коронавируса пока что побеждают в гонке с вакцинами от COVID-19. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в среду, 7 июля. «Новые варианты в настоящее время побеждают в гонке против вакцин из-за несправедливого производства и распределения препаратов», — сказал Гебрейесус. Он отметил, что это угрожает восстановлению мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По словам директора ВОЗ, резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравенством при распределении вакцин и постоянно мутирующим вирусом. «Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, является морально неоправданной и неэффективной стратегией общественного здравоохранения в борьбе против вируса. Некоторые страны с высоким уровнем привитого населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, как будто пандемия уже закончилась», — подчеркнул Гебрейесус.

Он также заявил, что у него «вызывает отвращение» тот факт, что миллионы медицинских работников по всему миру еще не вакцинированы. «С моральной, эпидемиологической или экономической точки зрения настало время, чтобы мир объединился, чтобы коллективно бороться с этой пандемией», — добавил директор ВОЗ. Накануне Гебрейесус подчёркивал, что, несмотря на достигнутый в борьбе с коронавирусом прогресс, пандемия находится на очень опасной стадии. Единственным выходом из этой ситуации глава ВОЗ назвал справедливое распределение индивидуальных средств защиты, тестов, лекарств и вакцин. Во Франции вакцинация от коронавируса может стать обязательной © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В ЕС готовы обсудить с Россией взаимное признание ковид-сертификатов

Брюссель предложил Москве обсудить возможность присоединения к европейской системе сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом во время брифинга в четверг, 8 июля, заявил посол Европейского Союза в Москве Маркус Эдерер. В Кремле предложение поприветствовали.

«Мы предложили провести такие дискуссии, и если они будут успешными, то будет снижено число проблем, с которыми сталкиваются сейчас путешественники», — сказал Эдерер на брифинге по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС. Однако, по словам дипломата, ещё рано говорить о полной отмене ограничений на передвижения людей между странами. Эдерер также напомнил, что россияне лидировали по количеству поданных и одобренных заявок на шенгенскую визу, и сохранили позиции, несмотря на пандемию коронавируса.

В Кремле приветствовали идею Евросоюза о взаимном признании ковид-сертификатов. «Это заявление посла очень примечательно и очень положительно», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Россия готова обсуждать с Евросоюзом взаимное признание «ковид-паспортов», соответствующее письмо получено, сообщил журналистам помощник главы Минздрава страны Алексей Кузнецов.

Как известно, в Евросоюзе и странах Шенгенской зоны с 1 июля 2021 года начала действовать система ковид-сертификатов, которые выдаются привитым или переболевшим гражданам, а также сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Обладатели таких «санитарных паспортов» освобождаются от обязанности соблюдать карантин при пересечении границы, могут посещать массовые мероприятия.

Европейские страны выдают ковид-сертификаты только гражданам, привитым вакцинами, признанными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), и в некоторых случаях — ВОЗ. Единого механизма признания «ковид-паспортов», выданных в третьих странах, пока не существует. Однако 8 июля Евросоюз и Швейцария договорились об эквивалентности своих цифровых ковид-сертификатов. Лукашенко разрешил иностранцам безвизово въезжать в Белоруссию ради вакцинации © CC0, Pixabay

Хроники вакцинации в России и в мире

По оценкам немецкого Института имени Роберта Коха, для успешной борьбы с распространением «дельта»-варианта коронавируса должны быть полностью вакцинированы не менее 85% жителей Германии в возрасте от 12 до 59 лет, и 90% пожилых людей в возрасте 60 лет и старше. По данным на 6 июля, в Германии полностью вакцинированы от коронавируса 32 361 386 человек, или 38,9% от общей численности населения. В общей сложности минимум одну дозу вакцины получили 46 970 794 человека, или 28,2% населения.

Несмотря на имеющийся в стране большой запас вакцин и активную рекламную кампанию в поддержку вакцинации, количество привитых от коронавируса в США к 4 июля оказалось несколько меньше, чем на то рассчитывал президент страны Джо Байден. Администрация Байдена ставила себе целью добиться, чтобы уровень вакцинированных американцев ко Дню независимости достиг 70%. Однако, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), к этой дате сделали как минимум одну прививку 67% населения США, или 173 миллионов человек. Около 58% жителей Соединенных Штатов считаются полностью вакцинированными.

Объединенные Арабские Эмираты вышли на первое место в мире по темпам вакцинации населения от COVID-19, сообщило 5 июля агентство Bloomberg. По его данным, в ОАЭ было сделано 15,5 миллиона прививок. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны. На втором месте — Сейшельские острова, где вакцинировано 71,7% населения. Израиль, который одним из первых приступил к массовой иммунизации, в рейтинге Bloomberg находится на 9-м месте (59,7% вакцинации). В первой десятке стран также Бахрейн (69,2%), Мальта, Мальдивские острова, Сан-Марино (65,5%), Исландия (61%) и Чили (60%).

Более 1 миллиона жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 741 тысячи полностью закончили цикл вакцинации, сообщила 8 июля пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова. За предыдущий день в северной столице первично привито рекордное количество людей — 21 715. По сообщению пресс-службы мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованному в тот же день, в столице России ежедневно вакцинируется около 100 тысяч человек. 5 июля Собянин оценивал число москвичей, получивших первую дозу вакцины, в 3 миллиона человек. Вакцинация в ГУМе: от желающих привиться нет отбоя © Украина.ру

«Спутник V»: западные учёные «за», но политики — против

В среду, 7 июля, один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов мира — британский журнал Nature — опубликовал статью об эффективности и безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В публикации отмечено, что «Спутник V» применяют почти в 70 странах, однако до сих пор она не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения.

Автор статьи напомнил о публикации в старейшем медицинском журнале мира The Lancet, где было отмечено, что «Спутник V» на 91,6% эффективен для предотвращения заражения коронавирусом, и на сто процентов помогает избегать тяжелого течения болезни. Позже разработчик этой вакцины, Институт Гамалеи обнародовал новые данные, согласно которым эффективность вакцины после введения двух доз составила 97,6%. Несмотря на продолжающуюся критику со стороны зарубежных ученых, препарат одобрили в таких странах, как Южная Корея, Аргентина, Венгрия и Индия, а в ОАЭ её эффективность оценили в 97,8%.

В статье также подчёркивается, что «Спутник V», в отличие от векторных вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, содержит не один, а два аденовируса, что повышает защитные свойства препарата. К тому же после иммунизации российской вакциной ни в одной стране не выявили случаев тромбоза, чего нельзя сказать о двух других вакцинах. В частности, в Аргентине, Бразилии и Сан-Марино не сообщали о каких-либо тяжелых последствиях вакцинации.

Несмотря на это, 8 июля госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал сказать «нет» вакцинам из России и Китая. В эфире телеканала France 2 он заявил, что население республики должно прививаться только теми вакцинами, в которых власти уверены. По его словам, сегодня в Европе одобрено всего четыре препарата для профилактики COVID-19. «Есть такие страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины — российские или китайские. Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», — добавил Бон.

В ответ официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала слова французского дипломата неприемлемыми. «Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией», — написала она в Telegram-канале.