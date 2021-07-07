На днях в Украине официально завершилась история крупнейшего Николаевского судостроительного предприятия - Черноморского судостроительного завода. Предприятие, которое в свое время занималось выпуском наиболее высокотехнологичных кораблей (ракетных крейсеров, авианосцев) уже несколько лет как было признано банкротом и, в конце концов, ликвидировано

У завода не осталось никакого имущества, всё инвентаризировали и распродали, а полученные от реализации средства направили на погашение долгов. В общей сложности кредиторам выплатили 151 миллион 461 тысячу 201 гривну. Была завершена вся хозяйственная и предпринимательская деятельность ЧСЗ, а также все технологические циклы деятельности предприятия-банкрота. Немногочисленные сотрудники предприятия уволены, а его печать уничтожена. Украина потеряла промышленный гигант, с которым мало кто мог сравниться на мировой арене.

История Черноморского судостроительного завода. Основание и расцвет

Завод был открыт 9 октября 1897 под названием «Черноморский механический и котельный завод». За время существования завода построено 1004 корабля различных классов и назначения. ЧСЗ сформирован в 1896-97 гг. как два разных соседних завода — «Наваль» (1897) и Черноморский механический и котельный (1896). При этом именно «Наваль» имел судостроительный профиль, и поэтому годом основания всего ЧСЗ считается 1897. Завод сразу закладывался как главный для Черноморского флота, военного и торгового, однако свою роль он обрёл не сразу. Первый крупный проект — оснащение русских броненосцев «Князь Потёмкин-Таврический» (то самый, который восстал в 1905 г. в Одессе), «Златоуст», «Евстафий», а также крейсера «Кагул». В 1901 году следует начало самостоятельного строительства кораблей: заложена серия эскадренных миноносцев. В 1908 году «Наваль» поглощает соседний Черноморский завод и становится крупнейшим заводом Юга России. Из гигантов — в нищету. Что построили на Украине за минувшие 20 лет

С этого времени начинается крупномасштабное строительство: подводные минные заградители, эсминцы класса «Новик», минные крейсеры. Однако новейшая история судостроения началась на заводе с 1911 года, когда было заложено два линкора дредноутного класса. Это высший пилотаж судостроения и средоточие прогрессивных технологий того времени. Российская империя, как бы ее не обвиняли в отсталой социальной системе, сумела создать высокотехнологическую цепочку всего за 14 лет. К 1915 г. верфь сдала императорскому флоту линкор «Императрица Екатерина Великая», который сражался на фронтах первой мировой войны с немецкими и турецкими суднами.

В 1919 г. завод был национализирован, и дальнейшее его развитие происходило при советской власти. В 20-е-30-е годы он продолжил функционировать под новым «революционным» именем — им. Андре Марти. Сперва там стали строить лёгкие корабли и гражданские суда, затем перешли к более серьёзным проектам — крейсерам, лидерам эсминцев крупносерийному строительству подлодок. В 1938 г. в ходе второй пятилетки заложен линкор «Советская Украина», но из-за начавшейся войны довести проект до конца не вышло. Во время Великой Отечественной войны недостроенные корпуса на плаву, запасы судового металла и квалифицированные кадры были эвакуированы морем, параллельно с эвакуацией Одессы. Отступающие в 1944 году немцы разрушили 95% инфраструктуры, поэтому завод фактически воссоздавали с нуля.

Впрочем, послевоенная технологическая перестройка пошла предприятию на пользу. 50-е — 80-е гг. стали временем наивысшего его расцвета, когда оно стало судостроительным флагманом СССР. В это время завод выпускает военные корабли первого ранга (водоизмещением от 5 тыс. тонн) — фактически весь авианесущий советский флот. Наряду с этим производились крейсера, фрегаты, корветы и прочие боевые единицы. Впрочем, немалый пласт занимали и гражданские суда: ледоколы, буксиры, китобойные базы, сухогрузы, научно-исследовательские, суда для исследования морского дна, танкеры. За данный период были построены больше полутысячи судов, для оснащения торгового, научно-исследовательского и рыболовного флотов СССР. Одним из таких примеров стал «Академик Сергей Королёв».

Что касается военных кораблей, с верфей ЧСЗ спущены тяжёлые авианесущие крейсеры проекта 1143: «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Баку», и «Адмирал Кузнецов». Правда в 90-е годы, доставшиеся РФ боевые корабли, к сожалению, были проданы в Китай, Индию и Южную Корею, поскольку тогдашнее российское руководство не уделяло должное внимание развитию военно-морских сил.

Упадок и деградация времен независимости Украины

Впрочем, не лучше обстояли дела и в связи с объявлением независимости Украины. Разрыв единой технологической цепочки с Россией не дал достроить авианосцы «Ульяновск» и «Варяг». Первый просто был разобран на металлолом, а второй — пополнил ряды флота Китая. С начала 90-х имела место деградация ЧСЗ, как и всего украинского судостроения в целом.

Показательная в данном плане история произошла на другом николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара. В конце 80-х гг. на нем строили крейсер «Украина», который должен был пополнить ряды советского флота, но довести начинание до конца не успели. Во времена независимости украинская власть решила достроить судно, но так и не удосужилась это сделать за 26 лет. Крейсер, готовый к выходу в море, правда, без боевого вооружения так и стоит у причальной стенки завода. Возможностей для его вооружения в Украине за прошедшее время так и не нашли.

В 90-е годы Черноморский судостроительный завод еще держался на плаву за счет выполнения иностранных контрактов. В частности, ряд заказов поступили из Греции и Норвегии, а Россия выкупила несколько траулеров, заложенных в советские времена. В 2003 году правительство Украины исключило завод из списков стратегических предприятий. На его территории разместился грузоперевалочный центр. В 2007 году верфь была продана «Смарт-холдингу», принадлежащему бизнесмену и политику Вадиму Новинскому. В промежутке между этими событиями произошло значительное сокращение персонала: из 40 тыс. сотрудников остались лишь 2 тыс. Свертывание кооперационных связей и партнерских отношений с РФ при Ющенко нанесло серьезный удар по наукоемким отраслям украинской экономики. Некоторые заказы из России поступали, но адекватно запустить производственные мощности можно было лишь при полноценной экономической интеграции в Евразийский Союз. В Николаеве ликвидировали легендарный судостроительный завод © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Постмайданный распил на металл и ликвидация

После 2014 года надежды на это окончательно рухнули, поскольку пришедшее на волне Майдана руководство страны ускорило разрыв с РФ, а европейцев конструирование судов на николаевских заводах не интересовало. Постепенно вся деятельность предприятия свелась к распилу его на металлолом — Новинский продавал продукцию металлургическим заводам своего партнера Рината Ахметова, который экспортировал ее зарубеж. Такая незавидная судьба постигла два уникальных крана, способных поднимать и перемещать 900-тонные конструкции. Таких на территории бывшего СССР больше не было нигде, а теперь они канули в лету, наряду с другим ценным оборудованием.

В 2018 году начата процедура банкротства предприятия, причем его не спасло даже включение в «Укроборонпром» и выполнение государственного заказа на строительство корвета «Владимир Великий», полученного в 2011 г. Имущество завода было распродано, однако вырученных средств не хватило для погашения его долгов. При этом Минобороны получило назад документацию на судно. Украинские военные планируют выкупить корпус корвета, после чего он будет достроен на другом судостроительном заводе Украины с привлечением британцев. В случае отсутствия средств и отказа британской стороны заниматься данным проектом, он рискует повторить судьбу недостроенного ракетного крейсера.

«Сколько сил и вложений нужно, чтобы создать такую отрасль, как судостроение! Нужно построить стапеля и доки, цеха и причалы в том месте, где удобно и возможно. Нужно подготовить тысячи разноплановых специалистов — создать базу для обучения и практики сварщиков и электриков, механиков и специалистов по радиоэлектронике. Нужно создать грандиозную инфраструктуру — подъездные железнодорожные пути, электрические сети, мощности по погрузке и разгрузке, структуры для хранения топлива и всех материалов. В конце концов, нужно иметь высочайшего уровня научно-конструкторские организации для проектирования кораблей, двигателей, создания новых материалов, технологий и всех сопровождающих производств. Создание всего этого требует десятилетий и поколений — рабочих, инженеров, ученых, организаторов производства. А для того, чтобы все это уничтожить, нужно всего лишь назвать себя независимыми. Прощай, город корабелов!», — прокомментировала ситуацию экс-депутат Николаевского облсовета, председатель «Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины» Лариса Шеслер.

ЧСЗ стал одним из тех промышленных гигантов, которые Украина окончательно потеряла. Однако нет сомнений, что он будет далеко не последним в списке болезненных утрат, поскольку деструктивная деятельность властей, обслуживающих интересы американских и европейских «партнеров» не имеет границ. Высокотехнологичные предприятия Западу явно не нужны, ведь он уготовил Украине незавидную роль поставщика аграрного сырья на собственный рынок. Все, что этому мешает, подлежит уничтожению.