Украинцы, вакцинированные самыми распространёнными в стране препаратами – индийским Covishield и китайским CoronaVac, - не могут въехать в Евросоюз

1 июля ЕС расширил список стран, чьи граждане могут свободно въезжать на территорию союза, в частности, в него вошли Армения, Азербайджан и Молдавия, а Украины в нём нет. Каждое государство-член ЕС устанавливает собственные правила пересечения границы, но наличие прививок от COVID-19 как таковое не означает, что человека гарантированно пропустят. Борьба с COVID-19: В ЕС введены «ковид-паспорта», а британские учёные рекомендуют «микс» из двух разных вакцин от коронавируса © AFP, Kenzo TRIBOUILLARD

50 оттенков AstraZeneca

К настоящему моменту Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило всего 4 вакцины: англо-шведскую AstraZeneca (после серии скандалов с побочными эффектами переименована в Vaxzevria, американо-немецкую Pfizer-BioNTech, американские Moderna и Johnson&Johnson.

Первым препаратом от коронавируса, который доставили на Украину, был Covishield — это аналог AstraZeneca, произведённый в Индии, но украинские власти позиционировали её именно как AstraZeneca, хотя оригинал выпускается в Нидерландах, — мол, они различаются лишь названием и больше ничем. Однако между вакцинами есть серьёзная разница — Covishield в отличие от AstraZeneca не сертифицирован в ЕС. Аналогичная ситуация с южнокорейским аналогом британского препарата, который называется AstraZeneca-SKBio.

А ведь большинство украинцев привились именно ими, причём многие и индийским, и южнокорейским одновременно, причём так получилось не по их воле. В феврале в страну доставили 500 тысяч доз Covishield и начали прививать население, а к моменту, когда нужно делать второй укол, партия была исчерпана, и пришлось делать его южнокорейским аналогом оксфордской вакцины AstraZeneca-SKBio, которого завезли гораздо больше (по совокупности поставок в апреле и июне более 1 млн доз). Привившийся CoviShield Комаровский назвал лучшую для Украины вакцину © Facebook, Евгений Комаровский

Как рассказали украинцы, привитые по комбинированной схеме (Covishield + AstraZeneca-SKBio), — а таковых в целом по стране гораздо больше, чем получивших обе дозы южнокорейского препарата, — в туристических агентствах им сказали, что в некоторые страны ЕС им въезд закрыт, например, в Грецию, а вот если бы в сертификате значился только AstraZeneca-SKBio, проблем не было бы.

Однако, как сообщила 1 июля телекомпания ВВС со ссылкой на свои источники, Covishield одобрили 9 европейских государств: Германия, Австрия, Нидерланды, Словения, Испания, Греция, Ирландия, Эстония (входящие в ЕС), а также Исландия и Швейцария.

Китайская СoronaVac не в фаворе у ЕС

Не служит пропуском в Евросоюз и китайская вакцина СoronaVac, которую, как сообщил на форуме «Украина 30. Здоровая Украина» министр здравоохранения страны Виктор Ляшко, применяют в центрах вакцинации всем желающим в порядке живой очереди и при вакцинации организованных коллективов. По количеству получивших обе дозы СoronaVac находится на третьем месте среди трёх одобренных на Украине препаратов (217 274 человека, для сравнения: у лидирующего Covishield — 375 955), а среди получивших только первую дозу — на втором (645 230 человек, у Covishield — 846 113).

Судя по всему, вакцинация СoronaVac будет набирать обороты — как ожидается, в июле на Украину поставят ещё 5,325 млн доз китайского препарата. Это почти втрое больше, чем американской вакцины Moderna, — её в рамках глобального механизма COVAX Украина получит в июле 2 млн доз.

Любопытно, что Кипр освободил от соблюдения карантина и предоставления отрицательного ПЦР-теста прибывающих с Украины вне зависимости от их гражданства, имеющих украинский сертификат о вакцинации либо сделавших по состоянию на 21 мая обе прививки одной из вакцин, утверждённых Европейским агентством по лекарственным средствам, или российским Sputnik V, — CoronaVac в этом списке нет. Путь к вакцине. Венгрия начала прививать украинцев «Спутником V» © AFP, Tibor ILLYES / POOL / MTI

Поднять вопрос о допуске в ЕС всех привитых Covishield и СoronaVac намерен Виктор Ляшко во время визита в Брюссель, запланированного на эту неделю. По его словам, оба препарата одобрены Всемирной организацией здравоохранения (однако до сих пор не одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам), поэтому отказ пускать привитых ими туристов — это нарушение международного права. По оценке главы Минздрава, ЕС откроет доступ для путешественников, которые вакцинированы этими препаратами, в течение месяца.

Тем не менее, государства-члены могут самостоятельно принять решение о расширении сертификата путешественникам, вакцинированным другими препаратами. Пользуясь этим правом, въезд для привитых СoronaVac разрешили Нидерланды, Австрия (нужно привиться в период за 14-270 дней до поездки), Словения, Греция, Испания. И хотя Португалия следует общеевропейскому постановлению и пускает только тех, кто сделал уколы вакцинами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson, руководство острова Мадейра приглашает туристов, привитых в том числе СoronaVac.

Украинцев, которые сделали обе прививки Pfizer, на сегодняшний день насчитывается 257 165 человек, только первую — 583 253. Они изначально с 1 июля могли беспрепятственно въезжать в Европу, однако доступен американо-немецкий препарат избранным — им, по решению Оперативного штаба Министерства здравоохранения страны, прививают депутатов, госслужащих, судей, иностранных дипломатов (поскольку украинских дипломатов прививают в странах пребывания), военнослужащих, ветеранов боевых действий, медиков, работников социальной и образовательной сфер, работников сферы госбезопасности и критической инфраструктуры, лиц старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями.