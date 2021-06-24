С 23 июня Венгрия будет прививать жителей Закарпатья вакциной «Спутник»

«Мы приняли решение привить от коронавируса жителей приграничных с Венгрией регионов. Создание полосы безопасности вдоль границ обезопасит Венгрию.

Прививка предусмотрена жителям Украины, Румынии, Сербии, Хорватии, Словении, Австрии и Словакии. В Украине на вакцинацию могут рассчитывать жители Закарпатья, при этом не важно, венгерский паспорт у жителя Закарпатья или украинский. Все желающие могут прийти на венгерские КПП и сделать прививки там от коронавируса», — сообщает пресс-служба правительства Венгрии.

Еще в январе Венгрия заказала в России 2 миллиона доз «Спутника V». А использование российской вакцины в Украине запрещено: Верховная Рада приняла соответствующий закон еще в январе. Но, видимо, закон не коснется венгерской инициативы. А учитывая отставание Украины по темпам вакцинации от европейских стран, помощь Венгрии будет очень кстати и ускорит процесс иммунизации населения.

В Москве откроют пункты платной вакцинации для иностранных граждан © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Также ранее министерства иностранных дел Украины и Венгрии договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации.

«С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Это первая страна ЕС, с которой есть такое решение», — написал глава МИД Дмитрий Кулеба в соцсетях.

Правда, украинский дипломат не уточнил, касается ли это привитых российской вакциной «Спутник V».