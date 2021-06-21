После переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным президент США Джо Байден говорил о возможном улучшении отношений с Москвой через полгода-год. Однако почти сразу американские власти взялись за подготовку очередных санкций против РФ, а повлиять на ситуацию Байден практически не может

Не прошло и недели после переговоров лидеров двух держав в Женеве, по итогам которого обе стороны подтвердили желание наладить предсказуемые и стабильные отношения, как Белый дом объявил о подготовке новых ограничительных мер против Москвы. «Уедут бедными эмигрантами в Канаду». Хазин рассказал, как Путин и Байден поделили Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20 июня в эфире телеканала CNN заявил:

«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, и мы готовим ещё один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим. Они будут, как только мы разработаем пакеты, которые обеспечат попадание в правильные цели. Когда мы это сделаем, мы введём новые санкции. Всё время мы демонстрировали, что не будем смягчать наши удары, когда речь идёт о реагировании на пагубные действия России».

Во время полёта из Томска в Москву 20 августа 2020 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолёта, и его пришлось госпитализировать в Омске, откуда позже доставили в берлинскую клинику Charite. Немецкая сторона утверждает, что мужчину отравили веществом из группы «Новичок», но анализы, проведённые омскими врачами, показали, что никаких отравляющих веществ в организме нет. Никаких подтверждений, запрошенных Москвой, готовой к совместному расследованию инцидента, Берлин не предоставил.

Через 4 месяца лечения Навальный вернулся в Россию 17 января, где его сразу по прилёту задержали сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России. Симоновский суд Москвы заменил условный срок по делу компании «Ив Роше» на реальный (3,5 года) из-за неоднократного нарушения условий испытательного срока. Наказание оппозиционер отбывает в колонии общего режима во Владимирской области.

«Этот человек знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию.

Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона — его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел», — заявил президент РФ Владимир Путин в Женеве на итоговой пресс-конференции. «Дадут достроить, а потом начнут душить санкциями» — Михеев о реакции США на достройку «Северного потока – 2» © РИА Новости, Александр Натрускин

В ходе интервью на CNN Салливана спросили, почему Белый дом решил отменить санкции против оператора газопровода «Северный поток-2» — швейцарской компании Nord Stream 2 AG — и её исполнительного директора гражданина ФРГ Maттиаса Варнига.

«Суть в том, что, когда президент Байден вступил в должность, «Северный поток — 2» был на 90% завершён. Вопрос к нам заключался в том, будем ли мы преследовать напрямую наших европейских союзников и друзей, используя наши полномочия в плане введения санкций. Тут президент Байден сказал: «Я не готов к этому, что я буду делать, так это продолжать применять каждые 90 дней рестрикции в отношении российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Он делал это и будет делать дальше», — ответил представитель администрации.

Как уточняют источники газеты The Washington Post, высокопоставленные сотрудники Совета национальной безопасности и лично президент США Джо Байден выступили против предложения госсекретаря Энтони Блинкена, его заместителя Венди Шермана и заместителя по политическим вопросам Виктории Нуланд о введении санкций против участников строительства «Северного потока-2» без каких-либо исключений, то есть против Nord Stream 2 AG и Варнига в том числе.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что переговоры Байдена с Путиным не привнесли никаких изменений в политику антироссийских санкций США — «закон требует, чтобы Вашингтон продолжал рассматривать санкции, связанные с применением химического оружия», а время, когда Салливан анонсировал их введение, не имеет значения.

«А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает — полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру. А потом можно будет слово «закон» произносить», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. «Может быть жёстко»: Байден напугал Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich

Дипломат также обратила внимание на тот факт, что в контексте санкций американские чиновники увязывают «Северный поток-2» с Навальным.

«На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели. Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, с Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности», — отметила Захарова.

Не секрет, что американцы хотят наладить поставки своего сжиженного газа в Европу, однако он значительно дороже российского, к тому же нарастить объём поставок из РФ призван «Северный поток-2», поэтому для устранения конкурента Вашингтон и вводит санкции против участников проекта.

Впрочем, внешнюю политику США невозможно рассматривать в отрыве от внутренней. Так было и при предыдущем президенте-республиканце Дональде Трампе, так же происходит и при демократе Байдене. Почему вопреки заявлению американского лидера о том, что через полгода-год возможны позитивные изменения в отношениях России и США, менее чем через неделю, наоборот, поступает информация о расширении санкций, объяснила член комитета Государственной Думы по международным делам Елена Панина.

«О чём это говорит? Вероятно, о начавшейся борьбе различных группировок вокруг интерпретации итогов женевской встречи, за влияние на президента Байдена в ключевых вопросах российско-американских отношений. Пока что мы видим, что вашингтонские «ястребы» стремятся сыграть на опережение, делают шаги, направленные на разрушение той конструктивной атмосферы, которая сформировалась после встречи в Женеве», — сказала Панина. Эксперт рассказал, что потеряет Украина после запуска «Северного потока – 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Как рассказывал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, два основных лица, которые по Конституции отвечают за внешнюю политику, — госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан — представляют противоборствующие кланы в Белом доме, которые стратегически хотят одного и того же, но в тактическом плане они расходятся.

Первый чиновник относится к группе «ястребов», которая по-прежнему рассматривает Украину как важный форпост давления на Россию, а второй — клан клинтонитов, более умеренных, которые были ближе к 42-му американскому президенту Биллу Клинтону, нежели к его супруге Хиллари, возглавлявшей Госдепартамент и баллотировавшейся в президенты в 2016 году. У Байдена собственной позиции нет, он не относится ни к одному из этих крыльев, а просто выступает в роли номинального главы широкой коалиции всех составивших администрацию кланов, которая чем дальше, тем больше трещит по швам.

Такие недружественные шаги Вашингтона происходят на фоне договорённости Путина и Байдена вернуть на места службы послов, отозванных на консультации несколько месяцев назад (глава российской дипмиссии уехал 21 марта, а американской — 22 апреля). О намерении ввести санкции посол РФ в США Анатолий Антонов узнал, когда летел в Нью-Йорк.

«Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита. Печально, что американские коллеги выбирают путь, который не ведёт нас к положительному результату, на который ориентировались президенты. Ещё в Женеве, в отличие от многих моих коллег, я очень аккуратно высказался в отношении итогов саммита, сказал, что я в большей степени верю делам, а не словам. Я сказал, что давайте подождём, как на деле будут действовать наши американские коллеги», — заявил по прилёту дипломат.

О готовящихся Соединёнными Штатами санкциях в Кремле знают, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и просчитывают возможные варианты.

«Дело в том, что некоторые санкции кодифицированы. Их введение уже даже не зависит от воли президента США — часть санкций относится именно к категории кодифицированных, — но именно от главы государства в США зависят нюансировки этих санкций. То есть сами санкции должны быть по закону, но какие именно будут избраны, это зависит от главы государства», — отметил он. Николай Злобин: Путин и Байден вовремя остановились, поэтому Украина и другие темы выпали из дискуссии © РИА Новости, Нина Зотина

Такой принцип действует в случае с санкциями из-за Навального. Поскольку, по версии американских властей, против него применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», первый пакет санкций введён в рамках закона о химическом и биологическом оружии 1991 года — 2 марта.

Согласно американскому законодательству, стране, в отношении которой применены санкции, даётся 3 месяца, чтобы продемонстрировать отказ от применения запрещённого оружия и допуска на свою территорию международных инспекторов. Россия ничего из этого не сделала, потому что, во-первых, отрицает сам факт отравления Навального, во-вторых, разработки в области химоружия Россия прекратила в 1992 году, а в 2017-м уничтожила всё своё химическое оружие (в том числе запасы «Новичка»), что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

Соответственно, теперь Байден должен утвердить второй пакет санкций против РФ по делу Навального. Какими именно будут ограничения, американским политикам придумывать не нужно — варианты прописаны в законе о химическом и биологическом оружии:

1) понижение уровня дипломатических отношений или их полная приостановка;

2) полный запрет экспорта в Россию американских товаров и технологий за исключением продовольствия и сельскохозяйственной продукции,

3) запрет импорта Соединёнными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты;

4) запрет на посадку в США самолётов любой авиакомпании, которая контролируется правительством РФ;

5) блокирование выдачи кредитов России по линии международных финансовых организаций;

6) запрет американским банкам выдавать кредиты России.

Из этого списка президент должен выбрать минимум три пункта.

К слову, администрация Трампа, применяя этот закон в контексте дела о якобы совершённом отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, хотела ввести запрет на полёты «Аэрофлота» в США, но передумала, опасаясь, что зеркальный ответ России нанесёт серьёзный ущерб американским авиакомпаниям. В итоге остановились на ограничении экспорта товаров и технологий, противодействии предоставлению России помощи международными финансовыми институтами (Всемирным банком и МВФ), запрете американским банкам участвовать в предоставлении нерублёвых кредитов правительству РФ.

Тем не менее, российская сторона по-прежнему рассчитывает на имплементацию достигнутых на переговорах в Женеве договорённостей. Песков подчеркнул, что в плане своих санкционных устремлений и санкционной зависимости фактически Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость, а делать выводы о провале саммита на высшем уровне после возможного принятия США тех или иных ограничительных мер в будущем — это очень примитивная позиция.

«Межгосударственные отношения, тем более отношения, проходящие через такой непростой период, и между двумя крупнейшими государствами мира, конечно, гораздо более многогранны, сложны и противоречивы. Поэтому здесь всё-таки нужна более сбалансированная и серьёзная оценка», — подчеркнул представитель Кремля. Дмитрий «Гоблин» Пучков: Байден заставит Украину оставить Донбасс в покое? © Скриншот из видео Украина.ру

Да, после саммита напряжённость в российско-американских отношениях несколько снизилась, но разногласия по ключевым вопросам никуда не делись. Это касается в частности Украины. Издание Politico накануне написало, что в преддверии встречи Путина и Байдена США отказались от идеи выделить $100 млн, возникшей на фоне военных учений российской армии, однако на самом деле всё оказалось иначе.

Джейк Салливан объяснил, что все $275 млн, которые Конгресс выделил на оказание помощи Киеву в этом финансовом году, уже израсходованы «все до последнего пятака», хотя планировалось потратить эту сумму до сентября, поэтому пришлось дополнительно выделить $100 млн.

«Эти резервные средства были созданы, когда десятки тысяч российских войск сосредоточились на границе с Украиной. Когда эти войска отошли назад и не стали идти на Украину, мы оставили этот пакет в резерве на случай, если он понадобится в будущем. Он по-прежнему есть, русские знают, что он есть, украинцы знают, что он есть», — добавил советник Байдена.

Более того, как сообщила Псаки, незадолго до встречи президентов в Женеве Вашингтон выделил Украине помощь в области безопасности, включая оружие, на сумму $150 млн.

Так что никаких иллюзий не было и быть не может, как заявил Путин на пресс-конференции в Швейцарии.