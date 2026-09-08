Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. "Карфаген" будет разрушен? - 08.09.2026 Украина.ру
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Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. "Карфаген" будет разрушен?
Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. "Карфаген" будет разрушен? - 08.09.2026 Украина.ру
Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. "Карфаген" будет разрушен?
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку на фоне скандала с курированием сотрудниками его ведомства мошеннических кол-центров. Об этом в ночь на 8 сентября сообщает украинское издание "Страна.ua".
2026-09-08T01:53
2026-09-08T01:53
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давид арахамия
слуга народа
верховная рада
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Издание "Украинская правда" писало, что вопрос увольнения Кравченко обсуждался на его встрече 7 сентября с Владимиром Зеленским и главой фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде, членом комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давидом Арахамией."Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора", — говорится в сообщении "Страна.ua".Перед этим Кравченко заявлял, что самостоятельно подавать в отставку он не собирается."Это политическое решение. И я принял его осознанно. Я не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовалась как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинениям [в деле "Карфаген"] остаётся неизменной", — написал Кравченко в своём телеграм-канале.Ранее Кравченко, которого не могли найти более 12 часов, наконец прокомментировал коррупционный скандал с "крышеванием" колл-центров - "Я не имею к этому никакого отношения": генпрокурор Кравченко открестился от коррупционного скандала.Подробнее о причинах и следствиях операции "Карфаген" - в материале Никиты Волковича Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офис генпрокурора в Киеве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, украина, киев, кравченко, владимир зеленский, давид арахамия, слуга народа, верховная рада, мошенничество, запад, набу, коррупция, генеральная прокуратура украины, отставка, киевский режим, скандал
Украина.ру, Новости, Украина, Киев, Кравченко, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Слуга народа, Верховная Рада, мошенничество, Запад, НАБУ, коррупция, Генеральная прокуратура Украины, отставка, киевский режим, скандал

Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. "Карфаген" будет разрушен?

01:53 08.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИз прокуроров в...?
Из прокуроров в...? - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку на фоне скандала с курированием сотрудниками его ведомства мошеннических кол-центров. Об этом в ночь на 8 сентября сообщает украинское издание "Страна.ua".
Издание "Украинская правда" писало, что вопрос увольнения Кравченко обсуждался на его встрече 7 сентября с Владимиром Зеленским и главой фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде, членом комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давидом Арахамией.
"Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора", — говорится в сообщении "Страна.ua".
Перед этим Кравченко заявлял, что самостоятельно подавать в отставку он не собирается.
"Это политическое решение. И я принял его осознанно. Я не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовалась как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинениям [в деле "Карфаген"] остаётся неизменной", — написал Кравченко в своём телеграм-канале.
Ранее Кравченко, которого не могли найти более 12 часов, наконец прокомментировал коррупционный скандал с "крышеванием" колл-центров - "Я не имею к этому никакого отношения": генпрокурор Кравченко открестился от коррупционного скандала.
Подробнее о причинах и следствиях операции "Карфаген" - в материале Никиты Волковича Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офис генпрокурора в Киеве.
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