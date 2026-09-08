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Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. "Карфаген" будет разрушен?

Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. "Карфаген" будет разрушен? - 08.09.2026 Украина.ру

Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. "Карфаген" будет разрушен?

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку на фоне скандала с курированием сотрудниками его ведомства мошеннических кол-центров. Об этом в ночь на 8 сентября сообщает украинское издание "Страна.ua".

2026-09-08T01:53

2026-09-08T01:53

2026-09-08T01:53

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верховная рада

мошенничество

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Издание "Украинская правда" писало, что вопрос увольнения Кравченко обсуждался на его встрече 7 сентября с Владимиром Зеленским и главой фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде, членом комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давидом Арахамией."Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора", — говорится в сообщении "Страна.ua".Перед этим Кравченко заявлял, что самостоятельно подавать в отставку он не собирается."Это политическое решение. И я принял его осознанно. Я не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовалась как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинениям [в деле "Карфаген"] остаётся неизменной", — написал Кравченко в своём телеграм-канале.Ранее Кравченко, которого не могли найти более 12 часов, наконец прокомментировал коррупционный скандал с "крышеванием" колл-центров - "Я не имею к этому никакого отношения": генпрокурор Кравченко открестился от коррупционного скандала.Подробнее о причинах и следствиях операции "Карфаген" - в материале Никиты Волковича Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офис генпрокурора в Киеве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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