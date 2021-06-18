Рекордные дожди в Крыму не только помогли отчасти решить проблему с водой, но и снова поставили вопрос о чиновниках на местах. Россия вкладывает в Крым значительные средства, но кризис кадров даёт о себе знать

В пятницу, 18 июня, жемчужина Южного берега Крыма Ялта оказалась под водой. Это не море вышло из берегов, и не цунами накрыло волной город-курорт. Причиной затопления Ялты стали ливни.

Видео из города впечатляют. На одном из них мутный поток почти доверху наполняет подземный переход. На другом видно, как машины вынуждены преодолевать водные преграды.

Есть и видео с водопадами и бурлящими потоками.

В некоторых районах города сообщили о сели.

«Сель на Ломоносова!» — писали во «ВКонтакте» в сообществе «Подслушано Ялта».

Позже стало известно, что Ялта запросила помощи у военных. В МЧС заявили об отсутствии жертв стихии в Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Я обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом, нам выделяют еще военную технику, чтобы курсировали по региону, собирали мокрых людей для перевозки, доставки в пункты обогрева», — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

При этом городские власти могли бы хоть как-то подготовиться к происходящему. Тем более за день до этого «ушёл под воду» другой крымский город — Керчь.

Вплавь посреди Керчи

Утром в четверг, 17 июня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов у себя в Facebook выложил видео, которое мигом стало вирусным. На нём был показан визит Аксёнова в затопленную дождём Керчь.

«Вы технически считаете, что мы сделать ничего не можем вот сейчас. Вообще ничего не можем?» — допытывался глава Крыма у местных чиновников, когда они вместе проплывали на моторной лодке по улицам города.

«Знать бы, где перекопать дамбу. Её просто нет — такой дамбы, чтобы сбросить всё», — оправдывался перед главой республики один из чиновников.

Но внимание прессы привлекло не это, а три человека, которые в спецодежде плыли за лодкой. Изначально в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму заявили «Интерфаксу», что пловцы не относятся к ведомству.

«Это не спасатели — ни республиканские, ни федеральной составляющей МЧС. Это гражданские лица <…>, которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео», — пояснили в пресс-службе.

А вот советник главы Крыма Олег Крючков назвал пловцов попавшими в кадр спасателями, которые вынуждены добираться вплавь до ряда объектов.

Позже сам Аксёнов внёс ясность в происходившее.

«В районе больницы и ряда подтопленных зданий и сооружений сотрудники МЧС сопровождают все лодки. Находятся в гидрокостюмах. Включать двигатели из-за риска повредить винт и получить травму невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения, и я, соответственно, этим исключением не был», — пояснил он.

Глава Крыма рассказал, что сотрудники МЧС сопровождали граждан в тех местах, где уровень воды превышал два метра.

«Если кто-то хотел, чтобы я час-полтора ждал гидрокостюма моего размера, то хорошо, в следующий раз буду возить с собой», — добавил Аксёнов.

К тому времени, когда он это говорил, в Восточном Крыму с ночи предыдущего дня выпало почти две месячные нормы осадков — 82 мм. Было подтоплено около 300 домов. Ливни превратили улицы Ялты в бурлящие реки - видео © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации по всему полуострову. В Керчи из берегов вышла река Мелек-Чесме. Было подтоплено более 200 домов и больница, а центр города оказался обесточен.

А уже на следующий день «поплыла» Ялта.

Миллиарды и хаос

Пока по городу несли потоки грязи и воды, ялтинцы вспоминали об умершем в 2020 году главе администрации Ялты Иване Имгрунте и местных чиновниках.

«В ноябре 2019 года Имгрунт заявил, что только на проектирование ливнёвок в Ялте нужно 2 миллиарда рублей. Помнит ли это отвечавший за ЖКХ Оганесян?» — задал вопрос в группе в Facebook «Обращения к главе администрации города Ялты» пользователь Сергей Ливадийский.

В комментариях под вопросом мнения ялтинцев разделились. Одни утверждали, что чиновник занят собственным бизнесом, другие, что ливнёвки от такого мощного дождя не спасут.

Действительно, в 2019 году, только в октябре, бывший тогда врио главы администрации Ялты Иван Имгрунт отмечал, что коммунальные сети города находятся в изношенном состоянии и требуют ремонта или замены.

«Например, только на проектирование ливневых канализаций необходимо более 1 млрд рублей, а на устройство самих ливневых водоотводов требуется еще около 12 млрд рублей. Сейчас мы определяем проектировщиков, готовим техническое задание на проектирование», — отмечал он.

Тогда же его заместитель указал, что проектирование и устройство коммунальных сетей будет проводиться с перспективой на 25 лет вперёд.

Спустя месяц на оперативном совещании Имгрунт заявил, что в Ялте готовятся к ремонту коммунальных сетей. Наследили. В Крыму очередной кадровый скандал © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Главой республики поставлена четкая задача сделать проект реконструкции и капитального ремонта сетей, а там где они отсутствуют — спроектировать и запланировать их строительство», — отметил он.

Прошёл год. И в конце сентября после сильного дождя ялтинцы стали жаловаться на плохую работу ливнёвок.

«Ливнестоки закрыли бордюрным камнем. Но даже там, где ливнесток сделали, как например перед развилкой к Гнёздышку, под бывшей штрафплощадкой, можно удивиться инженерным изыскам, так как ливнёвка сделана с высокого края дороги (полотно положили не по уровню, а под наклоном). Так вот, что же это был за «капремонт»? Ведь еще несколько ливней посильней (этот дождь был не сильным) и дорогу просто смоет к Бане», — цитировали ялтинские СМИ одного из местных жителей.

Положение дел усугубляется хаотичной застройкой Ялты, которая умножает на ноль все попытки ремонта коммунальных сетей.

В начале июня 2021 года живущий в Ялте бывший народный депутат Украины и спикер парламента Новороссии Олег Царёв написал у себя в соцсетях большую заметку, посвящённую происходящему в «жемчужине ЮБК».

«В Большой Ялте не утихают скандалы, связанные со строительством. Стройка в парке в Алуште, в парке в Форосе. Сносят старые особняки. Облик городов и поселков уродуют безликие коробки и высотки. Все застраивается хаотично, торопливо. Стирается, словно ластиком, вся уютная и старинная красота Крыма <…> Частым явлением для Ялты стали гаражи, переделанные на скорую руку в дома. Над гаражом достраивают пару этажей из ракушечника — и вот вам и жилой дом. Старые улочки Ялты быстро обретают вид неких фавел Рио-де-Жанейро. С той лишь разницей, что в Рио трущобы можно сооружать из картона, а у нас с поправкой на зиму из ракушечника», — писал Царёв.

Он призывал срочно обратить внимание на происходящее и подчинить Ялту напрямую Москве. Аксёнов: Водой туристов обеспечат не за счёт местных жителей © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Раньше графу Мордвинову на уровне Петербурга после многочисленных совещаний давали разрешение на строительство четвёртого этажа его доходного дома (сегодня гостиница Крым в Графском Проезде). Сейчас вся Ялта утыкана многоэтажками-человейниками, и разрешения на строительство новых многоэтажек продолжают выдаваться», — указывал Царёв.

В то же время он выступал решительно против отъёма силой бывшей государственной земли, выданной в собственность отдельным людям при Украине.

«Я считаю мелким мошенничеством со стороны чиновников и государства, когда через суды и прокуратуру массово забирают обратно у граждан землю, выданную при Украине. Это неправильно. Севастополь так чуть было не довели до взрыва», — подчёркивал он.

Но, несмотря на все действия чиновников (а может и благодаря им), в Ялте продолжают строиться многоэтажки. А это значит, что растёт нагрузка на коммунальные сети, и так неспособные справиться с ливнем.

Ну а крымские чиновники, часть из которых занимает свои места ещё со времён Украины, демонстрируют поразительную неспособность решить проблемы на местах. Чем бьют по федеральному центру, вкладывающему в Крым миллиарды рублей.