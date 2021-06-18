В пятницу, 18 июня, жемчужина Южного берега Крыма Ялта оказалась под водой. Это не море вышло из берегов, и не цунами накрыло волной город-курорт. Причиной затопления Ялты стали ливни.
Видео из города впечатляют. На одном из них мутный поток почти доверху наполняет подземный переход. На другом видно, как машины вынуждены преодолевать водные преграды.
Есть и видео с водопадами и бурлящими потоками.
В некоторых районах города сообщили о сели.
«Сель на Ломоносова!» — писали во «ВКонтакте» в сообществе «Подслушано Ялта».
Позже стало известно, что Ялта запросила помощи у военных.
«Я обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом, нам выделяют еще военную технику, чтобы курсировали по региону, собирали мокрых людей для перевозки, доставки в пункты обогрева», — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
При этом городские власти могли бы хоть как-то подготовиться к происходящему. Тем более за день до этого «ушёл под воду» другой крымский город — Керчь.
Вплавь посреди Керчи
Утром в четверг, 17 июня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов у себя в Facebook выложил видео, которое мигом стало вирусным. На нём был показан визит Аксёнова в затопленную дождём Керчь.
«Вы технически считаете, что мы сделать ничего не можем вот сейчас. Вообще ничего не можем?» — допытывался глава Крыма у местных чиновников, когда они вместе проплывали на моторной лодке по улицам города.
«Знать бы, где перекопать дамбу. Её просто нет — такой дамбы, чтобы сбросить всё», — оправдывался перед главой республики один из чиновников.
Но внимание прессы привлекло не это, а три человека, которые в спецодежде плыли за лодкой. Изначально в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму заявили «Интерфаксу», что пловцы не относятся к ведомству.
«Это не спасатели — ни республиканские, ни федеральной составляющей МЧС. Это гражданские лица <…>, которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео», — пояснили в пресс-службе.
А вот советник главы Крыма Олег Крючков назвал пловцов попавшими в кадр спасателями, которые вынуждены добираться вплавь до ряда объектов.
Позже сам Аксёнов внёс ясность в происходившее.
«В районе больницы и ряда подтопленных зданий и сооружений сотрудники МЧС сопровождают все лодки. Находятся в гидрокостюмах. Включать двигатели из-за риска повредить винт и получить травму невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения, и я, соответственно, этим исключением не был», — пояснил он.
Глава Крыма рассказал, что сотрудники МЧС сопровождали граждан в тех местах, где уровень воды превышал два метра.
«Если кто-то хотел, чтобы я час-полтора ждал гидрокостюма моего размера, то хорошо, в следующий раз буду возить с собой», — добавил Аксёнов.
К тому времени, когда он это говорил, в Восточном Крыму с ночи предыдущего дня выпало почти две месячные нормы осадков — 82 мм. Было подтоплено около 300 домов.
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации по всему полуострову. В Керчи из берегов вышла река Мелек-Чесме. Было подтоплено более 200 домов и больница, а центр города оказался обесточен.
А уже на следующий день «поплыла» Ялта.
Миллиарды и хаос
Пока по городу несли потоки грязи и воды, ялтинцы вспоминали об умершем в 2020 году главе администрации Ялты Иване Имгрунте и местных чиновниках.
«В ноябре 2019 года Имгрунт заявил, что только на проектирование ливнёвок в Ялте нужно 2 миллиарда рублей. Помнит ли это отвечавший за ЖКХ Оганесян?» — задал вопрос в группе в Facebook «Обращения к главе администрации города Ялты» пользователь Сергей Ливадийский.
В комментариях под вопросом мнения ялтинцев разделились. Одни утверждали, что чиновник занят собственным бизнесом, другие, что ливнёвки от такого мощного дождя не спасут.
Действительно, в 2019 году, только в октябре, бывший тогда врио главы администрации Ялты Иван Имгрунт отмечал, что коммунальные сети города находятся в изношенном состоянии и требуют ремонта или замены.
«Например, только на проектирование ливневых канализаций необходимо более 1 млрд рублей, а на устройство самих ливневых водоотводов требуется еще около 12 млрд рублей. Сейчас мы определяем проектировщиков, готовим техническое задание на проектирование», — отмечал он.
Тогда же его заместитель указал, что проектирование и устройство коммунальных сетей будет проводиться с перспективой на 25 лет вперёд.
Спустя месяц на оперативном совещании Имгрунт заявил, что в Ялте готовятся к ремонту коммунальных сетей.
«Главой республики поставлена четкая задача сделать проект реконструкции и капитального ремонта сетей, а там где они отсутствуют — спроектировать и запланировать их строительство», — отметил он.
Прошёл год. И в конце сентября после сильного дождя ялтинцы стали жаловаться на плохую работу ливнёвок.
«Ливнестоки закрыли бордюрным камнем. Но даже там, где ливнесток сделали, как например перед развилкой к Гнёздышку, под бывшей штрафплощадкой, можно удивиться инженерным изыскам, так как ливнёвка сделана с высокого края дороги (полотно положили не по уровню, а под наклоном). Так вот, что же это был за «капремонт»? Ведь еще несколько ливней посильней (этот дождь был не сильным) и дорогу просто смоет к Бане», — цитировали ялтинские СМИ одного из местных жителей.
Положение дел усугубляется хаотичной застройкой Ялты, которая умножает на ноль все попытки ремонта коммунальных сетей.
В начале июня 2021 года живущий в Ялте бывший народный депутат Украины и спикер парламента Новороссии Олег Царёв написал у себя в соцсетях большую заметку, посвящённую происходящему в «жемчужине ЮБК».
«В Большой Ялте не утихают скандалы, связанные со строительством. Стройка в парке в Алуште, в парке в Форосе. Сносят старые особняки. Облик городов и поселков уродуют безликие коробки и высотки. Все застраивается хаотично, торопливо. Стирается, словно ластиком, вся уютная и старинная красота Крыма <…> Частым явлением для Ялты стали гаражи, переделанные на скорую руку в дома. Над гаражом достраивают пару этажей из ракушечника — и вот вам и жилой дом. Старые улочки Ялты быстро обретают вид неких фавел Рио-де-Жанейро. С той лишь разницей, что в Рио трущобы можно сооружать из картона, а у нас с поправкой на зиму из ракушечника», — писал Царёв.
Он призывал срочно обратить внимание на происходящее и подчинить Ялту напрямую Москве.
«Раньше графу Мордвинову на уровне Петербурга после многочисленных совещаний давали разрешение на строительство четвёртого этажа его доходного дома (сегодня гостиница Крым в Графском Проезде). Сейчас вся Ялта утыкана многоэтажками-человейниками, и разрешения на строительство новых многоэтажек продолжают выдаваться», — указывал Царёв.
В то же время он выступал решительно против отъёма силой бывшей государственной земли, выданной в собственность отдельным людям при Украине.
«Я считаю мелким мошенничеством со стороны чиновников и государства, когда через суды и прокуратуру массово забирают обратно у граждан землю, выданную при Украине. Это неправильно. Севастополь так чуть было не довели до взрыва», — подчёркивал он.
Но, несмотря на все действия чиновников (а может и благодаря им), в Ялте продолжают строиться многоэтажки. А это значит, что растёт нагрузка на коммунальные сети, и так неспособные справиться с ливнем.
Ну а крымские чиновники, часть из которых занимает свои места ещё со времён Украины, демонстрируют поразительную неспособность решить проблемы на местах. Чем бьют по федеральному центру, вкладывающему в Крым миллиарды рублей.