Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден впервые встретились в статусе глав государств, чтобы обсудить накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях, обменяться мнениями по вопросам, по которым позиции сторон не совпадают, и попытаться найти сферы взаимных интересов

Переговоры лидеров держав проходили на живописной вилле Ла-Гранж в Женеве. На площадке у парадного подъезда первым президент Швейцарии Ги Пармелен встретил президента РФ Владимира Путина, вскоре подъехал президент США Джо Байден. После протокольной фотосъёмки и рукопожатий политики прошли в зал библиотеки на первом этаже.

Во вступительной речи перед началом переговоров Путин поблагодарил американского коллегу за инициативу о проведении встречи и выразил надежду, что она пройдёт продуктивно, отметив, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне. В ответ Байден заявил, что рассчитывает обсудить сферы потенциального сотрудничества и разногласия между Москвой и Вашингтоном, подчеркнув, что «всегда лучше встречаться лицом к лицу». Байден попал в неловкую ситуацию на встрече в Женеве © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Затем начались переговоры в узком формате: президентов сопровождали главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен, а также переводчики. Согласно протоколу, на эту часть встречи было заложено 1 час 15 минут, но продлилась она дольше — 1 час 43 минуты (началась в 14:36 и закончилась в 16:19 по московскому времени).

После небольшого перерыва переговоры продолжились в расширенном формате. С российской стороны участвовали Лавров, его заместитель Сергей Рябков, посол РФ в США Анатолий Антонов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. В американскую делегацию вошли, помимо Блинкена, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин, посол США в РФ Джон Салливан. Эта часть встречи продлилась 1,5 часа. Как уточнил представитель Белого дома, изначально планировалось, что консультации в расширенном формате будут разделены на две части, но в итоге прошла одна встреча.

Байден покинул место проведения переговоров на президентском автомобиле, который ждал его у входа больше 10 минут, и прежде чем сесть в машину показал журналистам большой палец вверх, улыбнувшись, что многие восприняли как оптимистичный знак. Путин сразу вышел к журналистам на пресс-конференцию, выступление американского лидера назначено на более позднее время. Как рассказал источник телеканала CNN, Байден и члены правительственной делегации США очень внимательно смотрели выступление президента РФ, поскольку американская сторона хотела знать, как Путин «преподносит встречу, а также есть ли что-то конкретное, против чего Байдену нужно будет впоследствии выступить, когда будет его очередь (общаться с журналистами — ред.), возможно, это было одной из причин, почему американская сторона хотела провести свою пресс-конференцию второй».

Что сказал Путин

Украина

«Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. Насчёт вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась «мазком», здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — заявил Путин. Зеленский рассказал, почему его пугает встреча Путина и Байдена © REUTERS, Gleb Garanich

Отвечая на вопрос, не собирается ли Москва брать на себя новые обязательства по урегулированию на Украине, глава государства подчеркнул, что обязательство России перед Украиной только одно — способствовать реализации Минских соглашений, и если украинская сторона готова к этому, Россия пойдёт по этому пути, без всякого сомнения.

Путин напомнил, что в ноябре 2020 года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать Минские соглашения, это не секретный документ, в нём написано, что прежде всего нужно представить предложения по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в Конституцию, а для этого нужно внести изменения в саму Конституцию — там так прописано. По словам президента, в документе также обозначено, что граница между РФ и Украиной по донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов.

«Что предложила Украина? Она предложила первым шагом: вернуть вооружённые силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье: выборы провести через 3 месяца после этих двух шагов. Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Это полностью Минским соглашениям противоречит», — добавил Путин.

Кроме того, глава государства заявил, что претензии к Москве в связи с учениями на границе с Украиной безосновательны, поскольку проводятся на территории РФ, так же, как и США проводят на своей территории многие учения, мы не проводим учений, но Россия же не подтаскивает свою технику и личный состав к государственным границам США, а американцы делают это прямо сейчас, поэтому озабоченности должны быть не у американской стороны по этому поводу, а у российской.

Комментируя место украинской тематики на переговорах президентов России и США, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявил РИА Новости: «Для Байдена эта тема очень неудобна, потому что США на Украине производят действия, которые очень напоминают подготовку к военным действиям и размещению там военной базы, поэтому я думаю, что фиксированный статус-кво — это лучшее, что американцы добились от России. Но слава Богу, что никаких подвижек в сторону ухудшения ситуации не предвидится. Я думаю, что американская сторона в этой связи поработала с украинской стороной, которая делала жёсткие заявления, производила угрожающие действия, пытаясь вынудить их (США — ред.) действовать жёстче с Россией — этого не произошло. Это говорит о том, что США более осторожно начали действовать». «Украина в ужасе»: эксперт объяснил, почему киевский режим не верит Западу © krab_na_galerah

К украинской тематике Путин вернулся, отвечая на вопрос, готова ли Россия отказаться от непредсказуемой политики, чтобы стабилизировать отношения с Западом: «Вот если вы возьмёте ситуацию, связанную с Украиной, с Крымом. От этого всё пляшет, правда? А что стабильного в том, что поддержали государственный переворот на Украине? Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции. Он готов был, по сути, уйти от власти и через месяца 3 объявить новые выборы. Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привёл к известным последствиям — и юго-восток, и Крым затем».

Россия и США — за стабильность и предсказуемость

Путин сообщил, что обсудил с Байденом широкий круг вопросов, в частности стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения Москвы и Вашингтона, сотрудничество в Арктике.

«Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков», — говорится в заявлении президентов РФ и США, опубликованном на сайте Кремля.

По словам директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, договорённости по этой тематике были самым ожидаемым итогом саммита, поскольку именно в этой области был подготовлен задел. Если договорённость будет выполняться, включая консультации между внешнеполитическими и военными ведомствами, а также техническими специалистами, то направление стратегической стабильности получит быстрое развитие, и новое соглашение по контролю над вооружениями, отвечающее современным требованиям, будет готово до окончания президентского срока Байдена, если, конечно, Вашингтон не будет тормозить процесс. Россия и США вступили в полномасштабную гонку вооружений. Чем это грозит? © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Путин сообщил, что стороны договорились о запуске консультаций по кибербезопасности, а вопрос о том, кто, в каком объёме, по поводу чего должен брать на себя обязательства, должен решаться в ходе переговорного процесса.

«Нужно просто отбросить всякие инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах США и РФ. Мы, в принципе, об этом договорились и Россия к этому готова. Нам есть, над чем работать. Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще и для США, в частности, и для России тоже, в таком же объёме», — заявил он.

Путин подчеркнул, что с кибератаками сталкиваются обе страны, приведя в пример атаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline и атаку на систему здравоохранения одного из крупных субъектов РФ. Российский лидер выразил уверенность, что США не заинтересованы в манипуляциях подобного рода.

«Красные линии» между Россией и США

Отвечая на вопрос, обозначили ли президенты друг другу конкретные «красные линии», Путин заявил: «По поводу этих «красных линий» я уже сказал много раз. Это понимание рождается в ходе переговорных процессов по ключевым направлениям взаимодействия. Пугать друг друга бессмысленно. Когда люди встречаются для переговоров, чтобы наладить отношения, так никогда не делается, иначе не нужно встречаться».

Он отметил, что не может понять до деталей, каков внутриполитический расклад сил в США по вопросу антироссийских санкций, поскольку в Штатах есть как противники, так и сторонники развития отношений с Россией, но если Вашингтон введёт ограничительные меры сразу после встречи с Байденом, как произошло после саммита с его предшественником Дональдом Трампом в 2017 году, то это будет означать очередную упущенную возможность для нормализации двусторонних отношений. Санкций не будет. Решение Байдена грозит Украине тяжелыми временами © REUTERS, Gleb Garanich

В ходе переговоров президенты договорились о возвращении в столицы послов Анатолия Антонова и Джона Салливана, отозванных на консультации в конце апреля, однако точных дат их приезда в Москву и Вашингтон пока нет. Кроме того, Путин сообщил, что стороны могут найти определённые компромиссы по обмену заключёнными, работа над этим вопросом поручена МИД РФ и Госдепартаменту. Эту новость с большой радостью восприняли семьи осуждённых к длительным тюремным срокам в США лётчика Константина Ярошенко и бизнесмена Виктора Бута. Во время саммита в Женеве стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний передала в МИД РФ список из 17 граждан США, находящихся под стражей в России, возможно, для дальнейшего обмена, одним из первых кандидатов может стать осуждённый американский студент Тревор Рид. Несколькими днями ранее в США Шира Шейндлин, которая, будучи федеральным судьёй, в 2012 году приговорила Бута к 25 годам заключения, заявила, что этот приговор чрезмерный, но тогда она была вынуждена так поступить, поскольку это минимальное наказание по уголовным статьям, по которым обвинялся россиянин, в рамках действующего американского законодательства. Шейндлин поддержала идею обмена бизнесмена на гражданина США Пола Уилана, отбывающего в российской колонии срок за шпионаж.

Комментируя перспективы торгово-экономического сотрудничества РФ и США, Путин сказал: «Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны, мы же не вводим никаких ограничений. Я думаю, что после введения определённых ограничений в сфере экономики, товарообменов, Соединённые Штаты потеряли не меньше, чем Россия»

Не обошлось на пресс-конференции, конечно, без вопросов о личных взаимоотношениях президентов, вспомнили и о том, как Байден утвердительно ответил на вопрос корреспондента телеканала ABC News, считает ли он своего российского коллегу «убийцей», и о его фразе, что «взглянув в глаза Путину, не увидел души». Байден объяснился за оскорбительное высказывание о Путине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«По поводу резких заявлений. Что могу сказать: все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили. <…> Мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке, но это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза там и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет. Если бы вы меня спросили о том, каков собеседник и партнёр президент Байден, я могу сказать, что он очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно», — ответил Путин.

Он рассказал, что во время разговора американский лидер вспоминал о своей семье и том, о чём мама с ним говорила.

«Это такие важные вещи, они не имеют прямого отношения к делу, но тем не менее всё-таки показывают уровень или качество его моральных ценностей», — добавил президент России.

Подводя итог, Путин сказал, что разговор был прямой, открытый, без всяких лишних дипломатических отклонений от заданных тем, ни с одной, ни с другой стороны не было никакого давления и враждебности, да, по многим позициям оценки Москвы и Вашингтона расходятся, но всё-таки обе стороны продемонстрировали желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций.

Что сказал Байден

Президент США во время общения с журналистами так же отметил, что атмосфера на встрече была хорошей и позитивной, никаких резких действий, никаких угроз, при том, что стороны обозначали моменты, в которых были несогласны друг с другом. По словам Байдена, им с Путиным хватило 3,5 часов переговоров в узком и расширенном форматах, чтобы обсудить все вопросы, поэтому саммит завершился раньше запланированного времени.

«Я ему (Путину — ред.) сказал, что прочитал почти всё, что он написал, речи, с которыми он выступал, я также прочитал пару хороших биографий (о нём — ред.)», — поделился американский лидер. Байден назвал условия для вступления Украины в НАТО © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

При этом Байден ушёл от ответа на вопрос, доверяет ли ему Путин, сказав, что дело не в доверии, а в собственных интересах и верификации.

Президент США рассказал, что все лидеры стран ЕС и НАТО поддержали его перед встречей с президентом России и поблагодарили за организацию этого мероприятия.

Комментируя российско-американские отношения, хозяин Белого дома подчеркнул, что и он, и президент РФ разделяют уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами, отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми.

«Я сказал президенту Путину, что моя повестка не направлена против России или кого-либо другого. Она направлена на американский народ. Борьба с пандемией, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями и защита американского народа. Я сказал ему, наши поколения имеют разницу в 10 лет… в интересы ни вашей, ни нашей страны не входит оказаться в ситуации, которая бы стала новой холодной войной», — заявил Байден.

Он заверил, то без проблем готов вести дела с Россией, пока она действует на основе международного права, в интересах США видеть, что у россиян всё идёт хорошо в экономическом плане, но при этом американский лидер предупредил, что Москва не должна диктовать условия миру.

«Мы провели достаточно много времени в обсуждении киберпространства и кибербезопасности. Я говорил о том, что часть критически важной инфраструктуры должна быть за пределами атак, каких бы то ни было, в том числе кибератак. Я дал ему (Путину — ред.) список из, если я не ошибаюсь, 16 организаций, которые являются в США частью критически важной инфраструктуры», — сообщил Байден, уточнив, что речь идёт о ведомств и предприятий из различных отраслей — от водоснабжения до энергетики.

Президент США с радостью приветствовал достигнутую договорённость о запуске диалога по стратегической стабильности.

«Дипломатическое выражение того, что наши военные эксперты и дипломаты вместе будут работать в механизме, который может привести к контролю над новым и опасным вооружением, которое появляются сейчас, сокращает время реагирования. Это повышает риск случайной войны», — отметил Байден. Эксперт объяснил, почему Путину нет смысла говорить с Байденом о Лукашенко © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Обстоятельно лидеры двух государств обсудили региональные проблемы. Речь шла о ситуации в Сирии, а конкретнее об острой необходимости сохранять и вновь открывать гуманитарные коридоры, чтобы люди, которые голодают, могли получать еду и предметы первой необходимости. Что касается Афганистана, то Байден отметил, что поддержание мира и безопасности в стране во многом связано с президентом РФ, и Путин ответил, что готов оказывать помощь в этом вопросе. Кроме того, американский лидер сообщил, что поделился с коллегой обеспокоенностью о Белоруссии, российский лидер не спорил с тем, что произошло, а сказал, что есть разные взгляды на то, что нужно с этим делать.

Байден поднял на переговорах тему прав человека. Не только в контексте осуждённых в России граждан США Пола Уилана и Тревора Рида, а также задержанного основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд рублей, но и приговорённого к реальному тюремному сроку российского оппозиционера Алексея Навального, возможная смерть которого, как убеждён Байден, имела бы катастрофические для России последствия на мировой арене.

«Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон, он обязан был отмечаться, как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания, сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Пока он находился в больнице, органы власти его не требовали на регистрацию, но как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло, он не явился, проигнорировал требование закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал, я исхожу из того, что сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Сделал то, что хотел, так что о чём тут можно говорить», — объяснил Путин на своей пресс-конференции двумя часами ранее.

По мнению заместителя директора Вашингтонского института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана Уильяма Померанца, Путин получил многое из того, что он запланировал получить, ещё до саммита: это ​​​​​​​и решение американских властей об отмене санкций в отношении строящегося газопровода «Северный поток-2», и отсутствие критики в адрес Москвы за принудительную посадку самолёта Ryanair в Минске, и заявление Байдена об отсутствии конкретного плана вступления Украины в НАТО до искоренения коррупции, что избавило лидеров двух стран от обсуждения этой темы, — поэтому встреча в Женеве была столь непродолжительной. Эксперт рассказал, правда ли Байден заранее проиграл перед встречей с Путиным © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По завершении пресс-конференций президенты, забрав полученные подарки (Путин вручил Байдену письменный набор хохломы «Москва», а Байден Путину — изготовленные компанией Randolph на заказ очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона, символизирующего силу, единство и стойкость, на постаменте из вишнёвого дерева), вылетели домой.

О том, какое значение имел саммит лидеров России и США, Путин объяснил по просьбе канадской журналистке, которой этот вопрос задала её 9-летняя дочь: «А ответить очень просто — надо посмотреть вокруг себя и сказать: «Видишь, как прекрасен этот мир?». И взрослые люди — руководители двух стран, крупнейших ядерных держав — встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надёжным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты. Они будут обсуждать вопросы, связанные со страшным оружием, которое нужно ограничивать и вырабатывать общие правила неприменения, они будут говорить о защите окружающей среды, о том, чтобы реки были чистыми, моря были чистыми, чтобы не было наводнений, не было засухи, для того, чтобы было достаточно в этой связи продовольствия для всех жителей планеты, где бы они ни находились. Они будут говорить о вопросах здравоохранения, чтобы, когда дети растут, они меньше болели, чтобы они могли учиться и смотреть уверенно в будущее». Мне бы очень хотелось, чтобы и нашу сегодняшнюю встречу, уважаемые дамы и господа, вы освещали именно исходя из этих соображений».