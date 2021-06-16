Во вторник, 15 июня, начался визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан. В тот же день он подписал соглашение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше — одном из важнейших городов Нагорного Карабаха. Подписанный документ ознаменовал создание нового военного и экономического блока в Закавказье

«Подписанная декларация о союзничестве поднимает наши отношения на самый высокий уровень», — заявил президент Азербайджана Алиев.

Он отметил, что все положения в документе — основа будущего сотрудничества между его страной и Турцией. При этом, по его словам, Баку и Анкара демонстрируют уникальное единство в масштабах мира. Александр Искандарян: После Карабахской войны Армения стала еще активнее сотрудничать с Россией © Sputnik /Asatur Yesayants

«Шушинской декларацией мы представили дорожную карту нашего сотрудничества», — заявил, в свою очередь, президент Эрдоган.

Он отметил, что Турция намерена открыть в Шуше генеральное консульство.

«Таким образом мы обеспечим исполнение осуществляемой в регионе деятельности в более ускоренной и эффективной форме», — указал он.

Это заявление, а также сам факт визита Эрдогана в Шушу вызвали болезненную реакцию у некоторых наблюдателей.

Опасения и предложения

Министерство иностранных дел Армении осудило визит Эрдогана в Шушу.

«Строго осуждаем совместное посещение президентов Турции и Азербайджана 15 июня находящегося сегодня под азербайджанской оккупацией армянского культурного и исторического центра Арцаха — города Шуши как провокацию против регионального мира и безопасности», — говорилось в заявлении армянского внешнеполитического ведомства от 15 июня.

Прокомментировали визит Эрдогана в Шушу и в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). В Стамбул! По делу! Срочно. О чем Зеленский не договорился с Эрдоганом и почему © president.gov.ua

«Незваный визит Эрдогана на оккупированные территории Арцаха, в частности в некогда процветающую столицу Шуши, мы рассматриваем как угрозу или новую попытку продемонстрировать силу. Это продолжение открытия "Парка стратега" в Баку, которое подразумевает новое психологическое и моральное давление на армянский народ в послевоенный период. Провокационные действия Эрдогана — это попытка помешать миротворческой деятельности России в регионе, дьявольский план, направленный на то, чтобы нанести удар по хрупкой стабильности. Такой шаг президента Турции — новый вызов не только Армении и Арцаху (Нагорному Карабаху. — Ред.), но также и России и Ирану», — гласило заявление фракций Национального собрания НКР.

Выразили свою обеспокоенность и некоторые российские эксперты.

«Фактически это оформление военного союза как региональной точки силы. На деле — закрепление Турции через этот союз в Закавказье», — отметил российский журналист Александр Коц, комментируя пункты Шушинской декларации.

Так, он указал на то, что, согласно документу, Баку и Анкара окажут друг другу помощь в случае угрозы или нападения третьего государства на независимость или территориальную целостность любой из сторон.

Кроме того, советы безопасности Турции и Азербайджана будут регулярно проводить совместные заседания по вопросам национальной безопасности.

Обратил свое внимание Коц и на ряд других пунктов декларации.

Некоторые влиятельные азербайджанские СМИ на фоне встречи Алиева и Эрдогана в Шуше заявили: «В регионе появился-таки глобальный игрок — если и не равный Москве, то по крайней мере не намного ей уступающий». Армения призвала бессрочно оставить миротворцев РФ в Карабахе © РИА Новости, Каро Саакян / Перейти в фотобанк

В то же время сам Эрдоган в Шуше призвал Армению к более тесному диалогу, вспомнив о сотрудничестве с Россией.

«Мы хотим, чтобы Армения приняла протянутую к ней с добрыми намерениями руку солидарности, правильно воспользовалась возможностью совместного формирования общего будущего. Мы говорим о шестисторонней платформе. Сюда, как вам известно, входят Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Грузия и Иран. Совместно с этой шестисторонней платформой мы хотим спокойствия и мира в регионе. Для того чтобы предпринять этот шаг, мы с моим братом готовы к любой самоотверженности. Господин Путин в такой же степени готов к этой самоотверженности. Благодаря предпринятым в этом направлении шагам регион превратится в регион мира», — указал Эрдоган.

Однако армян насторожил не только визит и официальные заявления Алиева и Эрдогана, но и их поведение в Шуше, а также амбициозные планы Баку по поводу региона.

Витрина «Тюркского мира»

Одним из эпизодов, настороживших наблюдателей, стал случай, когда Эрдоган, увидев на горизонте Степанакерт, спросил: «Отель там находится?»

«Нет-нет, но там тоже будет», — ответил ему, смеясь, Алиев. Витрина Тюркского мира. Что Азербайджан хочет сделать из Карабаха © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«К вопросу о том, что ничего еще не кончилось. И через 4,5 года Алиев может сказать российским миротворцам: "Спасибо, но мы больше не нуждаемся в вашем присутствии". И не даст согласия на продление мандата. Со всеми вытекающими», — прокомментировал этот эпизод журналист Коц.

Впрочем, Азербайджан и раньше не скрывал планов по возврату контроля над всем Нагорным Карабахом. Сам Степанакерт — столицу НКР — азербайджанцы называют Ханкенди.

Заявление Алиева интересно по другой причине: Баку не скрывает намерения вкладывать в отошедшие под контроль земли солидные средства. Так, накануне визита президента Турции, в понедельник, 14 июня, президент Азербайджана и его жена Мехрибан приняли участие в открытии новой подстанции «Физули».

Её открыли в одноимённом городе. С 1993 по 2020 год этот город входил в состав НКР и назывался Варанда.

Однако одной подстанцией дело не ограничится.

Через два дня, 16 июня, представитель ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Валех Амирасланов назвал журналистам дату начала работы аэропорта в Физули. Первый тестовый полет в аэропорту, который хотят сделать международным, состоится 5 сентября.

«К этой дате будет сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, установлено аэронавигационное оборудование, завершено строительство вышки УВД, оснащенной автоматизированными системами, что позволит начать полеты в аэропорт в Физули в соответствии со стандартами ICAO и IATA. К этой же дате будет частично завершено строительство аэровокзального комплекса. К концу года планируется завершить работы по вводу в эксплуатацию пассажирского терминала и обеспечению инфраструктуры, необходимой для работы международного аэропорта в Физули», — рассказал Амирасланов.

Как свидетельствуют фотографии азербайджанского информационного агентства Trend, в Физули кипит работа. Над стройкой развеваются два флага — Азербайджана и Турции.

«Длина ВПП составит 3000 метров, ширина — 60 метров. Также продолжается строительство перрона площадью до 60 тыс. кв. м. Завершены бетонные работы здания терминала. Продолжаются работы по установке металлоконструкции здания терминала. Материалы, предназначенные для покрытия крыши терминала, были доставлены из Италии. Также в Турции были заказаны материалы, необходимые для отделки его фасадной части. Электрическое и механическое оборудование заказано в Европе», — отметил Амирасланов.

Активное строительство ведется в других перешедших под контроль Азербайджана населенных пунктах. При этом в соцсетях даже утверждают, что ради этой «Большой стройки» руководство государства дало сигнал металлургам о первоочередности «карабахских» заказов, даже если это будет чревато штрафами по сторонним заказам. И это при том, что цены на металл в мире растут. В Армении возродят сталинскую дорогу. Но рады этому не все © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В то же время складывающаяся ситуация на других рынках может помочь Баку в деле строительства в Карабахе. Так, 16 июня агентство Sputnik Азербайджан сообщило, что цена на нефть марки Azeri Light на мировых рынках выросла на 57 центов за баррель. Таким образом, стоимость азербайджанской нефти составила $75,18 за баррель. Нефтетрейдеры прогнозируют, что цена на черное золото может вернуться к отметке в $100 за баррель.

Но на одном Карабахе Турция и Азербайджан останавливаться не намерены. Их планы включают в себя и строительство на территории Армении.

«Сегодня мы не только говорим о Зангезурском коридоре, который соединит Турцию и Азербайджан железной, автомобильной дорогами, но и создаем этот коридор практическими делами. Данный вопрос нашел отражение в подписанной Совместной декларации о союзничестве, что представляет большое значение», — заявил Алиев на совместной пресс-конференции с Эрдоганом.

Тем временем в Армении продолжается затяжной политический кризис. И надежд на то, что после выборов 20 июня он будет как-то урегулирован, нет.