Во вторник, 8 мая, Шестой апелляционный админсуд Киева оставил в силе решение Окружного админсуда о запрете праздновать в столице Украины памятные даты, связанные с лицами, причастными к Холокосту, и коллаборационистами

Фактически мэрии Киева запретили праздновать юбилеи нацистских преступников и коллаборантов. Об этом сообщил известный юрист Андрей Портнов, который подавал иск против Киевской горадминистрации.

Возможности для активных действий антифашистских сил на Украине постоянно сужаются, но при умелом использовании остающихся ресурсов можно даже в рамках действующего законодательства наносить майданщикам чувствительные поражения. Портнов добился запрета на мероприятия в честь националистов © aportnov.com

Нынешняя украинская пропаганда держится на трёх китах: дескать, независимая Украина является наследницей не УССР, а УНР, которая подверглась «советской оккупации»; во время Второй мировой войны Украина стала ареной битвы двух одинаково отвратительных режимов, и только ОУН-УПА* бескорыстно боролась на украинскую независимость; Украина все советские годы сознательно подвергалась русифицикации и колониальной эксплуатации — потому все, кто тому сопротивлялись, являются героями «национальной-освободительной» борьбы.

Все эти тезисы лживы и легко опровергаются цифрами, документами, фактами.

То же правительство УНР пользовалось минимальной поддержкой украинского народа, что в результате привело ее к военному поражению и сдаче Петлюрой Западной Украины полякам. Именно СССР дал Украине устойчивые формы государственности, вернул Украине ее западную часть.

Выходцы из республики (Никита Хрущев и Леонид Брежнев) почти тридцать лет управляли огромным Советским Союзом и свою малую родину отнюдь не обижали. И напротив, далеко не все «борцы за независимость» являлись порядочными людьми — были не только агентами гитлеровских (а позже американских) спецслужб, но и обыкновенными военными преступниками.

К последним относятся и многие героизируемые ныне члены созданной в 1929 году в результате слияния Украинской войсковой организации, Союза украинских фашистов и прочих петлюровских организаций Организации украинских националистов под руководством Евгена Коновальца — агента германских спецслужб по кличке Консул. Псы войны. Что делать с нацистской Украиной

Позже ОУН* тесно сотрудничала с Третьим рейхом, а ее «активисты» заявились на территорию Советской Украины в обозах вермахта — активно участвуя в еврейских погромах, пропагандистской работе и геноциде мирного населения.

Однако эти преступления не смущают украинских националистов, которые этих преступников героизируют и всячески прославляют. Так в серии «Герои» на Украине издана книга идеолога ОУН, нацистского коллаборанта и идеолога уничтожения евреев Владимира Мартынца.

Как сообщает глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, ещё в 1938 году пан Мартынец написал статью «Жидовская проблема в Украине», где тщательно обосновывал необходимость геноцида еврейского населения.

«Жиды у нас — это не только элемент враждебный, паразитарный, вредный (денационализирующий), разлагающий (антигосударственный и интернациональный), но и под расовым взглядом это элемент непригодный к смешиванию и ассимиляции», — писал «герой» Владимир Мартынец и подчеркивал, что украинцам ни в коем случае нельзя смешиваться с евреями, чтобы они «не дали нам жидовского духа или, другими словами, чтобы украинизация жидов не означала ожидовления украинцев, ожидовления не только кровного, но и психологического».

Подобных «героев» сейчас прославляют сотнями: про них издают книги, им устанавливают памятники, в их честь называют улицы, и, казалось бы, этот натиск неудержим. И вот первая значимая победа — о ней сообщил Андрей Портнов.

Напомню, киевские власти планировали отпраздновать целую серию юбилеев военных преступников и коллаборантов, но в январе сего года суд по иску Портнова отменил данное решение Киевсовета, и последние полгода шла юридическая тяжба.

В результате по окончательному решению суда в Киеве запрещено официально отмечать юбилеи Ивана Полтавца-Остряницы (нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, главы украинских казаков-нацистов), Васыля Левковыча (коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, соорганизатора убийства пяти тысяч евреев и тысяч поляков); Уласа Самчука (ярого антисемита, издателя газеты «Волынь», соучастника уничтожения евреев Ровно); Василя Сидора (военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль», оберцугфюрера 201-го батальона шуцманшафт, участника массовых убийств евреев, поляков, белорусов); Юрия Липы (нацистского коллаборанта и идеолога украинского фашизма); Владимира Кубийовича (нацистского коллаборанта, активного организатора и функционера дивизии СС «Галиция»); Андрея Мельника (одного из главных руководителей ОУН, нацистского коллаборанта, организовавшего вспомогательную полицию в оккупированном Киеве); Васыля Галасы (организатора еврейских погромов, участника уничтожения польского населения). Нацизм процветает: Мармазов рассказал, почему УЕФА одобрил новую форму сборной Украины © Facebook, andriy.pavelko

Это хотя и небольшая, но безусловно значимая юридическая и психологическая победа над «коричневой чумой»; прецедент, который даёт возможность — опираясь на действующее законодательство — другим заинтересованным лицам и организациям подавать иски к окончательно обнаглевшим неонацистам.

Чем обязательно необходимо воспользоваться.

С другой точки зрения, и в эйфорию впадать рано. Буквально в те же дни Верховная Рада отклонила законопроект о полном запрете героизации тех, кто принимал участие в Холокосте, и эсэсовцев.

Во время рассмотрения данного проекта в зале парламента нардеп Оксана Савчук даже не постеснялась в открытую заявить, что бойцы СС — ее «герои». И это мнение имеет значительную поддержку в украинском политикуме. Следовательно, практика глорификации нацистских преступников будет продолжаться.

Кроме того, известный блогер Анатолий Шарий обвинил Андрея Портнова в подыгрывании Офису президента и в планах организовать политический проект, который будет растаскивать голоса оппозиционно настроенных избирателей. В таком случае создание громкого информационного повода имеет продуманный характер и пойдёт господину Портнову лишь в пользу.

Однако это вовсе не отменяет необходимости продолжать в рамках законодательства сдерживать идеологическое наступление неонацистов. А в том, что их наступление в политике, в сфере образования, в средствах массовой информации будет продолжаться, сомневаться не приходится.

Так, Нацбанк Украины собирается ввести в обращение памятную монету, посвященную одному из главарей ОУН, вышеупомянутому Евгению Коновальцу. В сообщении НБУ отмечается, что монета посвящена «военному и политическому деятелю, личности, которая символизирует преемственность украинской национально-освободительной борьбы». Законопроекты против нацизма и антисемитизма: cмогут ли на Украине кого-то наказать? © Facebook, Макс Бужанский

Хотя на самом деле историкам отлично известно о фактах сотрудничества Коновальца с гитлеровцами (в том числе и на платной основе), о его личных встречах со своими покровителями — Адольфом Гитлером, Альфредом Розенбергом, прочими гитлеровскими бонзами, а ранее — о его кровавых преступлениях во время Гражданской войны.

В частности, о зверском подавлении войсками УНР под командованием Коновальца Январского восстания в Киеве в 1918 году (тоже ныне прославляемый эпизод позорного правления Центральной Рады).

Буквально один эпизод из воспоминаний есаула полка «Вольного казачества» войск УНР Александра Евтухива.

«Жиду-шпиону дали пять пуль, но он, собака, всё был жив, только склонился на колени и как бы хотел защитить себя кровавыми своими ладонями, — вспоминал бравый есаул. — Но гуманная пуля казака-екатеринославца закончила его лживую жизнь…»

И вскользь обронил, что при взятии завода «Арсенал» «не было пощады даже большевистским сёстрам милосердия, до того все озверели».

Командовал этими зверями в человеческом обличье Евген Коновалец, будущий основатель будущей ОУН и гитлеровский агент, который (если верить Нацбанку Украины) «символизирует преемственность украинской национально-освободительной борьбы».

«Человек, который теряет совесть, теряет всё», — когда-то сказала рождённая в Киеве мудрая женщина и премьер-министр Израиля Голда Меир.

Если совесть — как внутренний сдерживающий фактор — утрачена, приходится воздействовать через наказание.

* Организация запрещена в РФ.