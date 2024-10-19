https://ukraina.ru/20241019/1058211510.html
Кому адресован "план" Зеленского, когда падёт Украина и в чём сейчас единственная интрига - Гаспарян
Кому адресован "план" Зеленского, когда падёт Украина и в чём сейчас единственная интрига - Гаспарян - 19.10.2024 Украина.ру
Кому адресован "план" Зеленского, когда падёт Украина и в чём сейчас единственная интрига - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-10-19T12:50
2024-10-19T12:50
2024-10-19T12:50
украина
владимир зеленский
армен гаспарян
видео
план
запад
казань
олаф шольц
рада
победа
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:22 – "План победы" Зеленского.12:02 – Ядерная истерика Украины.21:14 – Молдавские выборы и невыученные уроки.32:07 – Саммит БРИКС в Казани. * В материале упоминаются внесённый в список террористических организаций батальон "Айдар", запрещённый в России, а также Пётр Порошенко внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
украина
запад
казань
россия
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, владимир зеленский, армен гаспарян, видео, план, запад, казань, олаф шольц, рада, победа, нато, президент, брикс, общественная палата, петр порошенко, россия, видео
Украина, Владимир Зеленский, Армен Гаспарян, Видео, план, Запад, Казань, Олаф Шольц, Рада, победа, НАТО, президент, БРИКС, общественная палата, Петр Порошенко, Россия
Кому адресован "план" Зеленского, когда падёт Украина и в чём сейчас единственная интрига - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:22 – "План победы" Зеленского.
12:02 – Ядерная истерика Украины.
21:14 – Молдавские выборы и невыученные уроки.
32:07 – Саммит БРИКС
в Казани
.
* В материале упоминаются внесённый в список террористических организаций батальон "Айдар", запрещённый в России, а также Пётр Порошенко внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.