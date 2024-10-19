https://ukraina.ru/20241019/1058211510.html

Кому адресован "план" Зеленского, когда падёт Украина и в чём сейчас единственная интрига - Гаспарян

Кому адресован "план" Зеленского, когда падёт Украина и в чём сейчас единственная интрига - Гаспарян - 19.10.2024 Украина.ру

Кому адресован "план" Зеленского, когда падёт Украина и в чём сейчас единственная интрига - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-10-19T12:50

2024-10-19T12:50

2024-10-19T12:50

украина

владимир зеленский

армен гаспарян

видео

план

запад

казань

олаф шольц

рада

победа

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:22 – "План победы" Зеленского.12:02 – Ядерная истерика Украины.21:14 – Молдавские выборы и невыученные уроки.32:07 – Саммит БРИКС в Казани. * В материале упоминаются внесённый в список террористических организаций батальон "Айдар", запрещённый в России, а также Пётр Порошенко внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

украина

запад

казань

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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