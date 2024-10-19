Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20 в Бразилию - 19.10.2024 Украина.ру
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Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20 в Бразилию
Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20 в Бразилию - 19.10.2024 Украина.ру
Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20 в Бразилию
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС объяснил, что его приезд в Бразилию может нарушить работу G20 из-за происходящего вокруг России
2024-10-19T09:50
2024-10-19T09:50
новости
бразилия
владимир путин
россия
москва
международный уголовный суд (мус)
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"Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулой (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва — ред.) прекрасные, дружеские отношения. Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?", — сказал Путин.По его словам, даже если исключить риски, наложенные ордером Международного уголовного суда (МУС) о его аресте, "все разговоры будут только об этом", и все это осознают.Власти "найдут, кто на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии", заключил Путин.Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября.Ранее газета Folha de S.Paulo писала, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ на саммит G20 стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Подробнее о так называемом "аресте" - в материале Лула да Силва уклонился от ответа о возможном аресте Путина на G20 в Бразилии на сайте Украина.ру.
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новости, бразилия, владимир путин, россия, москва, международный уголовный суд (мус)
Новости, Бразилия, Владимир Путин, Россия, Москва, Международный уголовный суд (МУС)

Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20 в Бразилию

09:50 19.10.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС объяснил, что его приезд в Бразилию может нарушить работу G20 из-за происходящего вокруг России
"Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулой (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва — ред.) прекрасные, дружеские отношения. Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?", — сказал Путин.
По его словам, даже если исключить риски, наложенные ордером Международного уголовного суда (МУС) о его аресте, "все разговоры будут только об этом", и все это осознают.
"Фактически сорвем работу "двадцатки". Зачем?" — отметил российский лидер.
Власти "найдут, кто на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии", заключил Путин.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября.
Ранее газета Folha de S.Paulo писала, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ на саммит G20 стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Подробнее о так называемом "аресте" - в материале Лула да Силва уклонился от ответа о возможном аресте Путина на G20 в Бразилии на сайте Украина.ру.
 
НовостиБразилияВладимир ПутинРоссияМоскваМеждународный уголовный суд (МУС)
 
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