"Страна обречена": Дубинский объяснил, почему Запад игнорирует хаос на Украине - 19.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241019/1058209870.html
"Страна обречена": Дубинский объяснил, почему Запад игнорирует хаос на Украине
"Страна обречена": Дубинский объяснил, почему Запад игнорирует хаос на Украине - 19.10.2024 Украина.ру
"Страна обречена": Дубинский объяснил, почему Запад игнорирует хаос на Украине
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале написал, что Запад игнорирует происходящий на Украине хаос, так как понимает, что страна находится на грани
2024-10-19T10:58
2024-10-19T11:17
новости
украина
александр дубинский
запад
россия
владимир зеленский
владимир рогов
ес
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/32/1030423230_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4ce1e8c7931707b1bf995b365609c3eb.jpg.webp
"Очевидно, что подбадривать и поощрять авторитарное поведение украинской власти, согласно кивать на объявления типа "или НАТО, или бомба", не замечать насильственной мобилизации, захвата церквей, полное разрушение инфраструктуры можно только в одном случае — когда все понимают, что Украина обречена и никуда ее брать не придется", — отметил он.По мнению Дубинского, перед лицом приближающегося поражения Украину могут использовать как "дрон-камикадзе", не обращая внимания на возможные колоссальные жертвы среди населения страны.Ранее Владимир Зеленский в ходе саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, он подчеркнул, что его стране останется только ядерное перевооружение. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что Украина в течение нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии России. Однако позже советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг данные о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине стало бы большой ошибкой коллективного Запада, которая может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями.Подробнее о потенциале Киева для создания ядерного оружия - в материале Дениса Рудометова Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада на сайте Украина.ру.
украина
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/32/1030423230_35:0:935:675_1920x0_80_0_0_a823bf95520585f485f654fce47bef75.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, александр дубинский, запад, россия, владимир зеленский, владимир рогов, ес, нато
Новости, Украина, Александр Дубинский, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, ЕС, НАТО

"Страна обречена": Дубинский объяснил, почему Запад игнорирует хаос на Украине

10:58 19.10.2024 (обновлено: 11:17 19.10.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.uaАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.ua
Читать в
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале написал, что Запад игнорирует происходящий на Украине хаос, так как понимает, что страна находится на грани
"Очевидно, что подбадривать и поощрять авторитарное поведение украинской власти, согласно кивать на объявления типа "или НАТО, или бомба", не замечать насильственной мобилизации, захвата церквей, полное разрушение инфраструктуры можно только в одном случае — когда все понимают, что Украина обречена и никуда ее брать не придется", — отметил он.
По мнению Дубинского, перед лицом приближающегося поражения Украину могут использовать как "дрон-камикадзе", не обращая внимания на возможные колоссальные жертвы среди населения страны.

"В нашем случае дрон-камикадзе несет на себе 20 миллионов пассажиров. Но какая разница, что с ними происходит, кого там "бусифицируют" (принудительно мобилизуют - ред.), и какие храмы захватывают с помощью оружия, если впереди все равно всем конец? Поэтому, что бы ни творила эта власть, из ЕС и США ей будут аплодировать", — заверил он.

Ранее Владимир Зеленский в ходе саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, он подчеркнул, что его стране останется только ядерное перевооружение.
Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что Украина в течение нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии России. Однако позже советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг данные о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине стало бы большой ошибкой коллективного Запада, которая может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями.
Подробнее о потенциале Киева для создания ядерного оружия - в материале Дениса Рудометова Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаАлександр ДубинскийЗападРоссияВладимир ЗеленскийВладимир РоговЕСНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:13Следствие по делу экс-замминистра обороны РФ продлили из-за особой сложности
13:00Трусость власти, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 октября
12:50Кому адресован "план" Зеленского, когда падёт Украина и в чём сейчас единственная интрига - Гаспарян
12:27"Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти
11:59Немецкий генерал раскритиковал Бербок за агрессию в адрес России
11:28Система ПВО сбила беспилотник в Санкт-Петербурге — СМИ
10:58"Страна обречена": Дубинский объяснил, почему Запад игнорирует хаос на Украине
10:41Зеленский - "прекрасный черт" и "глава администрации концлагеря". Самые главные цитаты недели на Украине
10:32"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани
10:11ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо
09:50Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20 в Бразилию
09:31США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь"
09:30Страх перед военными из Северной Кореи, обмен пленными. Главное на Украине на утро 19 октября
09:14Главное за ночь 19 октября
08:10Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
08:02Брестская уния: как создавалась УГКЦ
08:00Ростислав Ищенко: Если Россия решит быстро повысить рождаемость, она оставит без пенсии бывших украинцев
07:50Выдрин: Европа на глазах дряхлеет, но старушка все еще готова к войне
07:30Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада
07:20Пыталась броситься под машину и просит денег. Чем занимается фурия украинской политики Инна Богословская
Лента новостейМолния