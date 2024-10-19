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"Страна обречена": Дубинский объяснил, почему Запад игнорирует хаос на Украине

"Страна обречена": Дубинский объяснил, почему Запад игнорирует хаос на Украине - 19.10.2024 Украина.ру

"Страна обречена": Дубинский объяснил, почему Запад игнорирует хаос на Украине

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале написал, что Запад игнорирует происходящий на Украине хаос, так как понимает, что страна находится на грани

2024-10-19T10:58

2024-10-19T10:58

2024-10-19T11:17

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"Очевидно, что подбадривать и поощрять авторитарное поведение украинской власти, согласно кивать на объявления типа "или НАТО, или бомба", не замечать насильственной мобилизации, захвата церквей, полное разрушение инфраструктуры можно только в одном случае — когда все понимают, что Украина обречена и никуда ее брать не придется", — отметил он.По мнению Дубинского, перед лицом приближающегося поражения Украину могут использовать как "дрон-камикадзе", не обращая внимания на возможные колоссальные жертвы среди населения страны.Ранее Владимир Зеленский в ходе саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, он подчеркнул, что его стране останется только ядерное перевооружение. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что Украина в течение нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии России. Однако позже советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг данные о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине стало бы большой ошибкой коллективного Запада, которая может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями.Подробнее о потенциале Киева для создания ядерного оружия - в материале Дениса Рудометова Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада на сайте Украина.ру.

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новости, украина, александр дубинский, запад, россия, владимир зеленский, владимир рогов, ес, нато