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Командование заставляет украинцев рыть окопы у Чернобыльской АЭС — пленный боец ВСУ

Командование заставляет украинцев рыть окопы у Чернобыльской АЭС — пленный боец ВСУ - 19.10.2024 Украина.ру

Командование заставляет украинцев рыть окопы у Чернобыльской АЭС — пленный боец ВСУ

Украинское командование заставляет мобилизованных рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской АЭС, даже в местах, где радиационный фон в 12 раз превышает норму. Об этом рассказал военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, передает РИА Новости

2024-10-19T15:54

2024-10-19T15:54

2024-10-19T15:54

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"Был прикомандирован к монтажной роте. Меня отправили в Киевскую область делать бетонные укрепления ПС-1/3… Это ДЗОТ (деревоземляная огневая точка), грубо говоря. В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: "нас это не интересует". Работали по полтора часа. Ну три месяца где-то", - сказал Озимов.По словам пленного, украинские военкомы вручили ему повестку в армию, когда он пошел в магазин.Озимов сдался в плен российской армии в Курской области. Имеет воинскую специальность водитель-сапер. В ВСУ служил в 49-й бригаде.Подробнее о жестоком обращении командования с бойцами ВСУ - в материале "Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов" на сайте Украина.ру.

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новости, киевская область, чернобыль, курская область, вооруженные силы украины