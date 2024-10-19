Командование заставляет украинцев рыть окопы у Чернобыльской АЭС — пленный боец ВСУ - 19.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241019/1058212811.html
Командование заставляет украинцев рыть окопы у Чернобыльской АЭС — пленный боец ВСУ
Командование заставляет украинцев рыть окопы у Чернобыльской АЭС — пленный боец ВСУ - 19.10.2024 Украина.ру
Командование заставляет украинцев рыть окопы у Чернобыльской АЭС — пленный боец ВСУ
Украинское командование заставляет мобилизованных рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской АЭС, даже в местах, где радиационный фон в 12 раз превышает норму. Об этом рассказал военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, передает РИА Новости
2024-10-19T15:54
2024-10-19T15:54
новости
киевская область
чернобыль
курская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057178483_0:80:960:620_1920x0_80_0_0_9af2f46918a7e4e89f363230c5454b0c.jpg
"Был прикомандирован к монтажной роте. Меня отправили в Киевскую область делать бетонные укрепления ПС-1/3… Это ДЗОТ (деревоземляная огневая точка), грубо говоря. В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: "нас это не интересует". Работали по полтора часа. Ну три месяца где-то", - сказал Озимов.По словам пленного, украинские военкомы вручили ему повестку в армию, когда он пошел в магазин.Озимов сдался в плен российской армии в Курской области. Имеет воинскую специальность водитель-сапер. В ВСУ служил в 49-й бригаде.Подробнее о жестоком обращении командования с бойцами ВСУ - в материале "Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов" на сайте Украина.ру.
киевская область
чернобыль
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057178483_14:0:947:700_1920x0_80_0_0_d15488838c0cc3c6d4c86173fe8220ca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киевская область, чернобыль, курская область, вооруженные силы украины
Новости, Киевская область, Чернобыль, Курская область, Вооруженные силы Украины

Командование заставляет украинцев рыть окопы у Чернобыльской АЭС — пленный боец ВСУ

15:54 19.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Украинское командование заставляет мобилизованных рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской АЭС, даже в местах, где радиационный фон в 12 раз превышает норму. Об этом рассказал военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, передает РИА Новости
"Был прикомандирован к монтажной роте. Меня отправили в Киевскую область делать бетонные укрепления ПС-1/3… Это ДЗОТ (деревоземляная огневая точка), грубо говоря. В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: "нас это не интересует". Работали по полтора часа. Ну три месяца где-то", - сказал Озимов.
По словам пленного, украинские военкомы вручили ему повестку в армию, когда он пошел в магазин.

"В супермаркет сходил, можно сказать, неудачно. Возле супермаркета военкомат, ну и молодых ребят - всем давали повестки. Мне вручили. Попал в инженерные войска. Не был в "учебке", сразу отправили на полигон, мы там сутки побыли", - рассказал он.

Озимов сдался в плен российской армии в Курской области. Имеет воинскую специальность водитель-сапер. В ВСУ служил в 49-й бригаде.
Подробнее о жестоком обращении командования с бойцами ВСУ - в материале "Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов" на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевская областьЧернобыльКурская областьВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Самые жестокие методы ещё впереди: о Молдавии и плане распродажи Украины от Зеленского - Носович
15:59Бучацкий мир: репетицая разделов Речи Посполитой
15:54Командование заставляет украинцев рыть окопы у Чернобыльской АЭС — пленный боец ВСУ
15:06Жители Херсонской области требуют убрать могилу националиста с мемориала воинам ВОВ
14:35Западные лидеры обсудили "план победы" Зеленского
13:58Глава МИД Франции приехал в Киев, чтобы поддержать в "сложный момент"
13:13Следствие по делу экс-замминистра обороны РФ продлили из-за особой сложности
13:00Трусость власти, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 октября
12:50Кому адресован "план" Зеленского, когда падёт Украина и в чём сейчас единственная интрига - Гаспарян
12:27"Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти
11:59Немецкий генерал раскритиковал Бербок за агрессию в адрес России
11:28Система ПВО сбила беспилотник в Санкт-Петербурге — СМИ
10:58"Страна обречена": Дубинский объяснил, почему Запад игнорирует хаос на Украине
10:41Зеленский - "прекрасный черт" и "глава администрации концлагеря". Самые главные цитаты недели на Украине
10:32"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани
10:11ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо
09:50Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20 в Бразилию
09:31США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь"
09:30Страх перед военными из Северной Кореи, обмен пленными. Главное на Украине на утро 19 октября
09:14Главное за ночь 19 октября
Лента новостейМолния