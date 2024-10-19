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Командование заставляет украинцев рыть окопы у Чернобыльской АЭС — пленный боец ВСУ
Командование заставляет украинцев рыть окопы у Чернобыльской АЭС — пленный боец ВСУ - 19.10.2024 Украина.ру
Командование заставляет украинцев рыть окопы у Чернобыльской АЭС — пленный боец ВСУ
Украинское командование заставляет мобилизованных рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской АЭС, даже в местах, где радиационный фон в 12 раз превышает норму. Об этом рассказал военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, передает РИА Новости
2024-10-19T15:54
2024-10-19T15:54
2024-10-19T15:54
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"Был прикомандирован к монтажной роте. Меня отправили в Киевскую область делать бетонные укрепления ПС-1/3… Это ДЗОТ (деревоземляная огневая точка), грубо говоря. В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: "нас это не интересует". Работали по полтора часа. Ну три месяца где-то", - сказал Озимов.По словам пленного, украинские военкомы вручили ему повестку в армию, когда он пошел в магазин.Озимов сдался в плен российской армии в Курской области. Имеет воинскую специальность водитель-сапер. В ВСУ служил в 49-й бригаде.Подробнее о жестоком обращении командования с бойцами ВСУ - в материале "Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов" на сайте Украина.ру.
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новости, киевская область, чернобыль, курская область, вооруженные силы украины
Новости, Киевская область, Чернобыль, Курская область, Вооруженные силы Украины
Командование заставляет украинцев рыть окопы у Чернобыльской АЭС — пленный боец ВСУ
Украинское командование заставляет мобилизованных рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской АЭС, даже в местах, где радиационный фон в 12 раз превышает норму. Об этом рассказал военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, передает РИА Новости
"Был прикомандирован к монтажной роте. Меня отправили в Киевскую область делать бетонные укрепления ПС-1/3… Это ДЗОТ (деревоземляная огневая точка), грубо говоря. В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: "нас это не интересует". Работали по полтора часа. Ну три месяца где-то", - сказал Озимов.
По словам пленного, украинские военкомы вручили ему повестку в армию, когда он пошел в магазин.
"В супермаркет сходил, можно сказать, неудачно. Возле супермаркета военкомат, ну и молодых ребят - всем давали повестки. Мне вручили. Попал в инженерные войска. Не был в "учебке", сразу отправили на полигон, мы там сутки побыли", - рассказал он.
Озимов сдался в плен российской армии в Курской области
. Имеет воинскую специальность водитель-сапер. В ВСУ служил в 49-й бригаде.