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Бучацкий мир: репетицая разделов Речи Посполитой

Бучацкий мир: репетицая разделов Речи Посполитой - 19.10.2024 Украина.ру

Бучацкий мир: репетицая разделов Речи Посполитой

Геополитические катастрофы никогда не происходят с бухты-барахты – вот была великая держава, а вот её раз – и нету. Поляки, конечно, обижаются за судьбу первой Речи Посполитой, но звоночков-то было сколько угодно – сначала неудачный поход в Россию, потом Хмельниччина, а потом схлестнулись с турками... Причём с турками получилось особенно нехорошо

2024-10-19T15:59

2024-10-19T15:59

2024-10-19T15:59

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18 октября 1672 года, в галицком городке Бучач (сейчас – Тернопольская область Украины) послы короля Польши подписали с турецким султаном мирный договор, который в Польше иначе как "позорным" не называют.Это соглашение было результатом длинной политической интриги, в которой немалую роль играл Пётр Дорошенко, избранный правобережным гетманом в октябре 1665 года. Получив в январе 1666-го подтверждение своих полномочий на казацкой раде в Чигирине, Дорошенко первым делом решил предать короля Польши, чьим подданным он был (официально его должность звалась "гетман Войска Запорожского Его королевской милости").Дорошенко начал переговоры с Крымским ханом Адилем Гераем и признал его протекторат. А в декабре того же года в битве под Браиловом (ныне Винницкая область) казацко-татарское войско разбило 6-тысячный отряд польской коронной армии под командованием Себастьяна Маховского. Сам польский военачальник оказался в татарском плену.Вот только едва ли не больше всех от этой битвы выиграла… Россия.Дело в том, что с 1664 года тянулись польско-русские переговоры с целью прекратить продолжающуюся с 1654 год войну между двумя государствами. Неудачи поляков в борьбе с гетманом Дорошенко сделали польско-литовскую сторону более сговорчивой и 9 февраля 1667 года было подписано "Андрусовское перемирие".Согласно ему, в частности, Речь Посполитая официально уступала России Северскую землю (в том числе Стародубщину), а также все земли Левобережной Украины к югу от неё. Также России предоставлялось два года для вывода своего гарнизона из Киева и его передачи Речи Посполитой (Россия сумела выкупить его за 146 тысяч рублей в рамках "Вечного мира" 1686 года).Соответственно, Правобережная Украина оставалась формальным владением Речи Посполитой (хотя фактически находилась под контролем войск Дорошенко).Запорожская Сечь переходила под совместное русско-польское управление "на общую их службу от наступающих басурманских сил".Именно тогда кошевой атаман Запорожской Сечи Иван Сирко спас Речь Посполитую от куда больших территориальных потерь. В январе 1667 года он побывал во Львове, где договорился с Яном Собеским о совместных действиях против Петра Дорошенко и татар. И когда в конце сентября 1667-го войско Дорошенко вошло на территорию Галичины, Сирко ударил на Перекоп и опустошил Северный Крым.Вследствие этого татары, которые вместе с казаками осаждали уступающие им по численности войска Собеского в Подгайцах (ныне Тернопольская область), подписали с поляками договор о "вечной дружбе и нерушимом мире".Теперь уже в положении проигравшего оказался гетман Дорошенко.Оказавшись перед новой угрозой, он подписал с Яном Собеским "Подгаецкий договор", по которому Войско Запорожское признавало подданство королю Польши и обязывалось не искать других протекций, а магнаты и шляхта могли свободно возвращаться в свои имения на Правобережной Украине.Дорошенко и Собеский скрепили договор взаимной присягой, но гетман выполнять её явно не собирался.Весной 1669 года Пётр Дорошенко заключил союзный договор теперь уже с Османской империей, который утвердила Генеральная военная рада Войска Запорожского (на самом деле только его правобережной части), состоявшаяся 10-12 марта 1669 года в Корсуне (ныне Черкасская область). По этому договору гетман обязываясь поставлять казацкое войско по требованию султана, и соглашался с тем, что Подолия переходит под власть османов.За это Гетманщина сохраняла за собой не только полную автономию, но и свободу от всяких податей и взносов в султанскую казну. Для себя же лично Дорошенко добился пожизненного сохранения гетманского титула и передачу его по наследству.Однако для султана Мехмеда IV Пётр Дорошенко в первую очередь был санджак-беем, руководителем украинского санджака – именно так в Стамбуле стали именовать Правобережье.Такой официальный (а не ситуативный, как бывало ранее) союз с "басурманами" вызвал раскол в казацкой старшине Правобережья.В июле 1669 года казаки Уманского, Паволоцкого и Корсунского полков избрали своим гетманом Михаила Ханенко, который в том же году стал кошевым атаманом Запорожской Сечи. Так на Украине стало уже 3 гетмана –пророссийский, протурецкий и пропольский. И каждый из них считал себя единственным истинным казацким вождём, а двух других – предателями и самозванцами.В 1670 году Ханенко подписал с делегатами короля Польши Острожский договор. По нему Речь Посполитая признавала Ханенко гетманом Правобережья, а тот признавал подданство польскому королю. Кстати, новый король Польши, Михал Корибут Вишневецкий, был избран практически одновременно с казацким гетманом – 19 июня 1969-го.Поддержал Михаила Ханенко и хан Адиль Герай, который был сторонником союза Крыма с Речью Посполитой. Татары, хотя и были вассалами османов, но восторга от их экспансии в Причерноморье не испытывали. Одно дело, когда турецкие чиновники были где-то далеко, а другое – когда у Крыма появлялась общая граница с имперскими владениями. Кроме того, если Подолия становилась турецким санджаком, то от грабительских рейдов, приносивших Крыму такой доход, приходилось бы навсегда отказаться.Однако у Порты были другие планы: в мае 1671-го султан Мехмед IV, после нескольких месяцев неудачных попыток убедить польского посла признать принадлежность Правобережья Османской империи, твёрдо решил начать большую войну против Речи Посполитой.Султан поставил новым ханом Крыма Селима Герая, который вместе с Дорошенко возобновил активные боевые действия против поляков.Им опять противостоял Ян Собеский, который с отрядом в 4000 человек разгромил казацко-татарское войско сначала под Брацлавом в августе, а потом под Кальником в октябре, взяв Брацлав, Могилёв-Подольский и Винницу. Однако король Польши не хотел усиления удачливого полководца, и не передал под начало Собеского уже сформированное ополчение. Более того, великий гетман Литовский Михаил Казимир Пац распустил литовскую армию.В сложившихся условиях Ян Собеский сдал командование армией и уехал во Львов.При этом Мехмед IV трактовал поход Собеского на Подолье как нападение на вассала Порты.Уже 10 декабря 1671 года посол султана в Варшаве оповестил польского короля о том, что Османская империя объявляет войну Речи Посполитой. А польский посол в Крыму Ян Карвовский писал 24 декабря 1671 об огромной османской армии, которая вместе с татарами и казаками готовится к походу против Польши.Карвовский также передал в Варшаву слова хана Селима Герая, сказанные послу на тайной встрече:"Поверь мне, что когда бы я видел вас такими же сильными, какими вы были прежде, то я был бы на вашей стороне, и сказал бы султану, что поляки не виноваты, они наши друзья, они поддерживают нас и в плохом, и в хорошем.Так сказал бы и весь Крым, потому что наши свободы Порта тоже нарушает. Но когда я вижу вас такими бедными, слабыми и без друзей, что мне остаётся делать?Порта готовилась против вас долго, но мы им не советовали, мы их пугали, что вы могущественные, что вы богаты. Но теперь, когда они смотрят на вас, они не обращают на нас внимания и говорят, что скоро по самые Варшаву и Краков у вас отнимут ваши земли".До такого, правда, не дошло, но весной 1672 года султан Мехмед IV с громадной армией, подкреплённой крымским ханом и казацкими отрядами Дорошенко, вторгся в Подольское воеводство и Галичину. 26 августа он принудил к сдаче Каменец-Подольский, жители которого были частью уничтожены, частью захвачены в рабство.Султан осадил Львов, а татары осуществляли набеги до самой Вислы.После падения Каменца король послал уполномоченных для переговоров с победителями в город Бучач. Именно там 18 октября 1672 года Речь Посполитая подписала капитуляцию, получившую название "Бучацкий мир".Речь Посполитая признавала османский протекторат над казаками, и отказывалась от своего влияния на Правобережной Украине, а также уступила Османской империи Каменец и всё Подолье, которое на несколько десятилетий стало Подольским пашалыком.Главное – Польша обязалась выплачивать султану по 22 тысячи дукатов ежегодно. Да, эту сумму назвали "подарком", а не – как изначально хотела турецкая сторона – данью. Однако менее оскорбительный для поляков термин не изменил того факта, что Речь Посполитая становилась одним из вассальных государств Порты, таких как Молдова и Валахия.Правда, тогда поляки повели себя точно так же, как ныне украинцы с "Минскими соглашениями" – просто отказались выполнять подписанный документ.Весной 1673 года Сейм Польши отказался ратифицировать "Бучацкий мир", а уже осенью польская армия во главе с Яном Собеским разбила турок под Хотином. В следующем году, после смерти Михаила Корибута Вишневецкого, Ян Собеский стал королём Польши и продолжил успешные боевые действия против турок, татар и казаков.И хотя в 1676 году уже Собеский заключил с Османской империей "Журавенский мир", который подтвердил территориальные приобретения Порты, однако в новом договоре не было упоминаний об унизительных "подарках".Парадоксально, но одним из главных выгодополучателей Бучацкого и Журавенского договоров стала… Россия.Новый гетман Левобережной Украины, Иван Самойлович, пользуясь тем, что Бучацкий договор освободил московское правительство от обязательств, наложенных на него "Андрусовским перемирием", вместе с воеводой Ромодановским переправился в 1674 году через Днепр.Правобережные полки почти полностью перешли на его сторону, на раде в Переяславе Ханенко сложил с себя полномочия, и Самойловича провозгласили гетманом обеих берегов Днепра.Пётр Дорошенко при помощи турок и татар ещё два года боролся за власть, но, лишившись поддержки казачества, осенью 1676 года капитулировал перед войсками Самойловича и Ромодановского. Экс-гетман и экс-санджак-бей сдался и принёс присягу Русскому царству. В 1677 году он был отправлен в Москву, и более уже не вернулся на родину.Кстати, несколько лет назад украинских патриотов обуяла дикая радость – в Варшаве нашли переведённый на польский язык текст "Бучацкого мира", где были слова Ukraińskie Państwo, то есть "Украинское государство".Вот только землями этого "государства" названы исключительно Южная Киевщина (без самого Киева) и Брацлавщина (часть нынешней Винницкой области). Думаю, даже многие русские патриоты согласились бы на сохранение нынешнего украинского государства в этих "давних" (по тексту "Бучацкого мира") границах.

https://ukraina.ru/20190210/1022631555.html

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история, история украины, история малороссии, xvii век, россия, османская империя, речь посполитая