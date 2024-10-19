ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо - 19.10.2024 Украина.ру
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ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо
ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо - 19.10.2024 Украина.ру
ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо
Российские военные вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости
2024-10-19T10:11
2024-10-19T10:11
новости
россия
владимир сальдо
днепр
херсонская область
вооруженные силы украины
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"В битве за острова наши воины побеждают. Враг вытеснен с островов, крупные под нашим непосредственным, а мелкие - под огневым контролем", - сказал Сальдо.Несмотря на это, по его словам, самоубийственные рейды украинских диверсантов на "резиновых лодочках" в надежде переправиться через Днепр на левый берег периодически продолжаются.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир сальдо, днепр, херсонская область, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Владимир Сальдо, Днепр, Херсонская область, Вооруженные силы Украины

ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо

10:11 19.10.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
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Российские военные вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости
"В битве за острова наши воины побеждают. Враг вытеснен с островов, крупные под нашим непосредственным, а мелкие - под огневым контролем", - сказал Сальдо.
Несмотря на это, по его словам, самоубийственные рейды украинских диверсантов на "резиновых лодочках" в надежде переправиться через Днепр на левый берег периодически продолжаются.

"Большинство из них заканчивается гибелью диверсантов - наши артиллеристы поражают лодки на плаву, лишь некоторым удается убраться восвояси ни с чем", - рассказал Сальдо.

Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир СальдоДнепрХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
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