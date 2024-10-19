https://ukraina.ru/20241019/1058207703.html

ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо

ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо - 19.10.2024 Украина.ру

ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо

Российские военные вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости

2024-10-19T10:11

2024-10-19T10:11

2024-10-19T10:11

новости

россия

владимир сальдо

днепр

херсонская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041910071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_847a9653b7dc29bc2c69fa0d3c91823e.jpg

"В битве за острова наши воины побеждают. Враг вытеснен с островов, крупные под нашим непосредственным, а мелкие - под огневым контролем", - сказал Сальдо.Несмотря на это, по его словам, самоубийственные рейды украинских диверсантов на "резиновых лодочках" в надежде переправиться через Днепр на левый берег периодически продолжаются.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.

россия

днепр

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир сальдо, днепр, херсонская область, вооруженные силы украины