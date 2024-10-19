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ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо
ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо - 19.10.2024 Украина.ру
ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо
Российские военные вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости
2024-10-19T10:11
2024-10-19T10:11
2024-10-19T10:11
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россия
владимир сальдо
днепр
херсонская область
вооруженные силы украины
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"В битве за острова наши воины побеждают. Враг вытеснен с островов, крупные под нашим непосредственным, а мелкие - под огневым контролем", - сказал Сальдо.Несмотря на это, по его словам, самоубийственные рейды украинских диверсантов на "резиновых лодочках" в надежде переправиться через Днепр на левый берег периодически продолжаются.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир сальдо, днепр, херсонская область, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Владимир Сальдо, Днепр, Херсонская область, Вооруженные силы Украины
ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо
Российские военные вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости