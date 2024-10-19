"Миражи" для Киева. Итоги 19 октября на Украине - 19.10.2024 Украина.ру
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"Миражи" для Киева. Итоги 19 октября на Украине
"Миражи" для Киева. Итоги 19 октября на Украине - 19.10.2024 Украина.ру
"Миражи" для Киева. Итоги 19 октября на Украине
Стало известно, когда Украина получит самолёты Mirage 2000 и кто будет готовить пилотов для этих машин
2024-10-19T18:15
2024-10-19T18:15
эксклюзив
хроники
украина
франция
дмитрий кулеба
андрей ермак
вооруженные силы украины
офис президента
f-16
rafale
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О поставке "Миражей" Украине заявил министр иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, который находится в Киеве с запланированным визитом."Наша помощь проявляется в конкретных примерах. Что касается сферы обороны, мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция - первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады.... Первые самолёты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года", - рассказал Барро.Он также сообщил, что Франция будет готовить пилотов этих самолётов. В целом, по сообщениям СМИ, Франция планирует передать Украине 20 единиц истребителей Mirage 2000-5F.О том, что Украина работает над получением "Миражей" ещё в августе 2023 года сообщал в интервью газете Le Monde министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Кулеба подчеркнул, что Украина "не намерена ограничивать свои амбиции американскими F16". При этом тогда он утверждал, что Украину интересуют французские самолеты Rafale."Мы работаем с другими странами [помимо США], которые производят современные самолёты нового поколения", - заявил тогда Кулеба.Он указал на "стратегические" и инвестиционные выгоды для Франции от поставок самолетов Rafale в Украину.Тогда же телеграм-канал "Милитарист" сообщил, что заявление Кулебы может быть прикрытием для легализации передаче Украине не Rafale, а именно истребителей Mirage 2000."Что и требовалось доказать: пошла легализация передачи Украине греческих или эмиратских истребителей Dassault Mirage 2000, хотя и озвучивается мифический для Украины Rafale. Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украина заинтересована получить не только F-16, но и французские Rafale. Кулеба подчеркнул, что Киев уже работает с другими странами, производящими самолеты нового поколения", - указывалось в комментарии канала.Примечательно, что ещё 22 марта того же 2023 года французское издание Le Figaro сообщало о том, что тридцати украинских пилотов к тому времени вот уже более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках Mirage-2000 на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.Решение об обучении пилотов было принято накануне визита Владимира Зеленского в Париж 8 февраля 2023 года. Примечательно, что тогда же глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о предоставлении Украине Западом самолётов, не указав их модель, однако позже существенно изменил эту свою запись в соцсетях.Как отмечало издание, в случае принятия решения Франция могла бы поставить ВСУ около 10 таких машин.При этом у ВВС Франции находится на вооружении 99 Mirage-2000. Сама же Франция сейчас отказывается от Mirage-2000 в пользу другого истребителя — Rafale. Mirage 2000-C считается неплохой машиной, которую экспортировать после небольшой доработки.После появления информации во французских СМИ, ВСУ начали всё лихорадочно отрицать. Так, вечером 22 марта 2023 года представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что информация французского издания Le Figaro об обучении украинских пилотов во Франции на самолетах Mirage не соответствует действительности.Однако в июне 2024 года стало известно, что Франция всё же может передать Mirage-2000 Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Франция все глубже вовлекается в вооружённый конфликт на Украине, последовательно смещает любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации, ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной. А это чревато непредсказуемыми последствиями для безопасности уже не только в Европе, но и в мире", - прокомментировала его слова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Что же до специалистов в военной авиации, они указали на ряд особенностей потенциального применения "Миражей" на Украине."Франция заявила о своих планах в том, что когда-нибудь, если наступит если, то она передаст несколько истребителей "Mirage-2000". Как и F-16, "Мираж" самолёт 70х годов. Сами французы с него пересаживаются на Dassault Rafale, а списанные дрова продают украинцам и прочим странам 4-го мира. Как и F-16 это однодвигательный самолёт, со всеми достоинствами и недостатками любого однодвигательного самолёта. Как и у F-16 главное и основное его достоинство это его цена. Как и с F-16 сразу встанет вопрос, где найти украинского лётчика и украинского техника знающих французский язык. Научить ему их и уже потом за "какие-то 5-6 месяцев" переучить украинских лётчиков на этот самолёт", - писал тогда автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации.По его словам, никто не хочет передавать Украине лучшее вооружение."Никто не хочет передавать украинцам самые современные самолёты, как собственно и самое современное вооружение. Наш ближайший самолёт по характеристикам к обоим этим самолётам, это МиГ-29. Основная задача у всех истребителей подобного класса это завоевание превосходства в воздухе, над территорией действий наземных сил. Все остальные задачи, включая нанесение ударов любыми видами боеприпасов по наземным целям второстепенны. При этом, несмотря на то, что МиГ-29 клепались тыщами, непосредственно в СВО те единичные МиГи, что остались у нас на вооружении, с нашей стороны участия не принимают, а со стороны украинцев по статистике они используются как платформа для запуска авиационных средств поражения небольшой массы. Это ракеты "Воздух-РЛС" и планирующие бомбы. В воздушные бои с нашими истребителями, даже на доработанных мигарях, украинцы выходить остерегаются", - отмечал автор канала Fighterbomber.Он отмечал, что "участь "Миражей" и F-16 при поставках в тех микроскопических количествах, что до сих пор не дали украинцам, будет такая же - удары по земле"."Возможно, для медиа картинки будет попытка спланировать воздушный бой, но если наши начальники подстрахуются в этом плане, то и Су-30СМ, а уж тем более Су-35 и Су-57 пожгут Миражи и F-16, просто из-за разницы в весовых категориях. Но вот наши Су-34, Су-24, Су-25 и конечно вертолёты надо от этой авиации прикрывать.Ну и конечно нужно ориентироваться, не на памятки от славной боевой подготовки, в которых противник тебя не видит, он не вооружен и никуда не попадает, а готовиться к ракетам "Воздух-Воздух" средней дальности с активной ГСН и применению и F-16 и Миражей в комплексе со своим ЗРК, радиолокационной поддержки с земли и с воздуха и использованию тактики засад, и демонстративных действий по заманиванию под свои ЗРК", - писал военный лётчик.Он призвал "не расслабляться, учиться, предугадывать ходы противника и все будет норм".О том, как оценивают на Украине ситуацию на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20241019/1058211694.html
https://ukraina.ru/20241019/1058207220.html
https://ukraina.ru/20241018/1058204405.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, украина, франция, дмитрий кулеба, андрей ермак, вооруженные силы украины, офис президента, f-16, rafale, миг-29
Эксклюзив, Хроники, Украина, Франция, Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Офис президента, F-16, Rafale, МиГ-29

"Миражи" для Киева. Итоги 19 октября на Украине

18:15 19.10.2024
 
Dassault Mirage
Dassault Mirage
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Стало известно, когда Украина получит самолёты Mirage 2000 и кто будет готовить пилотов для этих машин
О поставке "Миражей" Украине заявил министр иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, который находится в Киеве с запланированным визитом.
"Наша помощь проявляется в конкретных примерах. Что касается сферы обороны, мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция - первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады.... Первые самолёты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года", - рассказал Барро.
Он также сообщил, что Франция будет готовить пилотов этих самолётов. В целом, по сообщениям СМИ, Франция планирует передать Украине 20 единиц истребителей Mirage 2000-5F.
О том, что Украина работает над получением "Миражей" ещё в августе 2023 года сообщал в интервью газете Le Monde министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба подчеркнул, что Украина "не намерена ограничивать свои амбиции американскими F16". При этом тогда он утверждал, что Украину интересуют французские самолеты Rafale.
"Мы работаем с другими странами [помимо США], которые производят современные самолёты нового поколения", - заявил тогда Кулеба.
Он указал на "стратегические" и инвестиционные выгоды для Франции от поставок самолетов Rafale в Украину.
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Тогда же телеграм-канал "Милитарист" сообщил, что заявление Кулебы может быть прикрытием для легализации передаче Украине не Rafale, а именно истребителей Mirage 2000.
"Что и требовалось доказать: пошла легализация передачи Украине греческих или эмиратских истребителей Dassault Mirage 2000, хотя и озвучивается мифический для Украины Rafale. Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украина заинтересована получить не только F-16, но и французские Rafale. Кулеба подчеркнул, что Киев уже работает с другими странами, производящими самолеты нового поколения", - указывалось в комментарии канала.
Примечательно, что ещё 22 марта того же 2023 года французское издание Le Figaro сообщало о том, что тридцати украинских пилотов к тому времени вот уже более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках Mirage-2000 на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.
Решение об обучении пилотов было принято накануне визита Владимира Зеленского в Париж 8 февраля 2023 года. Примечательно, что тогда же глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о предоставлении Украине Западом самолётов, не указав их модель, однако позже существенно изменил эту свою запись в соцсетях.
Как отмечало издание, в случае принятия решения Франция могла бы поставить ВСУ около 10 таких машин.
При этом у ВВС Франции находится на вооружении 99 Mirage-2000. Сама же Франция сейчас отказывается от Mirage-2000 в пользу другого истребителя — Rafale. Mirage 2000-C считается неплохой машиной, которую экспортировать после небольшой доработки.
После появления информации во французских СМИ, ВСУ начали всё лихорадочно отрицать. Так, вечером 22 марта 2023 года представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что информация французского издания Le Figaro об обучении украинских пилотов во Франции на самолетах Mirage не соответствует действительности.
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Однако в июне 2024 года стало известно, что Франция всё же может передать Mirage-2000 Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Франция все глубже вовлекается в вооружённый конфликт на Украине, последовательно смещает любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации, ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной. А это чревато непредсказуемыми последствиями для безопасности уже не только в Европе, но и в мире", - прокомментировала его слова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Что же до специалистов в военной авиации, они указали на ряд особенностей потенциального применения "Миражей" на Украине.
"Франция заявила о своих планах в том, что когда-нибудь, если наступит если, то она передаст несколько истребителей "Mirage-2000". Как и F-16, "Мираж" самолёт 70х годов. Сами французы с него пересаживаются на Dassault Rafale, а списанные дрова продают украинцам и прочим странам 4-го мира. Как и F-16 это однодвигательный самолёт, со всеми достоинствами и недостатками любого однодвигательного самолёта. Как и у F-16 главное и основное его достоинство это его цена. Как и с F-16 сразу встанет вопрос, где найти украинского лётчика и украинского техника знающих французский язык. Научить ему их и уже потом за "какие-то 5-6 месяцев" переучить украинских лётчиков на этот самолёт", - писал тогда автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации.
По его словам, никто не хочет передавать Украине лучшее вооружение.

"Никто не хочет передавать украинцам самые современные самолёты, как собственно и самое современное вооружение. Наш ближайший самолёт по характеристикам к обоим этим самолётам, это МиГ-29. Основная задача у всех истребителей подобного класса это завоевание превосходства в воздухе, над территорией действий наземных сил. Все остальные задачи, включая нанесение ударов любыми видами боеприпасов по наземным целям второстепенны. При этом, несмотря на то, что МиГ-29 клепались тыщами, непосредственно в СВО те единичные МиГи, что остались у нас на вооружении, с нашей стороны участия не принимают, а со стороны украинцев по статистике они используются как платформа для запуска авиационных средств поражения небольшой массы. Это ракеты "Воздух-РЛС" и планирующие бомбы. В воздушные бои с нашими истребителями, даже на доработанных мигарях, украинцы выходить остерегаются", - отмечал автор канала Fighterbomber.
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Он отмечал, что "участь "Миражей" и F-16 при поставках в тех микроскопических количествах, что до сих пор не дали украинцам, будет такая же - удары по земле".
"Возможно, для медиа картинки будет попытка спланировать воздушный бой, но если наши начальники подстрахуются в этом плане, то и Су-30СМ, а уж тем более Су-35 и Су-57 пожгут Миражи и F-16, просто из-за разницы в весовых категориях. Но вот наши Су-34, Су-24, Су-25 и конечно вертолёты надо от этой авиации прикрывать.
Ну и конечно нужно ориентироваться, не на памятки от славной боевой подготовки, в которых противник тебя не видит, он не вооружен и никуда не попадает, а готовиться к ракетам "Воздух-Воздух" средней дальности с активной ГСН и применению и F-16 и Миражей в комплексе со своим ЗРК, радиолокационной поддержки с земли и с воздуха и использованию тактики засад, и демонстративных действий по заманиванию под свои ЗРК", - писал военный лётчик.
Он призвал "не расслабляться, учиться, предугадывать ходы противника и все будет норм".
О том, как оценивают на Украине ситуацию на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаФранцияДмитрий КулебаАндрей ЕрмакВооруженные силы УкраиныОфис президентаF-16RafaleМиГ-29
 
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18:15"Миражи" для Киева. Итоги 19 октября на Украине
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